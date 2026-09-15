W skrócie Huti przejęli kontrolę nad miastem Mocha oraz strategiczną wyspą Perim, zyskując lepszą pozycję do kontrolowania ruchu statków w cieśninie Bab al-Mandab.

Liczba przepraw przez cieśninę Bab al-Mandab spadła od 2023 roku o 60-70 proc., a w ostatnich dniach ruch zmniejszył się o kolejne 46 proc.

Transport saudyjskiej ropy przez tę cieśninę spadł w sierpniu do około 400 tys. baryłek dziennie, co wymusza na statkach znacznie dłuższe trasy wokół Afryki.

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Nie tak dawno cały świat zwrócił uwagę na cieśninę Ormuz. Problemy, niby tak odległego terenu pokazały, jak szybko konflikt na Bliskim Wschodzie może uderzyć w światowy handel i ceny ropy. A tym samym nasze portfele. Zamknięcie tego ważnego szlaku zmusiło Arabię Saudyjską do szukania alternatywnej drogi dla części eksportowanej ropy. Większe znaczenie zyskała w ten sposób cieśnina Bab al-Mandab. Teraz jednak również ona znalazła się pod presją jemeńskich bojowników Huti.

Zdjęcie satelitarne cieśniny Bab al-Mandab NASA World Wind domena publiczna

Huti przejmują strategiczne miejsca

W ostatnich dniach sytuacja wokół Bab al-Mandab szybko się pogorszyła. Wspierani przez Iran Huti przejęli portowe miasto Mocha (Jemen) na wybrzeżu Morza Czerwonego, a następnie strategiczną wyspę Perim znajdującą się w samej cieśninie. Dzięki temu zyskali znacznie lepszą pozycję do kontrolowania ruchu statków.

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Huti już wcześniej atakowali statki handlowe przepływające przez ten obszar. Według Petera Sanda, głównego analityka firmy Xeneta, liczba przepraw przez Bab al-Mandab spadła od 2023 roku o 60-70 proc. W ostatnich dniach ruch zmniejszył się dodatkowo o 46 proc.

Problem jest szczególnie poważny dla rynku ropy. Richard Bronze z Energy Aspects przekazał CNN, że przepływ saudyjskiej ropy przez Bab al-Mandab spadł w sierpniu do około 400 tys. baryłek dziennie. Wcześniej było to około 3 mln baryłek dziennie. Statki omijające cieśninę muszą wybierać znacznie dłuższą trasę wokół Afryki, co oznacza wydłużenie czasu rejsu i wyższe koszty transportu.

Geografia Bab al-Mandab

Bab al-Mandab łączy Morze Czerwone z Zatoką Adeńską i dalej z Oceanem Indyjskim. Cieśnina leży między Jemenem na Półwyspie Arabskim a Dżibuti i Erytreą w Afryce. W najwęższym miejscu ma około 26 km szerokości, a jej część dzieli na dwa przejścia wyspa Perim. To właśnie dlatego jest morskim "wąskim gardłem", wąskim odcinkiem kluczowej trasy.

Znaczenie Bab al-Mandab wynika przede wszystkim z połączenia z Kanałem Sueskim. Statki płynące z Zatoki Perskiej w kierunku Europy, a także w drugą stronę, mogą korzystać z tej trasy zamiast opływać Afrykę. Przez cieśninę transportowana jest ropa i inne towary, dlatego poważne zakłócenie tranportu oznaczałoby dłuższe podróże, wyższe koszty transportu i kolejne problemy dla światowej gospodarki.



