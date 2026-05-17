Według relacji dziennikarzy obecnych na miejscu, decyzja objęła również tzw. telefony jednorazowe, które były używane wyłącznie na czas pobytu w Chinach. Sprzęt ten, standardowo stosowany podczas zagranicznych wizyt wysokiego szczebla, został fizycznie zutylizowany jeszcze przed odlotem.

Wspólna decyzja całej delegacji

Środki ostrożności dotyczyły wszystkich uczestników wizyty, od polityków po przedstawicieli biznesu. Wśród osób objętych procedurą znaleźli się m.in. prezydent Donald Trump, szef Apple Tim Cook oraz dyrektor generalny Nvidii, Jensen Huang. W praktyce oznaczało to całkowite "odcięcie" się od jakichkolwiek urządzeń i przedmiotów pochodzących z Chin przed powrotem do Stanów Zjednoczonych.

Nic z Chin nie jest dozwolone w samolocie. Wkrótce wylatujemy do Ameryki

Napięcia technologiczne i obawy o inwigilację

Dlaczego? Stany Zjednoczone od lat oskarżają Chiny o rozwijanie zaawansowanych zdolności wywiadowczych, w tym w obszarze cyberbezpieczeństwa i inwigilacji elektronicznej.

W tym świetle każdy element infrastruktury - od telefonów po pozornie niegroźne gadżety - może być postrzegany jako potencjalne narzędzie pozyskiwania informacji. Zastosowane środki wpisują się w rosnącą ostrożność Waszyngtonu wobec technologii i sprzętu pochodzącego z Chin.

Dyplomacja z uśmiechem, ale bez zaufania

Wizyta Donalda Trumpa w Pekinie obejmowała rozmowy z przywódcą Chin Xi Jinpingiem dotyczące handlu, globalnych konfliktów oraz napięć geopolitycznych. Oficjalnie spotkania przebiegały w konstruktywnej atmosferze, a obie strony sygnalizowały chęć dalszego dialogu.

Jednocześnie kulisy odlotu pokazują, że poziom wzajemnego zaufania pozostaje bardzo ograniczony. Decyzja o całkowitym pozbyciu się sprzętu i materiałów z Chin jest wyraźnym sygnałem, że rywalizacja technologiczna i obawy o bezpieczeństwo danych mają dziś kluczowe znaczenie w relacjach obu mocarstw.

Eksperci zwracają uwagę, że podobne procedury - choć rzadko tak widoczne medialnie - stają się standardem w kontaktach między państwami o wysokim poziomie napięć technologicznych. W praktyce oznacza to, że nawet elementy protokołu dyplomatycznego, jak wymiana upominków, mogą być traktowane przez służby bezpieczeństwa jako potencjalne ryzyko.

