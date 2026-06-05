Polski Antydron wchodzi do gry. Na latarniach ulicznych zawisną czujniki?

Paula Drechsler

Paula Drechsler

Polska firma Asseco opracowała system wykrywania dronów, obejmujący czujniki montowane bezpośrednio na latarniach ulicznych. Umożliwia to stworzenie skalowalnej sieci monitorującej o zastosowaniu zarówno militarnym, jak i cywilnym. Polski Antydron oczekuje na premierowy kontrakt i swoje pierwsze komercyjne wdrożenie.

Ilustracja przedstawiająca drony, które mogą być namierzone przez nowy system Polski Antydron.
Polski Antydron ma wykorzystywać istniejącą infrastrukturę oświetleniową. Zdjęcie ilustracyjne.centcom.mil/MEDIAdomena publiczna

W skrócie

  • Polska firma Asseco opracowała swój system wykrywania i śledzenia dronów.
  • Polski Antydron wykorzystuje czujniki akustyczne instalowane na latarniach ulicznych oraz integrację z istniejącą Platformą Internetu Rzeczy firmy.
  • Rozwiązanie analizuje dźwięki za pomocą sztucznej inteligencji, generuje automatyczne alerty o nieuprawnionych lotach i jest testowane w kontekście eliminowania fałszywych alarmów.
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Polski Antydron. Czujniki montowane na latarniach ulicznych

Polska firma Asseco zaprezentowała podczas Kongresu Bezpieczeństwo Polski własny system do detekcji i monitorowania dronów - Polski Antydron. Innowacja ta wykorzystuje sensory akustyczne instalowane na istniejące infrastrukturze oświetleniowej.

Czujniki można umieścić na latarniach ulicznych, które jednocześnie zapewnią źródło zasilania jednostek. W ten sposób tworzona jest prosta w montażu i skalowalna sieć, która wykrywa nisko latające bezzałogowce.

Sensory i AI w celu zwiększania bezpieczeństwa

Polski Antydron to rozwinięcie już istniejącej, skalowalnej Platformy Internetu Rzeczy firmy Asseco, z której korzystają między innymi przedsiębiorstwa z branży telekomunikacyjnej. Innowacyjną sieć czujników cechuje minimalne zużycie energii, możliwość integracji z innymi sensorami (np. do detekcji termicznej) i trudna wykrywalność - system ma charakter pasywny, nie emituje sygnałów. Dodatkowo jest odporny na zakłócenia, a w przypadku uszkodzeń części infrastruktury zapewnia ciągłość działania, bo "eliminuje pojedyncze punkty awarii".

Jak podaje Asseco w komunikacie na temat systemu Polski Antydron, dane dźwiękowe zbierane przez czujniki są wysyłane do Platformy Internetu Rzeczy Asseco poprzez wykorzystanie sieci komórkowej. Następnie, przeprowadzając analizę z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, system rozpoznaje, jaki obiekt został zidentyfikowany i monitoruje jego ruch w przestrzeni powietrznej. W ten sposób można śledzić trajektorię lotu BSP, a także tworzyć symulacje jego możliwej dalszej trasy. Co istotne, system generuje również automatyczne alerty dla użytkownika, gdy wykryje nieuprawniony lot w określonych strefach bezpieczeństwa.

Latające drony wojskowe nad cyfrową mapą terenu z naniesionymi danymi i współrzędnymi geograficznymi.
Firma Asseco Poland S.A. opracowała swój system wykrywania bezzałogowych statków powietrznych.Asseco Polandmateriał zewnętrzny

Sieć czujników. Zastosowanie wojskowe i cywilne

Polski Antydron firmy Asseco został zaprojektowany z myślą o dwojakim zastosowaniu - zarówno militarnym, jak i cywilnym. Jak podaje firma, system może być wykorzystywany do ochrony terenów wojskowych i kluczowej infrastruktury, takiej jak mosty, lotniska czy sieci energetyczne.

Ponadto, analizując hałasy, system może informować nie tylko o BSP, ale i np. o niezarejestrowanym zgromadzeniu czy nielegalnych wyścigach w miastach i gminach. Jednocześnie ulokowanie czujników wysoko na latarniach ulicznych ma wykluczać rejestrowanie rozmów przechodniów.

System przechodzi ważne testy i wyczekuje na swój komercyjny debiut. W założeniu rozwiązanie to mogłoby umożliwić monitorowanie obszaru całego kraju.

- Ważnym etapem prac nad Polskim Antydronem jest wyeliminowanie false positives, czyli przypadków, gdy system myli dźwięk kosiarki czy skutera z tym wydawanym przez dron. Przeprowadziliśmy szereg testów, które pozwoliły uniknąć fałszywych alarmów, dzięki czemu użytkownik ma otrzymywać alerty tylko w potwierdzonych przypadkach - powiedział Grzegorz Bartler, Wiceprezes Zarządu w Asseco Poland.

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