W skrócie W związku ze zbliżającymi się Mistrzostwami Świata w Piłce Nożnej 2026 eksperci ds. bezpieczeństwa informują, że wydarzenie wykorzystywane jest do masowych cyberataków i szerzenia dezinformacji.

Cyberprzestępcy rejestrują tysiące fałszywych domen oraz kont w mediach społecznościowych naśladujących FIFA, aby wyłudzać dane kart, sprzedawać fikcyjne bilety i publikować szkodliwe treści.

Specjaliści FBI zalecają wpisywanie adresów ręcznie, weryfikowanie źródeł oraz niekorzystanie z reklam sponsorowanych w celu ochrony przed oszustwami internetowymi.

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Tuż przed zaplanowanym na 11 czerwca startem Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2026 cyberprzestępcy ruszyli do ataku na masową skalę. Amerykańskie i kanadyjskie agencje rządowe, w tym FBI, wydały oficjalne ostrzeżenia dla kibiców. Oficjalne statystyki firm Fortinet i Check Point wskazują zaś na powstanie całego ekosystemu oszustw, który żeruje na emocjach fanów piłki nożnej.

Turniej rozgrywany w 16 miastach Kanady, USA i Meksyku to bezprecedensowe wydarzenie z udziałem 48 drużyn i 104 meczami. Ogromne zainteresowanie i presja czasu sprawiają, że kibice stają się łatwym celem dla cyfrowych oszustów. Jak się przed nimi chronić?

Tysiące fałszywych stron i pułapek związanych z mundialem

Najpoważniejszym zagrożeniem związanym z nadchodzącym mundialem są witryny podszywające się pod oficjalne kanały FIFA. Eksperci z firmy Fortinet zidentyfikowali ponad 13 tys. domen powiązanych tematycznie z turniejem, z czego około 8 proc. wykazuje bezpośrednie cechy złośliwej aktywności. Oszuści stosują tzw. typosquatting, czyli rejestrują domeny z drobnymi błędami w pisowni (np. fiffa[.]com) lub zmieniają rozszerzenia (np. z .com na .org lub .city). Tworzą również fałszywe subdomeny, takie jak jobs-fifa[.]com.

Przykłady fałszywych domen naśladujących prawowite adresy FIFA FBI (I-052726-PSA) materiał zewnętrzny

Głównym celem tych działań jest bezwzględne wyłudzanie danych osobowych, takich jak imiona, nazwiska, adresy i numery telefonów, a także kradzież danych kart płatniczych oraz haseł logowania. Przestępcy masowo wykorzystują te informacje do sprzedaży nieistniejących biletów oraz luksusowych pakietów gościnnych.

Cyberoszuści aktywnie działają w aplikacjach takich jak Telegram, oferując rzekome zniżki na pakiety podróżne obejmujące bilet, hotel i transport. Wykorzystują przy tym technikę budowania sztucznej presji czasu. Ofiara, po przejściu przez podstawioną i sfałszowaną bramkę płatniczą, otrzymuje spreparowaną fakturę, tracąc bezpowrotnie pieniądze i wrażliwe dane.

Fałszywe oferty pracy i złośliwe oprogramowanie

Cyberprzestępczość wokół Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2026 wykracza daleko poza fałszywe oferty sprzedaży. Poważnym problemem są media społecznościowe, gdzie wykryto ponad 1700 scammerskich profili na platformach takich jak Facebook i Instagram. Służą one do szerzenia dezinformacji, dystrybucji złośliwych linków oraz bezpośredniego manipulowania kibicami na grupkach i w sekcjach komentarzy.

Podobny mechanizm dotyczy nielegalnego streamingu. Na Facebooku, X (dawnym Twitterze) i Telegramie tuż przed meczami publikowane są linki do rzekomych darmowych transmisji, gdzie użytkownicy są nakłaniani do szybkiej rejestracji lub pobrania specjalnego odtwarzacza, będącego w rzeczywistości złośliwym oprogramowaniem.

Oszuści nie omijają również osób szukających zatrudnienia. Na portalu LinkedIn podszywają się pod agentów rekrutacyjnych FIFA lub sponsorów, oferując fikcyjne zatrudnienie krótkoterminowe w logistyce czy hotelarstwie. Kandydaci otrzymują zaproszenia do kalendarza z zaszytymi linkami phishingowymi, które wyłudzają dane logowania do usług Google, umożliwiając przestępcom kradzież tożsamości.

