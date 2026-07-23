Gigantyczne pożary paraliżują Portugalię. Lotnisko priorytetowo obsługuje maszyny gaśnicze

Stołeczne Lotnisko w Portugalii mierzy się z poważnymi opóźnieniami w związku z ogromnymi pożarami łąk i lasów w kraju. Kilkadziesiąt lądowań oraz odlotów zostało przesuniętych, a lotnisko w pierwszej kolejności musiało obsługiwać maszyny gaśnicze zaopatrujące się w wodę.

Walka strażaków z innym dużym pożarem doprowadziła też do tymczasowego zamknięcia autostrady IC 5 biegnącej na północy Portugalii.

Północna Portugalia w ogniu. Tysiąc strażaków walczy z pożarami w okolicach Alijo

Od wczorajszego przedpołudnia blisko tysiąc strażaków walczy z pożarami trawiącymi Portugalię, z których największe rozprzestrzeniają się w dystryktach Vila Real, Porto oraz Aveiro, na północy kraju.

Dziś w nocy wybuchł najgroźniejszy pożar w kompleksie leśnym w gminie Alijo, na północy, gdzie walczy z nim ponad 650 strażaków.

W dalszym ciągu nie zapadła decyzja o rozpoczęciu ewakuacji miejscowej ludności pomimo zbliżania się ognia do zabudowań w kilku wsiach w rejonie Alijo.



