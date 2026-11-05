W skrócie Dwie rosyjskie grupy hakerskie Z-Pentest oraz NoName057(16) przyznały się do ataków na systemy chłodnicze w kilku krajach Europy, w tym w Polsce.

Cyberprzestępcy twierdzą, że przejęli dane firmy Danfoss, jednak duński producent zaprzecza naruszeniu infrastruktury, a służby zachowują ostrożność wobec tych doniesień.

Ataki polegały na podniesieniu temperatury w zamrażarkach do 50 stopni Celsjusza, co skutkowało zepsuciem żywności oraz zagrożeniem dla zasobów krwi w instytutach.

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Rosyjscy hakerzy przyznali się do ataków na systemy chłodnicze

Dwie prorosyjskie grupy hakerskie wzięły na siebie odpowiedzialność za cyberataki na systemy chłodnicze supermarketów, do których doszło w nocy z niedzieli na poniedziałek (1-2 listopada 2026 r.) w kilku krajach Europy.

Jak poinformowała w czwartek (5 listopada) duńska Agencja ds. Bezpieczeństwa Społecznego i Gotowości, deklaracje te pojawiły się w rosyjskojęzycznych mediach społecznościowych. Do incydentów doszło w Polsce, Szwecji, Francji, Belgii, Holandii, Irlandii, Finlandii, Estonii, Luksemburgu i we Włoszech, a skutki awarii dotknęły bezpośrednio sieci sprzedaży detalicznej.

Według doniesień telewizji TV 2 hakerzy z grup Z-Pentest oraz NoName057(16) napisali na Telegramie, że zdobyli hasła należące do pracowników i klientów firmy Danfoss, producenta termostatów z Danii. Użytkownicy ci dołączyli plik z danymi, mającymi potwierdzać ich deklarację. Wiadomość ta wywołała natychmiastową reakcję instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.

Przedstawiciele duńskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Społecznego i Gotowości mają jednak wątpliwości co do wiarygodności oświadczeń hakerów. "Na tym etapie jest za wcześnie, aby potwierdzić, że te dwie grupy rzeczywistości miały związek z atakiem" - zaznaczyła agencja w oświadczeniu. Władze prowadzą dalszą weryfikację zgromadzonych materiałów.

Czcze przechwałki? Cyberprzestępcy liczą na rozgłos

Co prawda związane z Kremlem grupy Z-Pentest oraz NoName057(16) w przeszłości dostarczały dowody na udział w atakach na mniejsze zakłady przemysłowe, lecz zdaniem badaczy zabezpieczeń nie należy w pełni ufać deklaracjom hakerów, jako że środowisko to często po prostu liczy na rozgłos. Eksperci ds. cyberbezpieczeństwa zwracają ponadto uwagę, że grupa NoName057(16) już wcześniej fałszywie przypisywała sobie sprawstwo w podobnych operacjach.

Do doniesień odniosło się również kierownictwo duńskiego przedsiębiorstwa technologicznego. Stacja telewizyjna skontaktowała się ze spółką Danfoss, która oświadczyła, że jest świadoma deklaracji grup hakerskich. "Nic nie wskazuje na to, aby wewnętrzna infrastruktura informatyczna firmy została naruszona" - przekazał producent, podważając tym samym wiarygodność wspomnianych deklaracji.

Podejrzenia śledczych kierują się w stronę podatności samych urządzeń oraz zaniedbań w aktualizacjach. Eksperci badają m.in. kwestie sterowników chłodziarek, których firmy często nie aktualizują na czas, co pozostawia otwartą furtkę dla potencjalnych napastników. Dochodzenia mają wykazać, czy dostęp uzyskano poprzez luki w zabezpieczeniach konkretnych modeli urządzeń.

Cyberdywersja uderza w kluczowe zasoby

Cyberataki na systemy chłodnicze sieci sklepów spożywczych polegały na podwyższeniu temperatury w zamrażarkach do 50 °C. Do zdarzeń doszło w nocy, co miało utrudnić szybkie podjęcie działań zapobiegawczych. Wiele sklepów zostało zmuszonych do wyrzucenia zepsutej żywności, a straty szacowane są na setki tysięcy euro.

Szybkie wykrycie nieprawidłowości w niektórych obiektach pozwoliło na ograniczenie ewentualnych strat materialnych. Taka sytuacja miała miejsce w trzech polskich placówkach Auchan - w Olsztynie, Częstochowie-Poczesnej i Sosnowcu, które mimo wykrytych nieprawidłowości zdołały uratować towar, o czym informowaliśmy w GeekWeeku.

Analitycy zwracają uwagę na potencjalne konsekwencje niekontrolowanego wzrostu temperatur w obiektach o dużym znaczeniu społecznym. Oprócz chłodni z artykułami spożywczymi zostały bowiem zaatakowane również lodówki medyczne francuskiego instytutu Établissement français du sang (EFS) zajmującego się krwiodawstwem i krwiolecznictwem. Może to świadczyć o celowej dywersji wymierzonej w kluczowe zasoby.

Choć wiele wskazuje na rosyjskich hakerów, obecnie śledczy nie wykluczają żadnego ze scenariuszy, w tym możliwości przeprowadzenia ataku przez zupełnie inne podmioty, wliczając w to hakerów z Iranu, nastolatków, naśladowców czy wiele niezależnych grup. Wyniki dochodzeń mają pozwolić na zabezpieczenie infrastruktury chłodniczej przed podobnymi zdarzeniami w przyszłości.



