Trwa dogaszanie pożaru lasu pod Warszawą. W akcji drony i samoloty gaśnicze
Służby ratunkowe kontynuują intensywne działania gaśnicze pod Warszawą. Od czwartkowego popołudnia (28 maja) płonie las w miejscowości Międzyleś (powiat wołomiński). Ogień objął ogromny obszar 300-315 hektarów. Z powodu bezpośredniego zagrożenia konieczna była ewakuacja ok. 100 osób. W akcji uczestniczy ponad 1500 osób, w tym strażacy z całej Polski, żołnierze WOT i załogi śmigłowców, które dotąd zrzuciły ponad 421 tys. litrów wody. Niedzielne działania skupiają się na dogaszaniu ukrytych zarzewi ognia przy użyciu dronów termowizyjnych. Wiatr może jednak utrudnić akcję.
W skrócie
- Trwa akcja dogaszania pożaru lasu w Międzylesiu, który od czwartku objął ponad 300 hektarów i wymusił ewakuację około 100 osób.
- W działania ratownicze zaangażowanych jest ponad 1500 osób, w tym strażacy z całej Polski, żołnierze WOT i lotnictwo, a także używane są drony termowizyjne do lokalizowania zarzewi ognia.
- Część drogi krajowej nr 50 została przywrócona do ruchu wahadłowego, jednak utrudnienia mogą potrwać jeszcze przez najbliższe dni ze względu na trudne warunki pogodowe.
Ogromny pożar lasu pod Warszawą. Trwa dogaszanie zarzewi ognia
W czwartek (28 maja) po południu wybuchł pożar lasu w miejscowości Międzyleś w pow. wołomińskim, który od czwartkowego popołudnia objął ponad 300 hektarów i wymusił ewakuację około 100 osób. w walkę z żywiołem zaangażowanych było ponad 1500 osób, w tym prawie 1300 strażaków, żołnierze WOT oraz załogi 10 samolotów i śmigłowców. Obecnie (31 maja) trwa wymagająca akcja dogaszania pożaru. Działania skupiają się na przelewaniu pogorzeliska oraz lokalizowaniu ukrytych zarzewi ognia za pomocą dronów z kamerami termowizyjnymi.
Choć służby częściowo udrożniły trasę drogi krajowej nr 50, wprowadzając ruch wahadłowy, ostatecznie powodzenie akcji zależy od pogody. Sytuacja pozostaje dynamiczna, ponieważ zapowiadane burze i silne porywy wiatru mogą w każdej chwili ponownie rozniecić ogień.
Obecnie sytuacja weszła w fazę, w której kluczowe jest opanowanie ukrytych ognisk oporu żywiołu. Jak przekazała Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej, niedzielne działania ratowników skupiają się przede wszystkim na lokalizowaniu i likwidowaniu wewnętrznych źródeł ognia.
"W najbliższych godzinach planowana jest wymiana dowódców odcinków bojowych oraz pododdziałów, które uczestniczyły w nocnych działaniach" - zapowiedział rzecznik Komendy Głównej PSP, kpt. Wojciech Gralec. "Strażacy koncentrują się na dogaszaniu zarzewi ognia i przelewaniu pogorzeliska. Równolegle trwa dostarczanie wody do zbiorników rozstawionych na terenie objętym pożarem".
Nocą teren patrolowały drony wyposażone w kamery termowizyjne
Skala pożaru w Międzylesiu wymusiła ściągnięcie wsparcia z odległych regionów Polski. Do akcji na Mazowszu skierowano specjalistyczne moduły GFFF (ang. Ground Forest Fire Fighting - grupy strażaków wyszkolone do walki z pożarami lasów z ziemi) z Rzeszowa, Wrocławia i Białegostoku. Na miejscu operują także m.in. kompanie gaśnicze z Lublina, Łodzi, a także formacje "Wisła" i "Narew".
Podczas sobotniego briefingu prasowego wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski przekazał, że w walkę z żywiołem zaangażowano prawie 1300 strażaków i 335 pojazdów Państwowej Straży Pożarnej (PSP) oraz Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP). Służby mundurowe wspiera Policja, Lasy Państwowe, a także 120 żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT). Łącznie na obszarze objętym kryzysem pracuje ponad 1500 osób.
Kluczową rolę w powstrzymywaniu ognia odegrało także lotnictwo. Sobota była dniem niezwykle intensywnych nalotów gaśniczych. "W szczytowym momencie sobotnich działań w akcji brało udział pięć dromaderów, trzy śmigłowce z Lasów Państwowych oraz dwa policyjne śmigłowce Si-70 Black Hawk. W sobotę dokonano łącznie 145 zrzutów, co daje 421 tys. litrów wody" - wyliczał kpt. Wojciech Gralec.
Walka z żywiołem nie ustała po zmroku. Rzeczniczka prasowa wojewody mazowieckiego, Luiza Jurgiel-Żyła, poinformowała w niedzielę rano (31 maja), jak wyglądały działania nocne: "W nocy prowadzono ciągły monitoring pogorzeliska z wykorzystaniem dronów wyposażonych w kamery termowizyjne, co pozwoliło na szybkie wykrywanie i lokalizowanie ukrytych zarzewi ognia. Dodatkowo do działań zadysponowano 3 pojazdy UTV wyposażone w agregaty do przelewania pogorzeliska i dogaszania miejsc o podwyższonej temperaturze".
W pełnej gotowości na miejscu katastrofy pozostaje również ciężki sprzęt leśny i techniczny: jeden wóz zabezpieczenia technicznego oraz dwa harvestery (wielozadaniowe kombajny zrębowe). Od niedzielnego poranka działania z powietrza są nieprzerwanie kontynuowane przez trzy śmigłowce cywilne działające na zlecenie Lasów Państwowych.
Nadchodzący wiatr może rozniecać ogień. Ile to jeszcze potrwa?
Co dalej? Rozwój sytuacji w dużej mierze zależy od kaprysów aury. Zapytany o prognozowany czas zakończenia akcji gaśniczej wojewoda mazowiecki przyznał, że precyzyjne szacunki są obecnie niemożliwe. "Sytuacja jest cały czas pod kątem pogodowym dynamiczna, mamy zapowiedzi burzy z wiatrem. Z jednej strony deszcz, który może pomóc, z drugiej strony podmuchy wiatru, które mogą w niektórych miejscach te zarzewia pożaru wzniecić na nowo" - wyjaśnił Frankowski.
Pożar spowodował także poważne utrudnienia komunikacyjne. Od czwartku całkowicie zablokowana była DK50. W sobotni wieczór Komenda Stołeczna Policji przekazała jednak dobre wiadomości dla kierowców. Przywrócono ruch z ograniczeniami na odcinku od Łochowa do Stanisławowa. "Od godz. 20.30 na odcinku ok. 3 km od miejscowości Kąty Borucza do miejscowości Rządza ruch odbywa się wahadłowo. Jest regulowany przez załogi WDR z komend powiatowych policji z Wołomina oraz z Mińska Mazowieckiego" - poinformowały służby prasowe policji.
Działania na pogorzelisku w Międzylesiu wciąż trwają i według szacunków służb mogą potrwać jeszcze przez najbliższe dni.