Rośnie też zagrożenie ze strony złośliwych aplikacji pecetowych i mobilnych. Wzrost popytu na programy bukmacherskie i sportowe skutkuje infekcjami urządzeń. Wykryto m.in. pliki wykonywalne, takie jak 1xbet.exe, oraz zainfekowane pakiety APK na system Android, które wykazują cechy oprogramowania szpiegującego (spyware) lub wyłudzającego okup (ransomware).

Skalę problemu potęguje masowy wyciek poświadczeń. Analizy telemetrii złośliwego oprogramowania kradnącego dane (infostealerów takich jak m.in. Vidar, LummaC2 czy RedLine) wykazały obecność ponad 4600 adresów URL powiązanych z FIFA. Hakerzy przejęli ponad 260 danych logowania pracowników federacji oraz 270 tys. poświadczeń kibiców. Dodatkowo w historycznych bazach wycieków odnaleziono 1500 rekordów pracowniczych, co ułatwia przestępcom przeprowadzanie ataków typu credential stuffing, czyli masowego testowania wykradzionych danych uwierzytelniających przy pomocy botów.

Zagrożenia geopolityczne i ideologiczne. Jak się bronić?

Agencje bezpieczeństwa wskazują, że nadchodzące mistrzostwa staną się pretekstem nie tylko dla pospolitych przestępców finansowych, ale też dla innych "złych aktorów". Pierwszą grupą są haktywiści motywowani ideologicznie, którzy będą prawdopodobnie przeprowadzać ataki DDoS oraz podmieniać treści stron internetowych, by zwrócić uwagę na konflikty międzynarodowe, problemy wewnętrzne krajów gospodarzy lub kwestie klimatyczne.

Kolejne zagrożenie stanowią grupy państwowe (ang. state-sponsored actors), w przypadku których istnieje realne ryzyko cyberataków o charakterze dywersyjnym jako elementu szerszych napięć geopolitycznych. Szczególnie we znaki dają się hakerzy na usługach Rosji, Korei Północnej czy Chin. Całość dopełniają skoordynowane kampanie dezinformacyjne, w których przewiduje się masowe wykorzystanie sztucznej inteligencji i technologii deepfake (realistycznego przerabiania materiałów wideo/dźwiękowych) do manipulowania opinią publiczną wokół wydarzenia.

Jak się przed tym wszystkim bronić? Aby zminimalizować ryzyko stania się ofiarą cyberataku, należy bezwzględnie przestrzegać zasad bezpieczeństwa, które jeszcze pod koniec maja przekazało FBI:

Wpisuj adres bezpośrednio: zamiast korzystać z wyszukiwarek, wpisuj adres fifa.com ręcznie w pasek przeglądarki.

Unikaj wyników sponsorowanych: linki reklamowe w wyszukiwarkach mogą być opłaconymi przez oszustów fałszywkami.

Weryfikuj URL: zawsze upewniaj się, że domena kończy się dokładnie na [.]com, a podstrony (np. plus.fifa.com) otwieraj bezpośrednio z poziomu strony głównej. Korzystaj z zakładek.

Kupuj w oficjalnych źródłach: pakiety gościnne rezerwuj wyłącznie przez oficjalnego partnera FIFA - firmę On Location - lub bezpośrednio w hotelach.

Płać kartą kredytową: w przypadku transakcji internetowych oferuje ona znacznie lepszą ochronę konsumencką i procedury chargeback niż karta debetowa.

Zwolnij i myśl krytycznie: presja czasu, krzykliwe oferty "last minute" i podejrzana, niska jakość graficzna strony to natychmiastowe sygnały ostrzegawcze. Nie pozwól uśpić swojej czujności.

Zaktualizuj telefon: kibice udający się na stadiony powinni zaktualizować systemy operacyjne i aplikacje przed wejściem na obiekt, by zamknąć luki podatne na ataki lokalne.

W przypadku padnięcia ofiarą oszustwa służby apelują o natychmiastowe zgłaszanie incydentów do właściwych organów ds. cyberprzestępczości (np. IC3), zabezpieczając adresy fałszywych domen, zrzuty ekranu z konwersacji oraz pełne dane transakcji finansowych (w tym kryptoaktywów).





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