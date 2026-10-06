"Wrak zagłady" u ujścia Tamizy. Operacja usunięcia masztów

SS Richard Montgomery to amerykański statek transportowy typu Liberty, który w sierpniu 1944 r. rozbił się na mieliźnie i do dziś spoczywa u ujścia Tamizy (w hrabstwie Kent w Anglii, ok. 80 km od Londynu).

Jednostka przewoziła tony amunicji. Na jej pokładzie, mimo prowadzonej przez jakiś czas akcji usuwania ładunku, wciąż znajduje się około 1400 ton materiałów wybuchowych. Z tego powodu wrak często jest nazywany "tykającą bombą" lub "wrakiem zagłady".

Statek jest stale monitorowany. Teraz, w związku z pogarszającym się stanem wraku Richard Montgomery i potrzebą jego stabilizacji, przystąpiono do demontażu wystających z wody masztów. Zajęła się tym firma Resolve Marine.

- Operacja stanowi kluczowy kamień milowy w długoterminowym zarządzaniu wrakiem statku z czasów II wojny światowej w hrabstwie Kent w Anglii - zaznacza Resolve Marine.

Pogarszający się stan wraku SS Richard Montgomery

Decyzja o demontażu masztów zapadła już kilka lat temu, a podjęto ją ze względu na pogarszający się stan wraku. Wzrosły obawy, że coraz mniej stabilne maszty mogą się przewrócić i dodatkowo uszkodzić konstrukcję statku, co byłoby szczególnie niebezpieczne ze względu na znajdującą się w nim amunicję - stwarzałoby bezpośrednie ryzyko wywołania ogromnej eksplozji.

Maszty są stopniowo odcinane i podnoszone, a całą operację poprzedziły analizy techniczne oraz niezależna ocena ekspertów, aby zagwarantować stabilność wraku oraz ochronę personelu, mieszkańców okolicy i żeglugi morskiej.

- SS Richard Montgomery to jeden z najbardziej niezwykłych wraków na świecie: fragment historii wojennej, który spoczywa w estuarium Tamizy od ponad 80 lat - powiedział w komunikacie, otwiera się w nowym oknie brytyjski minister ds. żeglugi morskiej Keir Mather. - Rozpoczęcie ostrożnego usuwania masztów to niezwykle ważny moment, a każdy etap tej operacji został ukształtowany przez rygorystyczne zasady bezpieczeństwa i specjalistyczną wiedzę inżynierską, ponieważ ochrona społeczeństwa zawsze będzie priorytetem.

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Usunięte maszty statku SS Richard Montgomery zostaną poddane konserwacji, a następnie trafią na wystawy. Wokół samego wraku wciąż obowiązuje ścisła i monitorowana radarowo strefa wykluczenia.

Renowacja w historycznej stoczni w Chatham

Usunięte z wraku statku SS Richard Montgomery elementy są transportowane do stoczni The Historic Dockyard Chatham, muzeum morskiego w hrabstwie Kent. Tamtejsi eksperci zabezpieczą i odrestaurują maszty.

Po zakończeniu prac konserwacyjnych mają one zostać udostępnione na publicznych wystawach. Chodzi o upamiętnienie historii handlowej marynarki wojennej z czasów II wojny światowej.

- Zachowanie tej niezwykłej części anglo-amerykańskiej historii oznacza również, że przyszłe pokolenia będą mogły dowiedzieć się o niezwykłych zagrożeniach, na jakie narażali się marynarze podczas wojny - zaznaczył minister Keir Mather.



