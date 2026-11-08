Ataki hakerskie paraliżują chłodnie w Europie, także w Polsce

W nocy z 1 na 2 listopada doszło do awarii wielu zamrażarek w sklepach na zachodzie i północy Europy w wyniku ataków hakerskich, otwiera się w nowym oknie, o czym informował w GeekWeek.pl Krzysztof Sulikowski. Fala cyberataków na systemy chłodnicze w supermarketach dotarła także do Polski. Auchan w Olsztynie padł ofiarą ataku hakerskiego. Na nagraniach w sieci widać wyłączone lodówki i zamrażarki oraz kartki z napisem "Awaria. Za utrudnienia przepraszamy".

Chociaż zamrażarki nie kojarzą nam się z technologicznym zagrożeniem, współczesne systemy chłodnicze są wyposażone w elektronikę, która umożliwia zdalne monitorowanie i zarządzanie temperaturą. Jeżeli ktoś uzyska dostęp do takich systemów, może doprowadzić do zakłócenia ich pracy, tak jak miało to miejsce kilka dni temu, gdy hakerzy zmienili konfigurację urządzeń, podnosząc temperaturę nawet do 50 stopni Celsjusza. Przestępcy wykorzystali słabe zabezpieczenia. CERT Polska wykrył 140 urządzeń podatnych na atak, które widoczne były z poziomu internetu.

Czym jest prepping?

Jeszcze do niedawna prepping kojarzył się przede wszystkim z przygotowaniami na wojnę czy katastrofę naturalną. Zagrożenia nie zawsze przychodzą jednak w postaci spektakularnych wydarzeń - czasami zaczynają się od zwykłej awarii systemu. Cyberataki na systemy chłodnicze pokazują, jak łatwo zakłócić jeden z elementów codziennego funkcjonowania społeczeństwa.

Możemy być przygotowani do kryzysu, mając w domu wodę, żywność i baterie. Co jednak, jeśli podczas zagrożenia nie będziemy w stanie ustalić prawdy? Infokalipsa to nie tylko zalew fałszywych informacji, ale także sytuacja, w której nadmiar komunikatów, manipulacji i sprzecznych doniesień utrudnia rozróżnienie faktów od fikcji. Dezinformacja może prowadzić do paniki, szczególnie jeśli rozprzestrzenia się w mediach społecznościowych, które część osób uważa za główne źródło informacji. Social media mają ogromny wpływ na to, jak odbieramy sytuacje kryzysowe - informacje, które wywołują silne emocje, szybko się wybijają i trafiają do większej liczby użytkowników.

Nie trzeba mieć rzeczywistych nagrań ze zdarzenia, aby rozprzestrzeniać fałszywe informacje. Deepfake'i to norma w dzisiejszym internecie. Sztuczna inteligencja potrafi wygenerować film, przedstawiający wydarzenie, do którego nigdy nie doszło w sposób wystarczająco realistyczny, aby część internautów w niego uwierzyła.

Współcześni cyfrowi prepperzy

Ludzie próbują przygotować się do nieoczekiwanych zdarzeń, gromadząc w domach najpotrzebniejsze produkty. Kiedy słyszymy słowo "prepper", często wyobrażamy sobie człowieka, który buduje schron, kupuje sprzęt survivalowy czy uczy się rozpalania ogniska bez zapałek. Nie zawsze musi to jednak wyglądać tak intensywnie - wystarczy posiadanie gotówki, radia na baterie i powerbanku, aby spełniać podstawowe założenia preppingu.

Według badania Polskiego Czerwonego Krzyża z 2026 roku aż 69 proc. badanych uważa cyberataki za prawdopodobne zagrożenie. 59 proc. obawia się awarii infrastruktury, np. braku wody lub ogrzewania. Przy tym tylko co czwarty Polak uważa, że jego gospodarstwo domowe jest przygotowane na kryzys, a zaledwie 14 proc. ma plecak ewakuacyjny.

Cyfrowi preppersi przygotowują się do takich sytuacji, gromadząc nie tylko potrzebną żywność i wodę, ale także tzw. dyski prepperskie, które mają przechowywać np. kopię Wikipedii offline. Tworzą kopie zapasowe ważnych plików, używają unikalnych i silnych haseł wraz z menedżerami haseł, a także włączają uwierzytelnianie dwuskładnikowe. Najważniejsze informacje przechowują nie tylko w chmurze, ale też offline.

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