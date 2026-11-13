W skrócie Binance w pełni odtworzył środki skradzione klientom w wyniku październikowego ataku hakerskiego, przekazując na ten cel ponad 6,34 mld dolarów z własnych rezerw i zysków.

Za przeprowadzenie ataku, w którym wykorzystano ponad 20 tys. portfeli do prania pieniędzy, odpowiada według FBI i firmy TRM Labs północnokoreańska grupa hakerska TraderTraitor.

Giełda opublikowała nowy raport Proof of Reserves obejmujący 198 tokenów, który pozwoli użytkownikom na samodzielną weryfikację bezpieczeństwa ich aktywów w proporcji 1:1.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu , otwiera się w nowym oknie

Binance zwrócił klientom wszystkie skradzione środki

Największa na świecie giełda kryptowalut poinformowała w czwartek (12 listopada 2026 r.) o pełnym odtworzeniu środków skradzionych klientom w wyniku rekordowego cyberataku. Na pokrycie strat z 29 października Binance przeznaczyło ponad 6,34 mld dolarów z własnych zasobów, dokonując przez ostatnie dwa tygodnie systematycznych zakupów brakujących tokenów na tradycyjnych rynkach i poprzez transakcje pozagiełdowe.

Wśród skradzionych aktywów znalazły się zarówno Bitcoin, jak i mniej popularne kryptowaluty, których odnalezienie i odkupienie wymagało więcej czasu. Choć większość środków przywrócono w ciągu kilku dni od incydentu, giełda wcześniej sygnalizowała, że odzyskanie około 10 proc. puli potrwa dłużej.

"Binance zakończył pokrywanie aktywów utraconych w wyniku incydentu bezpieczeństwa i opublikował nowy raport Proof of Reserves. Gdy dowód z wiedzą zerową zostanie wygenerowany, użytkownicy będą mogli niezależnie potwierdzić, że ich aktywa są zabezpieczone w proporcji co najmniej 1:1" - przekazała giełda na platformie X.

Rozwiń

Pieniądze na rekompensaty pochodziły z kombinacji firmowych zysków, funduszu ubezpieczeniowego ("futures insurance fund"), skarbca korporacyjnego oraz funduszu bezpieczeństwa użytkowników SAFU (Secure Asset Fund for Users). Spółka zapowiedziała już, że zamierza uzupełnić rezerwy SAFU do poziomu około 1 mld dolarów, aby zabezpieczyć się na wypadek przyszłych kryzysów.

Nowy raport Proof of Reserves obejmuje 198 tokenów, a pełne wygenerowanie kryptograficznego dowodu umożliwiającego użytkownikom samodzielną weryfikację sald ma zająć od 40 do 50 godzin. Giełda stopniowo przywraca możliwość dokonywania wypłat i dziękuje społeczności za cierpliwość i wyrozumiałość.

Kulisy największej kradzieży kryptowalut w historii

Do rekordowego ataku doszło 29 października 2026 r. Według ustaleń firmy analitycznej TRM Labs sprawcy wyprowadzili aktywa z portfeli Binance w 10 różnych sieciach blockchain, przy czym większość kapitału zniknęła w zaledwie 20 minut. Zarówno TRM Labs, jak i Federalne Biuro Śledcze (FBI) przypisują ten atak północnokoreańskiej grupie hakerskiej TraderTraitor, odpowiedzialnej również za kradzież 1,5 mld dolarów z giełdy Bybit w lutym 2025 r.

Władze w Pjongjangu bardzo szybko odniosły się do tych doniesień za pośrednictwem państwowych mediów. Kim Jo Dzong, wpływowa siostra przywódcy kraju Kim Dzong Una i wysoka rangą przedstawicielka partii rządzącej, stanowczo zaprzeczyła powyższym ustaleniom. Nazwała je bezpodstawnymi prowokacjami politycznymi Waszyngtonu.

Wstępne dochodzenie Binance wykazało, że źródłem włamania mógł być przejęty laptop jednego z inżynierów DevOps, który padł ofiarą ataku phishingowego wykorzystującego fałszywą ofertę pracy. W toku dalszych analiz spółka zidentyfikowała także dodatkowe punkty naruszenia zabezpieczeń i zapowiedziała dalsze wzmacnianie swojej infrastruktury.

Niedługo po włamaniu giełdzie udało się zamrozić lub przechwycić blisko 3 mld dolarów ze skradzionej puli kryptowalut, a nad ich pełnym odzyskaniem firma współpracuje obecnie z FBI. W tym samym czasie cyberprzestępcy rozpoczęli skomplikowany proces zacierania śladów za pozostałymi środkami.

Pranie skradzionych kryptowalut przez tysiące portfeli

Z raportu firmy Elliptic wynika, że w ciągu zaledwie tygodnia od ataku hakerzy wykorzystali ponad 20 tys. portfeli i przeprowadzili co najmniej 65 tys. transakcji. Oznacza to średnio jeden nowy portfel co 30 sekund i jedną transakcję co 10 sekund, co miało maksymalnie utrudnić śledzenie przepływu kapitału między sieciami blockchain.

Agencja Bloomberg zwraca uwagę, że przestępcy posunęli się nawet do stworzenia własnych memecoinów, za pomocą których wyprali aktywa o wartości około 430 tys. dolarów. Według ustaleń firmy Chainalysis istotną rolę w zamianie skradzionych kryptowalut na gotówkę odegrały chińskie sieci zajmujące się praniem pieniędzy.

Mimo zakrojonej na szeroką skalę operacji ukrywania łupów przez hakerów klienci giełdy ostatecznie nie poniosą finansowych konsekwencji październikowego incydentu. Całkowite pokrycie strat przez Binance zamyka etap bezpośredniego ratowania depozytów, choć międzynarodowe służby wciąż prowadzą działania wymierzone w odzyskanie reszty zrabowanego kapitału.



