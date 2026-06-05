Polski Antydron wchodzi do gry. Na latarniach ulicznych zawisną czujniki?

W skrócie Polska firma Asseco opracowała swój system wykrywania i śledzenia dronów.

Polski Antydron wykorzystuje czujniki akustyczne instalowane na latarniach ulicznych oraz integrację z istniejącą Platformą Internetu Rzeczy firmy.

Rozwiązanie analizuje dźwięki za pomocą sztucznej inteligencji, generuje automatyczne alerty o nieuprawnionych lotach i jest testowane w kontekście eliminowania fałszywych alarmów.

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Polski Antydron. Czujniki montowane na latarniach ulicznych

Polska firma Asseco zaprezentowała podczas Kongresu Bezpieczeństwo Polski własny system do detekcji i monitorowania dronów - Polski Antydron. Innowacja ta wykorzystuje sensory akustyczne instalowane na istniejące infrastrukturze oświetleniowej.

Czujniki można umieścić na latarniach ulicznych, które jednocześnie zapewnią źródło zasilania jednostek. W ten sposób tworzona jest prosta w montażu i skalowalna sieć, która wykrywa nisko latające bezzałogowce.

Sensory i AI w celu zwiększania bezpieczeństwa

Polski Antydron to rozwinięcie już istniejącej, skalowalnej Platformy Internetu Rzeczy firmy Asseco, z której korzystają między innymi przedsiębiorstwa z branży telekomunikacyjnej. Innowacyjną sieć czujników cechuje minimalne zużycie energii, możliwość integracji z innymi sensorami (np. do detekcji termicznej) i trudna wykrywalność - system ma charakter pasywny, nie emituje sygnałów. Dodatkowo jest odporny na zakłócenia, a w przypadku uszkodzeń części infrastruktury zapewnia ciągłość działania, bo "eliminuje pojedyncze punkty awarii".

Jak podaje Asseco w komunikacie na temat systemu Polski Antydron, dane dźwiękowe zbierane przez czujniki są wysyłane do Platformy Internetu Rzeczy Asseco poprzez wykorzystanie sieci komórkowej. Następnie, przeprowadzając analizę z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, system rozpoznaje, jaki obiekt został zidentyfikowany i monitoruje jego ruch w przestrzeni powietrznej. W ten sposób można śledzić trajektorię lotu BSP, a także tworzyć symulacje jego możliwej dalszej trasy. Co istotne, system generuje również automatyczne alerty dla użytkownika, gdy wykryje nieuprawniony lot w określonych strefach bezpieczeństwa.

Firma Asseco Poland S.A. opracowała swój system wykrywania bezzałogowych statków powietrznych. Asseco Poland materiał zewnętrzny

Sieć czujników. Zastosowanie wojskowe i cywilne

Polski Antydron firmy Asseco został zaprojektowany z myślą o dwojakim zastosowaniu - zarówno militarnym, jak i cywilnym. Jak podaje firma, system może być wykorzystywany do ochrony terenów wojskowych i kluczowej infrastruktury, takiej jak mosty, lotniska czy sieci energetyczne.

Ponadto, analizując hałasy, system może informować nie tylko o BSP, ale i np. o niezarejestrowanym zgromadzeniu czy nielegalnych wyścigach w miastach i gminach. Jednocześnie ulokowanie czujników wysoko na latarniach ulicznych ma wykluczać rejestrowanie rozmów przechodniów.

System przechodzi ważne testy i wyczekuje na swój komercyjny debiut. W założeniu rozwiązanie to mogłoby umożliwić monitorowanie obszaru całego kraju.

- Ważnym etapem prac nad Polskim Antydronem jest wyeliminowanie false positives, czyli przypadków, gdy system myli dźwięk kosiarki czy skutera z tym wydawanym przez dron. Przeprowadziliśmy szereg testów, które pozwoliły uniknąć fałszywych alarmów, dzięki czemu użytkownik ma otrzymywać alerty tylko w potwierdzonych przypadkach - powiedział Grzegorz Bartler, Wiceprezes Zarządu w Asseco Poland.





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