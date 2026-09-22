Prace polowe mogły zakończyć się tragicznie

Rolnik z gminy Strzelce Krajeńskie w województwie lubuskim wykopał w piątek bombę lotniczą z okresu II wojny światowej podczas prac polowych. Policja poinformowała o tym we wtorek.

W trakcie prac mężczyzna natrafił na nietypowe znalezisko. Duży, metalowy przedmiot wyglądem przypominał bombę, więc rolnik od razu poinformował policję. Specjaliści szybko potwierdzili jego przypuszczenia i wszczęto odpowiednią procedurę.

Wydzielono strefę bezpieczeństwa, a o całej sytuacji poinformowane zostało wojsko. Ewakuacja mieszkańców nie była konieczna, ponieważ niebezpieczny przedmiot znaleziono daleko od zabudowań. Na miejscu pojawili się saperzy, rozpoznając precyzyjnie bombę, która miała ponad metr i ważyła około 120 kilogramów. Okazała się bardzo groźna, ponieważ pole jej rażenia to nawet kilkaset metrów.

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Saperzy zneutralizowali 120-kilogramową bombę z czasów wojny

Przy użyciu specjalistycznego sprzętu bomba została wydobyta z ziemi, a następnie przetransportowana na samochód. Saperzy bezpiecznie wysadzili ją w powietrze na poligonie.

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Policja uczula, że w przypadku znalezienia podobnego przedmiotu, pod żadnym pozorem nie należy próbować samemu go wydobywać - grozi to śmiertelnym niebezpieczeństwem. W ziemi może znajdować się więcej niewybuchów pochodzących z czasów II wojny światowej.

- Najlepszym rozwiązaniem w takiej sytuacji jest niedotykanie takiego znaleziska i natychmiastowe powiadomienie służb - dodaje policja we wpisie na Facebooku.



