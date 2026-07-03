W skrócie Polski system rezerwacyjny Hotres padł ofiarą cyberataku, w wyniku którego hakerzy uzyskali nieuprawniony dostęp do bazy danych z informacjami o gościach.

Skradzione pakiety danych, obejmujące m.in. imiona, nazwiska, numery telefonów i szczegóły rezerwacji, są wykorzystywane przez przestępców do wyłudzeń na WhatsAppie oraz przez SMS.

Dostawca oprogramowania nie będzie kontaktować się bezpośrednio z poszkodowanymi klientami, ponieważ prawny obowiązek oceny ryzyka i zgłoszenia incydentu spoczywa na poszczególnych hotelach.

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Wyciekły dane gości hoteli w Polsce

Polskie firmy świadczące usługi wynajmu krótkoterminowego mierzą się teraz (3 lipca) z poważnym incydentem bezpieczeństwa teleinformatycznego. Ofiarą cyberataku padł polski system rezerwacji Hotres, z którego rozwiązań korzysta ponad 2000 obiektów, w tym hoteli, pensjonatów oraz apartamentów na wynajem w całej Polsce. Analiza incydentu wykazała, że nieznani hakerzy uzyskali nieuprawniony dostęp do bazy danych zawierającej szczegółowe informacje o klientach.

Według ustaleń przekazanych przez ekspertów z portali Zaufana Trzecia Strona oraz Niebezpiecznik, wektor ataku opierał się na klasycznej podatności typu SQL injection (czyli umożliwiającej tzw. wstrzykiwanie kodu SQL). Co istotne, agresorzy nie przeprowadzili uderzenia z zewnątrz na całkowicie zabezpieczoną infrastrukturę (jak np. w przypadku ataków DDoS). Naruszenie zabezpieczeń nastąpiło po uprzednim zalogowaniu się na konto autoryzowanego użytkownika systemu.

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Przedstawiciele Hotres w rozesłanych komunikatach twierdzą, że platforma ma odpowiednie standardy ochrony, jednakże podatność występowała w logice dostępnej dla zalogowanych podmiotów. Dokładna liczba poszkodowanych osób oraz całkowita objętość skradzionych rekordów nie zostały dotychczas precyzyjnie określone.

Cyberprzestępcy wykorzystują już skradzione dane do oszustw

Cyberprzestępcom udało się wyeksportować obszerne pakiety danych, które precyzyjnie opisują dane rezerwacji. Wśród nich znajdują się dane wrażliwe. Jak udało się ustalić, włamywacze posiadają teraz: imiona i nazwiska gości, adresy e-mail, numery telefonów komórkowych, dokładne terminy planowanych lub odbytych pobytów oraz sumy, na jakie opiewały poszczególne rezerwacje.

Zagrożenie nieuprawnionego wykorzystania tych informacji dotyczy każdego klienta, którego dane historycznie lub obecnie trafiły do baz obiektów korzystających z oprogramowania Hotres. Czas dokonania rezerwacji nie ma w tym przypadku znaczenia.

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Skradzione pakiety informacyjne są już aktywnie wykorzystywane w działaniach przestępczych. Sprawcy realizują ukierunkowane kampanie phishingowe, kontaktując się z ofiarami za pośrednictwem wiadomości SMS oraz komunikatora WhatsApp. Ze względu na posiadanie precyzyjnych szczegółów dotyczących kwot i terminów rezerwacji, przygotowane komunikaty cechują się wysokim uwiarygodnieniem.

Scenariusz oszustwa zazwyczaj opiera się na podszywaniu pod personel danego hotelu. Ofiary otrzymują wezwania do uregulowania rzekomych zaległości, dokonania dopłat lub zaktualizowania danych kart płatniczych pod rygorem anulowania rezerwacji. Wiadomości zawierają linki prowadzące do fałszywych paneli płatności. Po wprowadzeniu na nich prawdziwych danych można spodziewać się przejęcia środków z konta przez oszustów.

Hotres nie powiadamia bezpośrednio poszkodowanych klientów

Sam dostawca oprogramowania, firma Hotres, nie będzie bezpośrednio kontaktować się z poszkodowanymi konsumentami. W oficjalnym stanowisku skierowanym do partnerów biznesowych właściciel platformy wyjaśnia, że obowiązek prawny oceny ryzyka oraz ewentualnego zgłoszenia incydentu do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO) w ciągu 72 godzin spoczywa na poszczególnych hotelach jako Administratorach Danych Osobowych.

Kontrowersje wzbudza jednak fragment instrukcji Hotres, który sugeruje, że brak zgłoszeń od klientów o podejrzanej korespondencji pozwala domniemywać, iż dany obiekt nie został dotknięty wyciekiem. Może to wpłynąć negatywnie na rzetelność weryfikacji problemu przez mniej zaawansowane technicznie podmioty. Samodzielne sprawdzenie, czy dany hotel korzysta z Hotres, jest trudne. Goście hotelowi mogą szukać wzmianek w stopkach archiwalnych wiadomości e-mail lub na liście referencyjnej platformy, która jednak nie obejmuje wszystkich klientów.

Jak zweryfikować, czy kontaktuje się z nami przestępca?

W związku z zaistniałą sytuacją eksperci od cyberbezpieczeństwa zalecają wdrożenie natychmiastowych środków ostrożności, opierających się przede wszystkim na zasadzie ograniczonego zaufania. Kluczowa jest weryfikacja wszelkich komunikatów kanałem alternatywnym. Każda prośba o dokonanie płatności lub podanie danych karty przesłana drogą elektroniczną powinna zostać bezwzględnie potwierdzona poprzez samodzielne wykonanie połączenia telefonicznego na oficjalny numer telefonu wybranego hotelu.

Równie istotne jest całkowite ignorowanie podejrzanych odnośników. Pod żadnym pozorem nie należy klikać w linki przesyłane w wiadomościach SMS, e-mail czy przez komunikatory internetowe, jeśli dotyczą one jakichkolwiek kwestii finansowych lub organizacyjnych związanych z rezerwacją noclegów.

W perspektywie długofalowej warto zadbać o higienę danych przy kolejnych rezerwacjach. W celu ograniczenia skutków ewentualnych przyszłych wycieków eksperci rekomendują stosowanie dedykowanych aliasów e-mail lub adresów jednorazowych, a także ograniczanie podawania informacji opcjonalnych, takich jak numery telefonów. Z kolei podczas samej procedury meldunkowej w obiekcie warto minimalizować ekspozycję kluczowych dokumentów, o ile do sprawnej weryfikacji tożsamości wystarczy sama karta płatnicza.



