Sprawa dotyczy śmierci 23-letniego Rodneya Bargera, znanego fanom sceny punkowej jako Rawn Beauty. Według ustaleń śledczych odpowiada z nią Richard Werstin, który 15 września 1993 roku miał strzelić w głowę swojego współlokatora i przyjaciela. Co ciekawe, podejrzany został zatrzymany już kilka dni po śmierci muzyka, jednak nigdy nie stawił się na rozprawie sądowej.

Trop doprowadził śledczych do Panamy

W 1994 roku wydano za nim list gończy, ale mężczyzna zniknął bez śladu. Przez kolejne lata miał wielokrotnie trafiać w ręce policji pod różnymi nazwiskami, skutecznie ukrywając swoją prawdziwą tożsamość. Według amerykańskich służb był wyjątkowo ostrożny i przez dekady pozostawał praktycznie "duchem".

Przełom nastąpił dopiero po wznowieniu intensywnego śledztwa przez US Marshals Service - w działania zaangażowano również międzynarodowy wydział operacyjny oraz panamskie służby. 29 kwietnia Richard Werstine został zatrzymany w parku dla psów w stolicy Panamy i chociaż miał przy sobie fałszywe dokumenty, analiza odcisków palców szybko potwierdziła jego tożsamość.

Motyw zabójstwa ikony wciąż nieznany

Według lokalnych mediów podejrzany przyznał po zatrzymaniu, że od lat ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości i nielegalnie przebywał w Panamie od 2005 roku, ale motyw zbrodni nadal pozostaje nieznany.

Rodney Barger był jedną z najbardziej charakterystycznych postaci amerykańskiej sceny hardcore punku. Współtworzył zespół Cold as Life założony w 1988 roku, a jego agresywny styl wokalny i sceniczna charyzma sprawiły, że zyskał status legendy undergroundowej muzyki.

Magazyn "Revolver" określał go kiedyś mianem "dzikiej legendy hardcore'u", podkreślając jego talent zarówno jako wokalisty, jak i poety opisującego życie niższych warstw społecznych.

