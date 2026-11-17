W skrócie Raport Google ujawnił przypadek pierwszego w pełni autonomicznego cyberataku, w którym sztuczna inteligencja samodzielnie wykryła luki i wykradła dane bez udziału człowieka.

Cyberprzestępcy masowo rezygnują z ręcznego sterowania LLM-ami na rzecz autonomicznych platform wieloagentowych, co pozwala im drastycznie przyspieszyć tempo przeprowadzanych włamań.

Zjawisko znane jako LLMJacking polega na wykradaniu danych dostępowych do modeli językowych i odsprzedawaniu ich na czarnym rynku, co stanowi nowe źródło dochodu dla przestępców.

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AI przeprowadziła pierwszy w pełni autonomiczny cyberatak

Najnowszy raport Google Threat Intelligence Group (GTIG) i zespołu Mandiant ujawnia bezprecedensowy przypadek wykorzystania sztucznej inteligencji w cyberprzestępczości. Podejrzany operator posługujący się językiem rosyjskim użył autonomicznego agenta AI do przekształcenia poprawek bezpieczeństwa w działające exploity zupełnie bez udziału człowieka, a następnie wykradł dane z zaatakowanych organizacji. Dokument opisujący zagrożenia z czwartego kwartału 2026 r. wskazuje, że incydent ten wyznacza istotny postęp w całkowicie zautomatyzowanym odkrywaniu i wykorzystywaniu luk w porównaniu z trzecim kwartałem.

Badacze zagrożeń natrafili na niezabezpieczony serwer przejściowy, na którym działał wieloagentowy system do badania podatności i tworzenia broni cyberofensywnej. Narzędzie o nazwie exploit_agent integruje się z wieloma zaawansowanymi i lokalnymi modelami językowymi, wykorzystując rosyjskojęzyczne oprogramowanie. System skonfigurowano do ciągłej analizy różnicowej popularnego oprogramowania aplikacji webowych, co polega na porównywaniu kodu przed aktualizacją i po niej w celu automatycznego wykrycia luk, napisania exploita i jego natychmiastowego uruchomienia bez ludzkiej ingerencji.

Na przejętym serwerze znajdowały się już wykradzione dane ofiar i liczne skrypty uruchamiane po włamaniu. Służyły one do rozpoznania wewnętrznego w sieciach ofiar, łamania haseł, instalowania powłok sieciowych (ang. webshells) i usuwania narzędzi pozostawionych przez konkurencyjne grupy hakerskie.

"Telemetria ofiar na serwerze sugeruje, że operator był szczególnie zainteresowany atakowaniem francuskich stron internetowych powiązanych z branżą medialną i rozrywkową, a także sektorem edukacji" - czytamy w raporcie Google. Analiza zgromadzonych na serwerze informacji potwierdziła, że ataki były wymierzone w konkretne branże we Francji, a cały proces od znalezienia błędu do przejęcia danych przebiegał automatycznie.

Rosja i Chiny wykorzystują agenty do automatyzacji ataków

Działania rosyjskojęzycznego operatora nie są odosobnione w świecie cyberprzestępców i grup szpiegowskich. Przestępcy odchodzą od ręcznego wpisywania promptów do modeli językowych na rzecz w pełni autonomicznych platform wieloagentowych, co pozwala im prowadzić wieloetapowe włamania z prędkością maszyny i drastycznie skraca czas potrzebny na przeprowadzenie operacji.

Wśród najczęściej wykorzystywanych narzędzi tego typu analitycy z GTIG wymieniają platformy Open Source do testów penetracyjnych, takie jak ARTEX, CAIRN, CyberStrikeAI, HexStrike AI i PentAGI. W jednym z udokumentowanych przypadków napastnicy połączyli PentAGI z usługami proxy, aby zaatakować podmioty z sektora lotniczego i kosmicznego. Badacze zauważyli również aktywność usług takich jak ZeroHollow, wykorzystywanej do tworzenia exploitów i routingu zapytań LLM, a także Agent Zero, pozwalającego na autonomiczne wykonywanie kodu i dynamiczne generowanie narzędzi.

