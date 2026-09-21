250-kilogramowy niewybuch wymusza zamknięcie autostrady A6 i zmiany w organizacji ruchu

Dzisiaj około godz. 10 rozpoczęła się akcja podjęcia niewybuchu z czasów II wojny światowej w Szczecinie. Znaleziono go w pobliżu węzła Kijewo oraz ul. Szosa Stargardzka.

Jest to ważąca około 250 kilogramów bomba lotnicza. Odkryto ją w piątek na terenie lasu w pobliżu węzła Kijewo. Magistrat szczeciński poinformował o możliwych utrudnieniach w ruchu na autostradzie A6 oraz Drodze Krajowej nr 10. Mieszkańców oraz podróżnych prosi się o zachowanie szczególnej uwagi, planowanie trasy z odpowiednim zapasem czasu oraz bezwzględne stosowanie się do poleceń służb.

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- Ruch zostanie wstrzymany na każdym kierunku w pobliżu węzła Kijewo i Szosy Stargardzkiej. Odbędzie się to na kilka, kilkanaście minut przed podjęciem niewybuchu. Według pierwszych szacunków utrudnienia mogą potrwać około 30 minut - poinformował w niedzielę rzecznik prasowy prezydenta Szczecina Łukasz Kolasa.

Rozesłano alert RCB do odbiorców w Szczecinie.

- Komunikat: Dziś (21.09) od godz. 10:00 neutralizacja niewybuchu w okolicy ul. Szosa Stargardzka oraz A6 przy węźle Kijewo. Nie zbliżaj się do zagrożonego obszaru - przekazano w alercie.

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Akcja saperów w Szczecinie. Jak ominąć zamknięte drogi?

W związku z wyłączeniem odcinka ul. Szosa Stargardzka - węzeł Kijewo, wyznaczono objazdy.

Pierwszy: Szosa Stargardzka - Profesora Żuka - przekierowanie ruchu od strony Stargardu (trasa: DK10 - Szosa Stargardzka - Profesora Żuka - Bałtycka - Tczewska - Irydowa - Goleniowska - Gierczak - Krzywoń - Gryfińska - Hangarowa).

Drugi: ul. Struga - Gryfińska - przekierowanie ruchu od strony ul. Gdańskiej oraz od strony Ronda Ułanów Podolskich (trasa: Gryfińska - Krzywoń - Gierczak - Goleniowska - Irydowa - Tczewska - Bałtycka - Profesora Żuka DK 10 kierunek Stargard).

Po wyłączeniu odcinka autostrady A6 pomiędzy węzłem Dąbie i węzłem Podjuchy również będą obowiązywały dwa objazdy.

Pierwszy: węzeł Dąbie - przekierowanie ruchu na A6 od Goleniowa (trasa: węzeł Dąbie - Irydowa - Goleniowska - Gierczak - Krzywoń - Gryfińska - Batalionów Chłopskich - Granitowa - Radosna - Rondo Żołnierzy Wyklętych - A6 kierunek Kołbaskowo).

Drugi: węzeł Podjuchy - przekierowanie ruchu na A6 od Kołbaskowa (trasa: Rondo Żołnierzy Wyklętych - Radosna - Granitowa - Batalionów Chłopskich - Gryfińska - Krzywoń - Gierczak - Goleniowska - Irydowa - A6 kierunek Gdańsk).

Urzędnicy apelują o zachowanie szczególnej uwagi, planowanie podróży z odpowiednim zapasem oraz stosowanie się do poleceń służb.



