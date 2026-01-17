Co skrywa dno Jeziora Pilchowickiego? Nurkowie wydobyli skrzynie

Na dnie jednego z jezior w woj. dolnośląskim doszło do odkrycia tajemniczych skrzynek. Mowa o Jeziorze Pilchowickim, zbiorniku powstałym po przegrodzeniu rzeki Bóbr zaporą o wysokości 62 m, co miało miejsce w latach 1902-1912. Skrzynie leżały na głębokości ok. 14 metrów, a akcja była skomplikowana, ponieważ jezioro było skute lodem. Znaleziskiem zajęli się nurkowie-saperzy, prowadzący specjalistyczną akcję wydobycia.

Obiekty zostały wyciągnięte konkretnie przez Grupę Nurków Minerów 12 Dywizjonu Trałowców ze Świnoujścia, oddziału taktycznego 8 Flotylli Obrony Wybrzeża. Jest to specjalistyczna formacja Wojska Polskiego, zajmująca się wykonywaniem zadań minerskich oraz wydobywaniem materiałów niebezpiecznych na akwenach śródlądowych, oraz w morzu. "Działania w wyjątkowo wymagających warunkach to nie problem dla Grupy Nurków Minerów [...] Nurkowanie pod lodem wymaga najwyższych kwalifikacji, precyzji i pełnej koordynacji zespołu. Morze, rzeka czy jezioro - zawsze gotowi do działania", zaznaczyła Marynarka Wojenna RP we wpisie o pracy nurków na Jeziorze Pilchowickim. Akcję zabezpieczała policja, straż pożarna oraz saperzy.

Tajemnice Pilchowic. Skrzynki wypełnione amunicją

Akcja na jeziorze niedaleko Wrocławia została przeprowadzona na prośbę Komendy Powiatowej Policji w Lwówku Śląskim. Wpływ miało na to wcześniejsze odkrycie w Jeziorze Pilchowickim. W grudniu 2025 r. z jeziora w Pilchowicach nurek zawodowy, Marcel Krokuś, wyciągnął bowiem skrzynię wypełnioną amunicją. W tym przypadku zawartość zidentyfikowano jako głównie amunicją kaliber 5,56, stosowaną w karabinach armii NATO. Mundurowi od początku spodziewali się, że podobnych znalezisk może być więcej na dnie pilchowickiego zbiornika.

W skrzyniach wydobytych teraz przez Grupę Nurków Minerów także znajdowała się amunicja.

- Ujawniono i wyciągnięto na brzeg kolejne trzy skrzynie z amunicją różnego kalibru oraz 100 naboi różnego kalibru. Znalezisko zostało zabezpieczone przez funkcjonariuszy policji. Skrzynie trafią w ręce ekspertów, by ustalić dokładnie rodzaj i pochodzenie amunicji - powiedziała "Gazecie Wrocławskiej" Olga Łukaszewicz, oficer prasowa KPP w Lwówku Śląskim.

Skarby z dna Jeziora Pilchowickiego. Co ujawni remont Zapory Pilchowice?

Warto przypomnieć, że w Pilchowicach oficjalnie ruszyła duża inwestycja, obejmująca remont kamiennej i łukowej zapory na Bobrze. Zapora Pilchowice to największa tego typu zapora w Polsce, oraz druga co do wysokości po Zaporze w Solinie.

Inwestycja dotycząca Zapory Pilchowice warta ponad 93 mln zł potrwa dwa lata i obejmie modernizację elementów hydrotechnicznych i budowlanych. Od maja 2026 r. ze zbiornika będzie stopniowo spuszczana woda, co może doprowadzić do kolejnych odkryć pokroju skrzyń z amunicją lub innych "skarbów".

Na czas prac wprowadzone zostaną ograniczenia w ruchu - zostanie zamknięta droga przez koronę zapory i uruchomione objazdy. Mimo prac zapora ma cały czas pełnić funkcję przeciwpowodziową, a modernizacja ma zwiększyć bezpieczeństwo regionu na kolejne dekady.

