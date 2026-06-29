To nie zima, a RCB wysłało pilny alert. Ostrzega przed czadem w środku lata

Karol Kubak

Karol Kubak

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Upał kojarzy się przede wszystkim z ryzykiem odwodnienia, udaru cieplnego czy oparzeń słonecznych. Tymczasem ekstremalnie wysokie temperatury mogą drastycznie zwiększać także zagrożenie zatruciem cichym zabójcą - tlenkiem węgla. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało w niedzielę wieczorem pilny alert, zaskakując wielu Polaków, którzy czad kojarzą wyłącznie z sezonem grzewczym. Strażacy ostrzegają: fizyka w rozgrzanych słońcem kominach działa latem na naszą niekorzyść.

Termometr pokazujący wysoką temperaturę na tle słońca i ostrzeżenie o ryzyku zatrucia czadem podczas upału.
Dlaczego upał zwiększa ryzyko zatrucia czadem?Alert RCB123RF/PICSEL
UWAGA! Upał zwiększa ryzyko zatrucia czadem. Jeśli używasz piecyków lub kuchenek gazowych, wietrz mieszkanie. Gdy źle się poczujesz - wezwij pomoc.

Taki alert rozesłało RCB w związku z wysokimi temperaturami. Dla wielu osób może to być zaskoczeniem, bo tlenek węgla kojarzy się głównie z zimą i sezonem grzewczym. Tymczasem zagrożenie nie znika wraz z nadejściem lata.

Dlaczego podczas upału czad może cofać się do mieszkania?

Latem nadal korzystamy z piecyków gazowych do podgrzewania wody i kuchenek gazowych. Problem pojawia się wtedy, gdy silnie nagrzane przez słońce przewody kominowe utrudniają prawidłowe odprowadzanie spalin. W przewodzie może powstać tzw. poduszka powietrzna, która blokuje ich wypływ na zewnątrz.

W efekcie spaliny mogą cofać się do mieszkania. Ryzyko jest jeszcze większe, jeśli urządzenia gazowe działają niesprawnie, wentylacja nie funkcjonuje prawidłowo albo w domu nie ma czujnika tlenku węgla. Warto pamiętać, że czad jest gazem niewidocznym i bezwonnym, dlatego bez odpowiedniego czujnika nie da się go wykryć.

Według szacunków nawet 10-20 proc. wszystkich zatruć tlenkiem węgla ma miejsce poza sezonem grzewczym.
Schemat wnętrza domu z kominkiem, z którego cofają się dym i spaliny przez komin do pomieszczenia, obok widoczna rodzina, a grafika i tekst ostrzegają przed ryzykiem zatrucia tlenkiem węgla latem z powodu odwrócenia ciągu kominowego podczas upałów.
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu ŚląskimKomenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śląskimmateriał prasowy

Wietrzenie mieszkania może mieć większe znaczenie, niż się wydaje

Przy okazji alertu zwróciłem uwagę na dwa dość istotne problemy. Po pierwsze, wiadomość z RCB dotarła do mnie dopiero o godz. 22:46, gdy temperatura zdążyła już nieco spaść po dwóch dniach bardzo wysokich upałów. W niedzielę termometry pokazywały nawet 40 st. C. Wiele osób mogło być nieświadomych zagrożenia.

Drugi problem, to docieranie do nas dwóch sprzecznych komunikatów, porad. Z jednej strony podczas największego upału zaleca się zamykanie okien, aby nie wpuszczać gorącego powietrza. Z drugiej strony alert przypomina, by wietrzyć mieszkanie podczas korzystania z urządzeń gazowych.

Jak przetrwać upał
Jak przetrwać upałRCBmateriały prasowe

W praktyce myślę, że warto znaleźć rozsądny kompromis. Skoro w czasie upałów i tak często mamy mniejszy apetyt, dobrym rozwiązaniem mogą być chłodniki i posiłki niewymagające gotowania. Dzięki temu nie tylko ograniczamy używanie kuchenki gazowej, ale też nie dokładamy kolejnego źródła ciepła do już mocno nagrzanego mieszkania. Dodatkowo gotowanie przy zamkniętych oknach zwiększa wilgotność powietrza, a wysoka wilgotność utrudnia parowanie potu, czyli naturalny sposób, w jaki organizm się schładza.

Źródło: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śląskim

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