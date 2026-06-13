Wielu ekspertów zakładało, że Rosja będzie potrzebowała lat, by odbudować potencjał wojskowy nadwyrężony wojną w Ukrainie. Tymczasem ze Szwecji płyną coraz bardziej niepokojące sygnały. Według najnowszego raportu tamtejszej Komisji Obrony Rosja może w stosunkowo krótkim czasie podjąć działania mające sprawdzić spójność i determinację państw NATO.

Rosja może przetestować artykuł 5

O sprawie informują szwedzkie media, powołując się na najnowszy raport Komisji Obrony. Dokument przedstawia aktualną ocenę sytuacji bezpieczeństwa. Autorzy wskazują, że sytuacja w regionie Morza Bałtyckiego nadal się pogarsza, a Rosja zwiększa swoją aktywność wojskową.

W raporcie napisano, że rosyjskie działania militarne mające na celu sprawdzenie jedności NATO oraz wiarygodności artykułu 5 mogłyby nastąpić już w niedalekiej przyszłości. Warunkiem byłoby przekonanie Kremla, że okoliczności polityczne są dla niego korzystne. Co istotne, według szwedzkiej oceny nie musi to oznaczać pełnoskalowego konfliktu ani przewagi militarnej Rosji nad Sojuszem.

To kolejne tego typu ostrzeżenie pojawiające się w ostatnich miesiącach. Podobne oceny przedstawiali wcześniej przedstawiciele innych państw NATO oraz szwedzkie dowództwo wojskowe.

Nie tylko Ukraina. Część rosyjskich sił pozostała nienaruszona

Jak przypominają szwedzkie media, wcześniejsze analizy często zakładały, że wojna na Ukrainie znacząco ograniczy zdolności Rosji do prowadzenia operacji poza tym krajem. Nowa ocena jest jednak bardziej ostrożna.

Według raportu część kluczowych elementów rosyjskich sił zbrojnych, w tym lotnictwo, marynarka wojenna, systemy dalekiego zasięgu oraz potencjał działań hybrydowych, nie została w takim stopniu osłabiona jak wojska lądowe walczące na froncie. Autorzy zwracają również uwagę na tworzenie nowych jednostek wojskowych w pobliżu granic NATO.

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Europa musi wziąć większą odpowiedzialność

W dokumencie pojawia się także temat relacji transatlantyckich. Komisja Obrony podkreśla, że Stany Zjednoczone pozostają kluczowym partnerem bezpieczeństwa, jednak Europa powinna przygotować się do przejęcia większej odpowiedzialności za własną obronę.

Szwedzcy eksperci uważają również, że zarówno rozbudowa sił zbrojnych, jak i obrony cywilnej powinna przyspieszyć. Ich zdaniem najbliższe lata będą wymagały szybszych decyzji dotyczących personelu, sprzętu oraz infrastruktury. W ocenie autorów raportu czas staje się dziś jednym z najważniejszych czynników wpływających na bezpieczeństwo europejskich państw.

Źródła: svt.se, Polsat News





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