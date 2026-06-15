W skrócie W Katowicach rozpoczęło się dwudniowe CYBERSEC EXPO & FORUM 2026, skupiające ekspertów, przedstawicieli biznesu i polityków wokół kluczowych wyzwań związanych z cyberbezpieczeństwem.

Uczestnicy konferencji omawiają zagadnienia związane z odpornością państwa, wdrażaniem regulacji, współpracą sektorów publicznego i prywatnego oraz premiery raportów o cyberbezpieczeństwie polskich firm.

W wydarzeniu biorą udział przedstawiciele władz państwowych, wojska, organów ścigania i nauki, a program obejmuje także galę wręczenia nagród CYBERSEC Awards dla branżowych liderów.

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CYBERSEC EXPO & FORUM 2026. Największe takie wydarzenie w regionie

Dyskusje podczas tegorocznej edycji CYBERSEC EXPO & FORUM koncentrują się wokół zagadnień, które wyznaczają realny zakres odpowiedzialności za sferę wirtualną zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. Eksperci i decydenci debatują na styku technologii, zarządzania ryzykiem, legislacji oraz codziennej praktyki operacyjnej, bowiem to tam rozstrzygają się losy ochrony danych wrażliwych, kluczowej infrastruktury i ciągłości usług.

"Rozmowa o cyberbezpieczeństwie przestała być rozmową wyłącznie o technologiach i systemach IT. Coraz częściej dotyczy odporności państwa, gospodarki i infrastruktury, od której zależy codzienne funkcjonowanie obywateli i firm. Dlatego podczas CYBERSEC EXPO & FORUM 2026 chcemy połączyć perspektywę administracji, biznesu i ekspertów, by rozmawiać o cyberodporności jako jednym z kluczowych warunków bezpieczeństwa i rozwoju nowoczesnego państwa" - skomentowała Aleksandra Helbin, redaktorka naczelna WNP.

Bogata agenda konferencji. O czym będzie mowa?

Agenda wydarzenia została podzielona na uzupełniające się obszary tematyczne. W poniedziałek, pierwszego dnia, uczestnicy skupiają się na strategicznych aspektach obronności cyfrowej, partnerstwie publiczno-prywatnym, przeciwdziałaniu dezinformacji oraz wdrażaniu unijnych i krajowych regulacji, takich jak NIS2 i nowelizacja KSC. Dziś ma także miejsce premiera najnowszego raportu "Cyberportret polskiego biznesu 2026", przygotowanego wspólnie przez ESET oraz DAGMA Bezpieczeństwo IT. Publikacja o tegorocznym tytule "10 obliczy cyberbezpieczeństwa" rzuca nowe światło na skomplikowaną naturę problemów, z którymi na co dzień mierzą się polskie przedsiębiorstwa.

"We are the firewall" to hasło przewodnie tegorocznej edycji forum Krzysztof Sulikowski INTERIA.PL

Drugi dzień eventu (wtorek, 16 czerwca) położy zaś mocny nacisk na wymiar praktyczny, edukację oraz odporność konkretnych sektorów gospodarki. Prelegenci i goście przeanalizują wyzwania stojące przed dyrektorami IT i szefami bezpieczeństwa w energetyce, przemyśle, finansach oraz ochronie zdrowia. Agenda obejmuje także debaty nad rynkowym potencjałem Polski w obszarze eksportu nowoczesnych technologii ochronnych. Ma to szczególne znaczenie w obliczu współczesnych nacisków geopolitycznych i dążenia do suwerenności technologicznej. Ważnym punktem programu będzie też omówienie technologii podwójnego zastosowania (tzw. dual-use), o których pisaliśmy niedawno w GeekWeeku, a także koncepcji smart city oraz unijnego Cyber Resilience Act.

Do Katowic zjechali wybitni eksperci

CYBERSEC EXPO & FORUM 2026 ma wybitnie międzysektorowy charakter, co potwierdza obecność przedstawicieli najwyższych władz państwowych, wojska, organów ścigania i świata nauki. Wśród prelegentów obecni są m.in. sekretarze stanu w Ministerstwie Cyfryzacji Michał Gramatyka i Dariusz Standerski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii Michał Baranowski, szef Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości mł. insp. Wojciech Olszowy, a także reprezentanci Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni oraz instytucji takich jak UODO, CERT Polska, NASK czy Prokuratura Krajowa.

W przestrzeni wystawienniczej można porozmawiać z wieloma ekspertami. Na zdjęciu stanowisko NASK Krzysztof Sulikowski INTERIA.PL

Oficjalny program merytoryczny uzupełniają wydarzenia towarzyszące. Zwieńczeniem spotkań będzie uroczysta gala CYBERSEC Awards, podczas której nagrodzone zostaną podmioty i osobowości kreujące najwyższe standardy ochrony w sieci. Wyróżnienia zostaną wręczone w kategoriach honorujących innowacje, liderów edukacji, mistrzów bezpieczeństwa oraz firmę roku, przewidziano także laur specjalny kapituły.

Współgospodarzami forum organizowanego przez Grupę PTWP w Międzynarodowym Centrum Kongresowym są Miasto Katowice, województwo śląskie oraz Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia. Rejestracja chętnych na to wydarzenie była prowadzona drogą elektroniczną do ubiegłego piątku (12 czerwca).





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