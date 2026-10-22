Tajfun Champi. Jedna z największych burz w tym roku

Tajfun Champi należy do najsilniejszych cyklonów tropikalnych odnotowanych na świecie w 2026 roku. W pewnym momencie osiągnął status supertajfunu 5. kategorii (najwyższa intensywność tajfunów w skali Saffira-Simpsona). W szczytowym momencie osiągnął prędkość wiatru dochodzącą do 296 km/h, otwiera się w nowym oknie. 22 października jego siła nieznacznie spadła, ale porywy wiatru w pobliżu centrum nadal przekraczały 227 km/h - poinformowała tajwańska Centralna Administracja Pogodowa.

Według ekspertów, burza zbliża się do Tajwanu. Władze przekazały, iż promień tajfunu nieco wzrósł, osiągając 320 km, co wystarczy do objęcia swoim zasięgiem większości obszaru Tajwanu. Najpewniej ominie północno-wschodnie krańce kraju, po czym skieruje się na północ ku chińskiemu wybrzeżu, by finalnie dotrzeć do południowych regionów Japonii, a także do najdalej na zachód wysuniętej zamieszkanej wyspy Japonii, Yonaguni, w prefekturze Okinawa, podaje Reuters.

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Azja Wschodnia w obliczu tajfunu Champi. Ostrzeżenia i odwołane loty

W Tajwanie wydano ostrzeżenie i odwołano ponad 120 lotów. Miejscowości nadmorskie dostały informację o możliwych falach przekraczających 6 metrów, z kolei dla północnych terenów górzystych, obejmujących wzniesienia niedaleko Tajpej, zapowiadano sumy opadów dochodzące do blisko jednego metra.

- W związku z możliwym nadejściem supertajfunu Champi w dn. 22.10-24.10, zachowaj szczególną ostrożność podczas pobytu na Tajwanie. Możliwe ulewne deszcze i silny wiatr. Rejonami szczególnie narażonymi na ekstremalne warunki pogodowe są północne powiaty Tajwanu. Śledź na bieżąco komunikaty na oficjalnej stronie CWA oraz stosuj się do poleceń miejscowych służb - podaje Biuro Polskie w Tajpej.

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Jak podaje Reuters, na odwołanie lotów zdecydowano się również w Japonii. Japan Airlines, ANA i Skymark odwołali ponad 100 lotów, głównie krajowych, między czwartkiem a niedzielą. Utrudnienia objęły ponad 11 000 pasażerów.

Silna burza zakłóca ćwiczenia wojskowe Japonii i USA

Tajfun wpływa też na zakłócenia ćwiczeń wojskowych Keen Sword, podaje Reuters. Ćwiczenia te odbywają się w rejonie japońskich wysp w pobliżu Tajwanu. Ceremonia otwarcia miała miejsce na wyspie Ishigaki w Japonii.

W 2026 roku miejsce ma 18. edycja, otwiera się w nowym oknie odbywających się co dwa lata manewrów. Szkolenie obejmuje obronę przeciwlotniczą i przeciwrakietową, ochronę i naprawę obiektów, logistykę i zaopatrzenie, ewakuację poszkodowanych oraz operacje morskie.

Manewry, które zainaugurowano w poniedziałek, angażują blisko 56 tysięcy żołnierzy z Japonii i Stanów Zjednoczonych oraz żołnierzy z Australii, Kanady, Francji, Niemiec, Holandii, Nowej Zelandii i Filipin, a także obserwatorów z Korei Południowej i Wielkiej Brytanii.

Wojsko amerykańskie poinformowało, że program szkoleń jest codziennie modyfikowany, aby zapewnić bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom, podaje Reuters.