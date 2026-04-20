W skrócie W Japonii wystąpiło trzęsienie ziemi o magnitudzie 7,5.

Ogłoszono alarm tsunami i ewakuację mieszkańców terenów nadmorskich.

Zagrożenie tsunami dotyczy m.in. prefektur Aomori, Hokkaido i Iwate, a fale mogą przekroczyć 3 metry wysokości.

Trzęsienie ziemi w Japonii. Alarm tsunami

W północno‑wschodniej Japonii doszło do silnych wstrząsów, jak podała Japońska Agencja Meteorologiczna, wstępne ustalenia wskazują, że było to trzęsienie ziemi o magnitudzie 7,5.

W związku z sytuacją władze ogłosiły alarm tsunami i zaapelowały o natychmiastową ewakuację mieszkańców terenów nadmorskich. Publiczny nadawca NHK przerwał nadawanie, przekazując odpowiednie komunikaty.

Zagrożenie tsunami dotyczy m.in. Aomori, Hokkaido i Iwate

AP informuje, że wstrząsy miały płytkie ognisko (ok. 10 km) u wybrzeży Sanriku w północno-wschodniej części wyspy Honsiu, na obszarze obejmującym dzisiejsze Aomori, Iwate i część prefektury Miyagi. Trzęsieni ziemi było odczuwalne także w leżącej na Honsiu stolicy państwa - Tokio.

Zagrożenie tsunami dotyczy m.in. prefektur Aomori, Hokkaido i Iwate, gdzie fale mogą osiągnąć nawet ponad 3 metry wysokości, podaje telewizja publiczna NHK.

Agencja informacyjna Kyodo podała, że w Aomori, na północnym krańcu głównej wyspy Japonii, Honsiu, wstrzymano kursowanie pociągów szybkobieżnych z powodu wstrząsów, donosi The Guardian.

Hipocentrum znajdowało się u wybrzeży w regionie Sanriku na Honsiu. Wstrząsy były odczuwalne także w Tokio. Old_Japan_Rikuchu.svg :百楽兎praca pochodna: Jpatokal ( dyskusja ), CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons Wikimedia Commons

Jak podaje agencja Associated Press, katastrofa ta pochłonęła życie ponad 22 tysięcy osób i zmusiła niemal pół miliona mieszkańców do ewakuacji.

© 2026 Associated Press