Skąd Polska ma ropę naftową? Ten kraj jest dziś numerem jeden

Jeszcze kilkanaście lat temu odpowiedź na pytanie, skąd Polska bierze ropę naftową, była stosunkowo prosta. Od transformacji ustrojowej import z Rosji oscylował w okolicach 90 proc. Dziś mapa dostaw wygląda zupełnie inaczej. Po odejściu od rosyjskiego surowca polski sektor naftowy musiał w krótkim czasie przebudować cały system zaopatrzenia. Efektem jest znacznie bardziej zróżnicowana sieć dostawców rozciągająca się od Bliskiego Wschodu po Amerykę Północną.

Arabia Saudyjska liderem importu ropy naftowej do Polski

Najważniejszym dostawcą ropy do Polski jest dziś Arabia Saudyjska. W ostatnich latach jej znaczenie systematycznie rosło, a pod koniec 2024 roku udział saudyjskiego surowca w polskim imporcie sięgnął około 60 procent. W jednym z kwartałów dostawy wyniosły aż 3,8 mln ton, co uczyniło Polskę największym odbiorcą ropy z tego kraju w całej Unii Europejskiej.

Drugim filarem dostaw pozostaje Norwegia. Surowiec z Morza Północnego jest szczególnie ceniony ze względu na stabilność polityczną regionu i przewidywalność transportu. Jego udział w imporcie jest jednak wyraźnie mniejszy niż w przypadku Arabii Saudyjskiej i w ostatnich latach spadł poniżej jednej piątej całego wolumenu.

Coraz ważniejszym partnerem energetycznym stają się także Stany Zjednoczone. Transporty amerykańskiej ropy trafiają do Polski drogą morską i stanowią element strategii dywersyfikacji, czyli uniezależniania się od jednego kierunku dostaw. Oprócz głównych partnerów surowiec dociera również z innych państw, m.in. Nigerii, Algierii, Kazachstanu czy Angoli. Ich udział jest znacznie mniejszy, ale zwiększa odporność całego systemu na zakłócenia geopolityczne.

Czy Polska ma własne złoża ropy naftowej?

Choć Polska kojarzy się raczej z importem surowców energetycznych, niewielkie ilości ropy wciąż wydobywa się również w kraju. W 2024 roku udokumentowanych było 88 złóż ropy naftowej. Znajdują się one przede wszystkim na Niżu Polskim, w Karpatach oraz w polskiej strefie ekonomicznej Morza Bałtyckiego.

Największe znaczenie mają złoża na zachodzie kraju, w tym pole Barnówko-Mostno-Buszewo w pobliżu Gorzowa Wielkopolskiego. Krajowe wydobycie pokrywa jednak tylko niewielki ułamek zapotrzebowania gospodarki, dlatego import pozostaje podstawą funkcjonowania polskich rafinerii.

Co to jest baryłka ropy naftowej?

W światowym handlu ropą podstawową jednostką objętości jest baryłka. Jedna baryłka ropy naftowej odpowiada 42 galonom amerykańskim, czyli około 159 litrom surowca. Ta historyczna jednostka pochodzi jeszcze z XIX wieku, kiedy ropę transportowano w drewnianych beczkach, i do dziś pozostaje standardem stosowanym na globalnych rynkach energetycznych.

Źródła: pgi.gov.pl, Wikipedia

