W skrócie Analiza inżynieryjna telewizorów LG wykazała, że urządzenia skanują domowe sieci Wi-Fi, identyfikując telefony, drukarki oraz inne sprzęty połączone z siecią bezprzewodową użytkownika.

Badacze udowodnili, że smart TV rejestrują dźwięk w trybie czuwania, zapisując go lokalnie i przesyłając na serwery producenta natychmiast po połączeniu z internetem.

Eksperci zalecają wyłączenie funkcji rozpoznawania treści ACR, regularną aktualizację oprogramowania oraz izolowanie telewizorów w oddzielnej sieci dla gości.

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Smart TV zbiera dane i nagrywa dźwięk w trybie czuwania

Użytkownicy telewizorów Smart TV często nie zdają sobie sprawy, że ich urządzenia działają jak połączone z siecią komputery. Najnowsze ustalenia śledcze ujawniają szeroki zakres gromadzenia informacji przez nowoczesne odbiorniki - już nie tylko sygnału telewizyjnego, ale także danych ze swojego otoczenia. Telewizory analizują oglądane treści, zbierają dźwięk i monitorują urządzenia w domowej sieci Wi-Fi, stając się nadajnikami wysyłającymi nasze dane do producenta.

"Smart TV zasługuje na takie samo traktowanie w kwestiach prywatności i bezpieczeństwa, jak każdy inny komputer podłączony do internetu" - skomentowali przedstawiciele firmy Malwarebytes.

Kanał Gamers Nexus na YouTube, we współpracy z zespołem Level1Techs oraz niezależnymi badaczami zabezpieczeń, przeprowadził szczegółową analizę kilku modeli telewizorów marki LG. Eksperci przeanalizowali pakiet przesyłanych danych i oprogramowanie układowe (ang. firmware). Wyniki wykazały obecność funkcji skanowania otoczenia oraz luk bezpieczeństwa, które pozwalają hakerom przejąć kontrolę nad sprzętem i uruchamiać na nim swoje oprogramowanie (przez tzw. zdalne wykonanie kodu).

Analiza ruchu sieciowego wykazała, że odbiorniki identyfikują inne sprzęty podłączone do tej samej sieci bezprzewodowej, takie jak smartfony, komputery, drukarki czy urządzenia Smart Home. Telewizory gromadzą też nazwy okolicznych sieci Wi-Fi oraz dane o sile ich sygnału. Zebrane w ten sposób informacje trafiają do systemów reklamowych, gdzie wraz z danymi oglądalności tworzą szczegółowe profile domowników.

Eksperci udowodnili także, że mikrofon wbudowany w telewizor może rejestrować dźwięki otoczenia nawet wtedy, gdy urządzenie sprawia wrażenie wyłączonego. Pozyskane pliki audio są zapisywane w pamięci lokalnej po odłączeniu od internetu, a następnie przesyłane na serwery natychmiast po przywróceniu połączenia. Badacze zgłosili producentowi wykryte podatności umożliwiające zdalne wykonanie kodu, nie ujawniając jeszcze ich szczegółów technicznych.

Technologia ACR. Tak telewizory LG profilują użytkowników

Głównym narzędziem służącym do profilowania widzów w telewizorach LG jest technologia automatycznego rozpoznawania treści, znana jako ACR (ang. Automatic Content Recognition). Rozwiązanie to pobiera próbki obrazu i dźwięku, tworzy z nich "cyfrowy odcisk palca" (więcej o tym zjawisku pisaliśmy wcześniej w Interii GeekWeek), a następnie porównuje go z bazą danych w celu targetowania programów i reklam. ACR działa niezależnie od źródła sygnału, analizując aplikacje telewizyjne i treści przesyłane przez porty HDMI.

Proces gromadzenia informacji i ciągłego monitorowania nie ogranicza się wyłącznie do jednego dostawcy sprzętu. "ACR to nie tylko problem LG. Nowy materiał od RTINGS bada, jak ACR jest używany przez niemal każdego producenta smart TV do sprawdzania, co oglądasz" - wyjaśnia redakcja serwisu The Verge.

Używanie tych technologii doprowadziło już w przeszłości do sporów prawnych z udziałem innych marek, wliczając w to Samsunga, który zawarł ugodę w Teksasie ws. nieuprawnionego pozyskiwania danych.

Jeśli zaś chodzi o LG, to również wobec tej firmy pojawiały się wcześniej zarzuty. W lipcu 2026 r. ujawniono, że niektóre monitory tej marki samoczynnie instalowały aplikacje wyświetlające reklamy, co spotkało się z reakcją Microsoftu i doprowadziło do wyłączenia natrętnych komunikatów w systemie Windows.

Jak zabezpieczyć TV przed funkcjami szpiegującymi?

Przejęcie kontroli nad telewizorem przez osoby nieuprawnione stwarza ryzyko wykorzystania go jako swego rodzaju punktu wypadowego do ataku na inne urządzenia w domu. Zainfekowany smart TV może posłużyć do podsłuchiwania rozmów albo do badania zabezpieczeń komputerów i smartfonów podłączonych do tego samego routera.

Specjaliści do spraw cyberbezpieczeństwa zalecają podjęcie konkretnych kroków w celu ograniczenia skali gromadzenia danych. Podstawą jest regularne instalowanie aktualizacji oprogramowania oraz dokładny przegląd ustawień prywatności i umów użytkownika. Zaleca się również wyłączenie funkcji rozpoznawania treści ACR, spersonalizowanych reklam oraz ciągłego rozpoznawania głosu.

Warto także odrzucać opcjonalne zgody marketingowe podczas pierwszej konfiguracji sprzętu. Dobrą praktyką zwiększającą ochronę sieci domowej jest przeniesienie telewizorów i innych urządzeń IoT do odseparowanej sieci dla gości. Należy także wyłączyć funkcję UPnP na routerze i unikać bezpośredniego wystawiania usług telewizora na działanie otwartego internetu.

Zagrożeniem dla naszej prywatności są nie tylko telewizory, ale praktycznie wszystkie inne sprzęty cyfrowe wyposażone w dostęp do internetu, mikrofon i kamerę. Nie brakuje doniesień o szpiegowaniu użytkowników przez inteligentne roboty sprzątające czy okulary firmy Meta - podglądające również w sypialni i toalecie, o czym informowaliśmy w GeekWeeku.

Najbezpieczniejsze pod tym względem okazują się stare, analogowe sprzęty AGD. Nie tylko nie włamie się na nie żaden haker, ale również ich producenci nie mają możliwości zbierania o nas danych. I wtedy możemy faktycznie powiedzieć "Life's Good".



