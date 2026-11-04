Ponad 1500 osób utknęło na wyspie. To kolejny fałszywy alarm o bombie

W ostatnim czasie informowaliśmy o dużych utrudnieniach na lotniskach w Warszawie w związku z ogłoszonym alarmem dotyczącym zagrożenia bombowego, otwiera się w nowym oknie, tymczasem na świecie wystąpiło więcej podobnych przypadków. Łącznie we wtorek co najmniej siedem lotów w Europie otrzymało zgłoszenia o podłożeniu ładunku wybuchowego. Przez to na lotniskach zapanował chaos, chociaż ostatecznie nie wykryto żadnych niebezpiecznych materiałów.

Ewakuacja statku wycieczkowego Crown Iris na Syros przez fałszywy alarm bombowy

Informacje o zagrożeniu pojawiły się także w Grecji, gdzie ponad 1500 osób utknęło w porcie na wyspie Syros. Zatrzymano tam statek wycieczkowy zmierzający do Izraela. Greckie media podały, że na statku przeprowadzono operację po tym, jak anonimowa osoba twierdziła, że do kadłuba jednostki przymocowano ładunek wybuchowy. Statek "Crown Iris" miał wypłynąć do Hajfy z 940 pasażerami oraz 597 członkami załogi na pokładzie, gdy otrzymano groźbę.

Funkcjonariusze straży przybrzeżnej przeszukali jednostkę. Podczas kontroli nie odnaleziono żadnych materiałów wybuchowych, jednak statek czeka na dokładniejsze sprawdzenie, nim będzie mógł kontynuować rejs. Pies wyszkolony do wykrywania materiałów wybuchowych oraz nurek zostali włączeni do przeszukiwania statku.

Podróżni zostali tymczasowo ewakuowani ze statku i oczekują w pobliżu na zezwolenie na powrót na pokład - poinformowała izraelska prasa.

Paraliż transportu w Europie

We wtorek odnotowano serię gróźb wymierzonych w kilka lotów komercyjnych. Wszystkie alarmy okazały się fałszywe. Cztery z tych gróźb dotyczyły lotów obsługiwanych przez irlandzkie linie lotnicze Ryanair: z Manchesteru do Murcji, z Lizbony do Rzymu, z Dublina do Rzymu oraz z Dublina do Sofii. Groźby dotknęły również dwa rejsy zmierzające do Warszawy - jeden obsługiwany przez skandynawskie linie SAS (z Kopenhagi) oraz drugi, realizowany przez polskiego przewoźnika LOT (z lotniska Londyn-Heathrow) - a także lot linii Wizz Air z Bergamo do Sofii. Dzień wcześniej samolot linii Wizz Air, lecący z lotniska Luton w Londynie do Sofii, lądował awaryjnie w Budapeszcie z tego samego powodu.

Eksperci twierdzą, że celem takich fałszywych zgłoszeń jest ogólne zakłócenie operacji lotniczych.