"Nadużywanie otwartoźródłowych, agentycznych platform do testów penetracyjnych jest postrzegane jako sposób na automatyzację poszczególnych faz i konkretnych zadań operacyjnych podczas włamań na żywo" - wyjaśnia Google Threat Intelligence Group. Dzięki takiemu podejściu intruzi mogą łączyć ze sobą różne ścieżki ataku na wielką skalę, nawet jeśli podstawowe mechanizmy włamań pozostają niezmienne.

Rozwiń

Z nowych możliwości korzystają zarówno grupy nastawione na zysk finansowy, jak i podmioty szpiegowskie powiązane z Chinami. "Zaobserwowaliśmy kilku aktorów zagrożeń oddzielnie eksperymentujących z wykorzystaniem tych platform i narzędzi, w tym grupy motywowane finansowo, a także podejrzanych aktorów szpiegowskich powiązanych z ChRL" - napisali eksperci z Google. Ich zdaniem niski próg wejścia, łatwość integrowania nowych exploitów i ogromny potencjał skalowania sprawiają, że narzędzia te będą powszechnie używane w globalnych kampaniach.

Automatyzacja obejmuje również błyskawiczną inżynierię wsteczną nowo opublikowanych aktualizacji zabezpieczeń. Dzięki analizie różnicowej potoki oparte na modelach językowych potrafią szybko przekształcić niedawno ujawnione podatności (tzw. luki n-day) w gotowe narzędzia ataku, co pozwala zaatakować systemy, zanim administratorzy zdążą je załatać. Przykładem takiego działania było szybkie wykorzystanie luk w oprogramowaniu PaperCut NG/MF we wrześniu 2026 r.

Nielegalny handel dostępem do LLM-ów napędza cyberprzestępczość

Cyberprzestępcy rozwijają ponadto nowe schematy zarabiania na infrastrukturze sztucznej inteligencji, określane jako LLMJacking. Wykradają oni dane uwierzytelniające do modeli LLM i zasoby chmurowe z przejętych środowisk korporacyjnych, a następnie odsprzedają dostęp do wydajnych modeli po obniżonych cenach za pośrednictwem podziemnych usług proxy, takich jak APIMart czy JetNight, nazywanych mikserami LLM.

Sztuczna inteligencja napędza również operacje informacyjne prowadzone przez grupy nadzorowane przez państwa, komercyjnych dostawców usług wpływu (ang. Influence-as-a-Service, IaaS) oraz sieci dezinformacyjne. Wykorzystują one modele językowe do generowania fałszywych treści na masową skalę, tworzenia zlokalizowanych person i automatyzacji dystrybucji zawartości na różnych platformach.

Grupy szpiegowskie używają też AI do analizy wykradzionych danych i nowych ataków na łańcuch dostaw, np. manipulując konfiguracją autonomicznych asystentów kodowania w celu instalowania tylnych furtek (backdoorów) podczas lokalnego uruchamiania kodu.

Zdaniem ekspertów pojawienie się narzędzi Open Source obniżyło barierę wejścia dla mniej zaawansowanych oszustów prowadzących kampanie phishingowe. Przykładem jest chińskojęzyczna platforma phishingowa Jieyou, którą zintegrowano z czatbotem opartym na LLM. Pozwala on klientom na modyfikowanie szablonów i konfigurowanie paneli phishingowych za pomocą poleceń w języku naturalnym - bez konieczności posiadania wiedzy technicznej.

"Ewolucja platformy Jieyou uwypukla rosnący trend w branży, w którym dostawcy PhaaS (Phishing-as-a-Service - przyp. red.) wykorzystują modele LLM jako modułowy mnożnik siły" - wyjaśnia Google Threat Intelligence Group, dodając, że mniej wykwalifikowani współpracownicy mogą teraz na bieżąco dostosowywać fałszywe komunikaty i interfejsy stron wyłudzających dane.

W odpowiedzi na te zagrożenia gigant z Mountain View rozwija architekturę Google AI Threat Defense i system BeyondZero, które mają zapewniać ciągłe monitorowanie i reagowanie na incydenty z prędkością maszyny w środowiskach korporacyjnych. Firma wzmacnia także swoje modele przed nadużyciami oraz proaktywnie blokuje projekty i konta wykorzystywane przez cyberprzestępców.



