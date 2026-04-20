Silne trzęsienie ziemi i alarm tsunami w Japonii. Ogłoszono ewakuację
W północno-wschodniej Japonii doszło do trzęsienia ziemi, które zmusiło władze do natychmiastowego ogłoszenia alarmu tsunami i ewakuacji ludności. Lokalne i krajowe media, takie jak NHK, na bieżąco informują o rozwoju sytuacji.
W skrócie
- W Japonii wystąpiło trzęsienie ziemi o magnitudzie 7,5.
- Ogłoszono alarm tsunami i ewakuację mieszkańców terenów nadmorskich.
- Zagrożenie tsunami dotyczy m.in. prefektur Aomori, Hokkaido i Iwate, a fale mogą przekroczyć 3 metry wysokości.
- Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu
Trzęsienie ziemi w Japonii. Alarm tsunami
W północno‑wschodniej Japonii doszło do silnych wstrząsów, jak podała Japońska Agencja Meteorologiczna, wstępne ustalenia wskazują, że było to trzęsienie ziemi o magnitudzie 7,5.
W związku z sytuacją władze ogłosiły alarm tsunami i zaapelowały o natychmiastową ewakuację mieszkańców terenów nadmorskich. Publiczny nadawca NHK przerwał nadawanie, przekazując odpowiednie komunikaty.
Zagrożenie tsunami dotyczy m.in. Aomori, Hokkaido i Iwate
AP informuje, że wstrząsy miały płytkie ognisko (ok. 10 km) u wybrzeży Sanriku w północno-wschodniej części wyspy Honsiu, na obszarze obejmującym dzisiejsze Aomori, Iwate i część prefektury Miyagi. Trzęsieni ziemi było odczuwalne także w leżącej na Honsiu stolicy państwa - Tokio.
Zagrożenie tsunami dotyczy m.in. prefektur Aomori, Hokkaido i Iwate, gdzie fale mogą osiągnąć nawet ponad 3 metry wysokości, podaje telewizja publiczna NHK.
Agencja informacyjna Kyodo podała, że w Aomori, na północnym krańcu głównej wyspy Japonii, Honsiu, wstrzymano kursowanie pociągów szybkobieżnych z powodu wstrząsów, donosi The Guardian.
15 lat od tragicznego trzęsienia ziemi i tsunami w Japonii
Sytuacja jest dynamiczna. Od tragicznego trzęsienia ziemi o sile 9,0 w skali Richtera i tsunami, które 11 marca 2011 roku nawiedziły północną Japonię, minęło już 15 lat.
Jak podaje agencja Associated Press, katastrofa ta pochłonęła życie ponad 22 tysięcy osób i zmusiła niemal pół miliona mieszkańców do ewakuacji.