Ruszyło CYBERSEC 2026 w Katowicach. Kluczowa debata o odporności państwa

Krzysztof Sulikowski

Krzysztof Sulikowski

Dziś (15 czerwca) w Katowicach rozpoczęło się największe wydarzenie w regionie dedykowane cyberbezpieczeństwu państwa i gospodarki - CYBERSEC EXPO & FORUM 2026. Dwudniowe spotkanie w Międzynarodowym Centrum Kongresowym skupia czołowych ekspertów, polityków i przedstawicieli biznesu wokół najbardziej palących wyzwań technologicznych i regulacyjnych. Na miejscu jest też redakcja Interii, która pokaże wam, jak to wszystko wygląda od środka.

CYBERSEC EXPO & FORUM 2026. Jesteśmy w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach
CYBERSEC EXPO & FORUM 2026. Jesteśmy na miejscu w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w KatowicachKrzysztof SulikowskiINTERIA.PL

W skrócie

  • W Katowicach rozpoczęło się dwudniowe CYBERSEC EXPO & FORUM 2026, skupiające ekspertów, przedstawicieli biznesu i polityków wokół kluczowych wyzwań związanych z cyberbezpieczeństwem.
  • Uczestnicy konferencji omawiają zagadnienia związane z odpornością państwa, wdrażaniem regulacji, współpracą sektorów publicznego i prywatnego oraz premiery raportów o cyberbezpieczeństwie polskich firm.
  • W wydarzeniu biorą udział przedstawiciele władz państwowych, wojska, organów ścigania i nauki, a program obejmuje także galę wręczenia nagród CYBERSEC Awards dla branżowych liderów.
  • Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu, otwiera się w nowym oknie

CYBERSEC EXPO & FORUM 2026. Największe takie wydarzenie w regionie

Dyskusje podczas tegorocznej edycji CYBERSEC EXPO & FORUM koncentrują się wokół zagadnień, które wyznaczają realny zakres odpowiedzialności za sferę wirtualną zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. Eksperci i decydenci debatują na styku technologii, zarządzania ryzykiem, legislacji oraz codziennej praktyki operacyjnej, bowiem to tam rozstrzygają się losy ochrony danych wrażliwych, kluczowej infrastruktury i ciągłości usług.

"Rozmowa o cyberbezpieczeństwie przestała być rozmową wyłącznie o technologiach i systemach IT. Coraz częściej dotyczy odporności państwa, gospodarki i infrastruktury, od której zależy codzienne funkcjonowanie obywateli i firm. Dlatego podczas CYBERSEC EXPO & FORUM 2026 chcemy połączyć perspektywę administracji, biznesu i ekspertów, by rozmawiać o cyberodporności jako jednym z kluczowych warunków bezpieczeństwa i rozwoju nowoczesnego państwa" - skomentowała Aleksandra Helbin, redaktorka naczelna WNP.

Bogata agenda konferencji. O czym będzie mowa?

Agenda wydarzenia została podzielona na uzupełniające się obszary tematyczne. W poniedziałek, pierwszego dnia, uczestnicy skupiają się na strategicznych aspektach obronności cyfrowej, partnerstwie publiczno-prywatnym, przeciwdziałaniu dezinformacji oraz wdrażaniu unijnych i krajowych regulacji, takich jak NIS2 i nowelizacja KSC. Dziś ma także miejsce premiera najnowszego raportu "Cyberportret polskiego biznesu 2026", przygotowanego wspólnie przez ESET oraz DAGMA Bezpieczeństwo IT. Publikacja o tegorocznym tytule "10 obliczy cyberbezpieczeństwa" rzuca nowe światło na skomplikowaną naturę problemów, z którymi na co dzień mierzą się polskie przedsiębiorstwa.

Panel dyskusyjny z trzema uczestnikami siedzącymi przy stole na scenie, przed pustą widownią, z widocznym dużym ekranem z prezentacją w tle.
"We are the firewall" to hasło przewodnie tegorocznej edycji forumKrzysztof SulikowskiINTERIA.PL

Drugi dzień eventu (wtorek, 16 czerwca) położy zaś mocny nacisk na wymiar praktyczny, edukację oraz odporność konkretnych sektorów gospodarki. Prelegenci i goście przeanalizują wyzwania stojące przed dyrektorami IT i szefami bezpieczeństwa w energetyce, przemyśle, finansach oraz ochronie zdrowia. Agenda obejmuje także debaty nad rynkowym potencjałem Polski w obszarze eksportu nowoczesnych technologii ochronnych. Ma to szczególne znaczenie w obliczu współczesnych nacisków geopolitycznych i dążenia do suwerenności technologicznej. Ważnym punktem programu będzie też omówienie technologii podwójnego zastosowania (tzw. dual-use), o których pisaliśmy niedawno w GeekWeeku, a także koncepcji smart city oraz unijnego Cyber Resilience Act.

Do Katowic zjechali wybitni eksperci

CYBERSEC EXPO & FORUM 2026 ma wybitnie międzysektorowy charakter, co potwierdza obecność przedstawicieli najwyższych władz państwowych, wojska, organów ścigania i świata nauki. Wśród prelegentów obecni są m.in. sekretarze stanu w Ministerstwie Cyfryzacji Michał Gramatyka i Dariusz Standerski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii Michał Baranowski, szef Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości mł. insp. Wojciech Olszowy, a także reprezentanci Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni oraz instytucji takich jak UODO, CERT Polska, NASK czy Prokuratura Krajowa.

Stoisko targowe NASK z jasnym podświetlanym tłem, dużym ekranem prezentującym materiały cyfrowe i kilkoma osobami rozmawiającymi obok ustawionych stolików i siedzisk, po prawej stronie widoczna tablica informacyjna EZD RP.
W przestrzeni wystawienniczej można porozmawiać z wieloma ekspertami. Na zdjęciu stanowisko NASKKrzysztof SulikowskiINTERIA.PL

Oficjalny program merytoryczny uzupełniają wydarzenia towarzyszące. Zwieńczeniem spotkań będzie uroczysta gala CYBERSEC Awards, podczas której nagrodzone zostaną podmioty i osobowości kreujące najwyższe standardy ochrony w sieci. Wyróżnienia zostaną wręczone w kategoriach honorujących innowacje, liderów edukacji, mistrzów bezpieczeństwa oraz firmę roku, przewidziano także laur specjalny kapituły.

Współgospodarzami forum organizowanego przez Grupę PTWP w Międzynarodowym Centrum Kongresowym są Miasto Katowice, województwo śląskie oraz Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia. Rejestracja chętnych na to wydarzenie była prowadzona drogą elektroniczną do ubiegłego piątku (12 czerwca).

Zobacz również:

CYBERSEC EXPO & FORUM 2026 to największa konferencja poświęcona cyberbezpieczeństwu w Europie Środkowo-Wschodniej
Bezpieczeństwo

Jak polskie firmy radzą sobie z cyberatakami? Ważna debata w Katowicach

Krzysztof Sulikowski
Krzysztof Sulikowski


"Lepsza jakość i nowe możliwości". Były pilot myśliwców o F-35Polsat News

Najnowsze