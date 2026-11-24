W skrócie Rosja prowadzi intensywną modernizację garnizonu w Kamence, położonego zaledwie 60 km od granicy z Finlandią, gdzie wyburzane są stare koszary i magazyny.

W Kamence stacjonuje 69. Dywizja Zmechanizowana, która docelowo ma liczyć 11 tys. żołnierzy, co oznacza znaczący wzrost liczebności wojsk w tym regionie.

Inwestycje obejmują również modernizację infrastruktury mieszkaniowej dla wojskowych, w tym podłączenie do sieci gazowej 22 bloków mieszkalnych liczących 1600 lokali.

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Rosja modernizuje zaplecze wojskowe w pobliżu Finlandii. W Kamence, około 60 km od fińskiej granicy, trwa przebudowa garnizonu. Znikają stare budynki, a w ich miejsce powstają nowe. To część szerszych zmian, które Moskwa prowadzi w regionach blisko państw nordyckich.

Stare koszary znikają, powstają nowe obiekty

Zdjęcia satelitarne pozyskane przez Yle pokazują, że niedawno w Kamence rozebrano wiele budynków. Zburzono m.in. hale sprzętowe, magazyny, dwie stołówki i dwa budynki koszarowe. Prace obejmują kilka części garnizonu.

Jak ocenia Marko Eklund, ekspert wojskowy analizujący rozwój rosyjskich garnizonów na podstawie zdjęć satelitarnych, zniknęło ponad dziesięć hal i budynków technicznych. Część mogła być już wcześniej opuszczona. Po zachodniej stronie drogi przecinającej garnizon także znajdują się stare hale, ale tam prace są na razie ograniczone.

W Kamence wyburzono część zabudowań Yle materiał zewnętrzny

Rosja zwiększa obecność wojsk przy Finlandii

Kamenka to ważny obiekt rosyjskich wojsk lądowych w tym kierunku. Stacjonuje tam 69. Dywizja Zmechanizowana, która docelowo ma liczyć nawet 11 tys. żołnierzy. To znacznie więcej niż brygada, która od końca lat 90. liczyła około 4400 wojskowych. Dywizja jest jednak dopiero formowana.

Lokalizacja Kamenki. Linia na północny zachód to granica rosyjsko-fińska autorzy OpenStreetMap materiał zewnętrzny

W 2024 roku Rosja zdecydowała o wzmocnieniu sił na północy i odtworzeniu Leningradzkiego Okręgu Wojskowego. Moskwa przedstawia te zmiany jako odpowiedź na wejście Finlandii i Szwecji do NATO. Kamenka służy też jako ośrodek szkolenia. Zdjęcia wskazują na rozwój strzelnic i obiektów treningowych, choć ich dokładne przeznaczenie nie zostało oficjalnie opisane.

Modernizacja obejmuje też mieszkania wojskowych

Prace nie ograniczają się do koszar. Gazprom podłączył do sieci 22 bloki mieszkalne, w których znajduje się około 1600 mieszkań. Wcześniej gaz dowożono w zbiornikach, teraz ma trafiać bezpośrednio do budynków. W garnizonie i części mieszkalnej żyje około 8 tys. osób.

Yle informuje również o inwestycjach w pobliskim Perkjärvi, gdzie powstał duży kompleks o niejasnym przeznaczeniu. Eklund nie wyklucza, że to ośrodek szkoleniowy. Rozbudowa Kamenki i sąsiednich obiektów pokazuje, że Rosja przygotowuje infrastrukturę na obecność większej liczby żołnierzy w regionie.

Źródło: yle.fi



