Testy NATO Submarine Rescue System

Wojskowi i cywilni pracownicy Royal Navy, Submarine Delivery Agency (SDA) i JFD Ltd przeprowadzali kolejne testy NATO Submarine Rescue System (NSRS) na wodach w Fort William.

Natowski System Ratownictwa Podwodnego to rozwiązanie stworzone na początku XXI wieku przez Wielką Brytanię, Norwegię oraz Francję, służące do ratowania załóg uwięzionych na zatopionych jednostkach. Dzięki użyciu NSRS możliwe jest przeprowadzenie ewakuacji członków załogi z uszkodzonej łodzi podwodnej z głębokości do około 610 metrów.

NSRS jest uznawany za jeden z najbardziej wydajnych systemów na świecie, a został zaprojektowany w taki sposób, by mógł realizować misję ratunkową do 72 godzin od otrzymania wezwania. Regularne ćwiczenia zapewniają utrzymanie gotowości operacyjnej systemu.

Ćwiczenia na szkockich wodach. System ratownictwa okrętów podwodnych

Integralnymi elementami NSRS są podsystemy - interwencyjny i ratowniczy. W ich ramach wykorzystywane są pojazd interwencyjny sterowany zdalnie (ROV) oraz załogowy pojazd przeznaczony do ratowania ludzi z zatopionego okrętu (SRV). Projekt angażuje przy tym ponad 150 przeszkolonych pracowników, m.in. nurków, medyków, pielęgniarek i innych.

Zanim rozpoczęto niedawne testy systemu, nastąpił krótki okres konserwacji podwodnego pojazdu ratowniczego Nemo. Na czas ćwiczeń ten statek NSRS został przewieziony do Fort William na specjalnym pojeździe niskopodwoziowym. Do ważącego 35 ton i szerszego niż typowa ciężarówka pojazdu dołączył zespół techników oraz operatorów, którzy uczestniczyli w działaniach podczas ćwiczeń.

Testy prowadzono na szkockim wybrzeżu w mieście Fort William położonym nad brzegami zatoki Loch Linnhe. Tamtejsze wody są głębokie i stanowią "doskonałą okazję dla pilotów pojazdu Nemo do ćwiczenia umiejętności lądowania i dokowania pojazdu do zanurzonego celu", podaje Royal Navy. "Pozwala to również wojskowym operatorom komory ratowniczej na otwarcie włazu ratunkowego pojazdu Nemo w kierunku celu, co stanowi procedurę niezbędną do ewakuacji personelu z łodzi podwodnej".

Ćwiczenia NSRS przeprowadzono u wybrzeży Szkocji na wodach Fort William. Royal Navy materiał zewnętrzny

Wysoka dostępność i gotowość NSRS

Obecnie uznaje się, że rzeczywista dostępność i gotowość NSRS wynosi aż 98 proc.

- NSRS nadal jest najskuteczniejszym systemem NATO w większości możliwych sytuacji ratownictwa okrętów podwodnych i jest światowym liderem w swoim programie szkoleniowym. Ćwiczenia takie jak te dowodzą moim kolegom z okrętów podwodnych, że jesteśmy gotowi do pomocy i chociaż jest niezwykle mało prawdopodobne, że będziemy potrzebni, to zapewnienie, które zapewniamy, będzie pocieszeniem dla tych, których prosimy o działania w głębinach w imieniu Wielkiej Brytanii - powiedział dowódca zespołu NSRS i inżynier, komandor Andy Sharp.

W polskiej Marynarce Wojennej do tego rodzaju zadań wykorzystuje się okręty typu Piast, a docelowo będzie to jednostka programu "Ratownik", która jest budowana w PGZ Stoczni Wojennej w Gdyni. Polski statek ma być w pełni przystosowany do współpracy z NATO Submarine Rescue System.

Źródła: Royal Navy, PGZ Stocznia Gdańska, Gospodarka Morska.

