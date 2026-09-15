W skrócie
- Huti przejęli kontrolę nad miastem Mocha oraz strategiczną wyspą Perim, zyskując lepszą pozycję do kontrolowania ruchu statków w cieśninie Bab al-Mandab.
- Liczba przepraw przez cieśninę Bab al-Mandab spadła od 2023 roku o 60-70 proc., a w ostatnich dniach ruch zmniejszył się o kolejne 46 proc.
- Transport saudyjskiej ropy przez tę cieśninę spadł w sierpniu do około 400 tys. baryłek dziennie, co wymusza na statkach znacznie dłuższe trasy wokół Afryki.
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Nie tak dawno cały świat zwrócił uwagę na cieśninę Ormuz. Problemy, niby tak odległego terenu pokazały, jak szybko konflikt na Bliskim Wschodzie może uderzyć w światowy handel i ceny ropy. A tym samym nasze portfele. Zamknięcie tego ważnego szlaku zmusiło Arabię Saudyjską do szukania alternatywnej drogi dla części eksportowanej ropy. Większe znaczenie zyskała w ten sposób cieśnina Bab al-Mandab. Teraz jednak również ona znalazła się pod presją jemeńskich bojowników Huti.
Huti przejmują strategiczne miejsca
W ostatnich dniach sytuacja wokół Bab al-Mandab szybko się pogorszyła. Wspierani przez Iran Huti przejęli portowe miasto Mocha (Jemen) na wybrzeżu Morza Czerwonego, a następnie strategiczną wyspę Perim znajdującą się w samej cieśninie. Dzięki temu zyskali znacznie lepszą pozycję do kontrolowania ruchu statków.
Huti już wcześniej atakowali statki handlowe przepływające przez ten obszar. Według Petera Sanda, głównego analityka firmy Xeneta, liczba przepraw przez Bab al-Mandab spadła od 2023 roku o 60-70 proc. W ostatnich dniach ruch zmniejszył się dodatkowo o 46 proc.
Problem jest szczególnie poważny dla rynku ropy. Richard Bronze z Energy Aspects przekazał CNN, że przepływ saudyjskiej ropy przez Bab al-Mandab spadł w sierpniu do około 400 tys. baryłek dziennie. Wcześniej było to około 3 mln baryłek dziennie. Statki omijające cieśninę muszą wybierać znacznie dłuższą trasę wokół Afryki, co oznacza wydłużenie czasu rejsu i wyższe koszty transportu.
Geografia Bab al-Mandab
Bab al-Mandab łączy Morze Czerwone z Zatoką Adeńską i dalej z Oceanem Indyjskim. Cieśnina leży między Jemenem na Półwyspie Arabskim a Dżibuti i Erytreą w Afryce. W najwęższym miejscu ma około 26 km szerokości, a jej część dzieli na dwa przejścia wyspa Perim. To właśnie dlatego jest morskim "wąskim gardłem", wąskim odcinkiem kluczowej trasy.
Znaczenie Bab al-Mandab wynika przede wszystkim z połączenia z Kanałem Sueskim. Statki płynące z Zatoki Perskiej w kierunku Europy, a także w drugą stronę, mogą korzystać z tej trasy zamiast opływać Afrykę. Przez cieśninę transportowana jest ropa i inne towary, dlatego poważne zakłócenie tranportu oznaczałoby dłuższe podróże, wyższe koszty transportu i kolejne problemy dla światowej gospodarki.