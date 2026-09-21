250-kilogramowy niewybuch wymusza zamknięcie autostrady A6 i zmiany w organizacji ruchu
Dzisiaj około godz. 10 rozpoczęła się akcja podjęcia niewybuchu z czasów II wojny światowej w Szczecinie. Znaleziono go w pobliżu węzła Kijewo oraz ul. Szosa Stargardzka.
Jest to ważąca około 250 kilogramów bomba lotnicza. Odkryto ją w piątek na terenie lasu w pobliżu węzła Kijewo. Magistrat szczeciński poinformował o możliwych utrudnieniach w ruchu na autostradzie A6 oraz Drodze Krajowej nr 10. Mieszkańców oraz podróżnych prosi się o zachowanie szczególnej uwagi, planowanie trasy z odpowiednim zapasem czasu oraz bezwzględne stosowanie się do poleceń służb.
- Ruch zostanie wstrzymany na każdym kierunku w pobliżu węzła Kijewo i Szosy Stargardzkiej. Odbędzie się to na kilka, kilkanaście minut przed podjęciem niewybuchu. Według pierwszych szacunków utrudnienia mogą potrwać około 30 minut - poinformował w niedzielę rzecznik prasowy prezydenta Szczecina Łukasz Kolasa.
Rozesłano alert RCB do odbiorców w Szczecinie.
- Komunikat: Dziś (21.09) od godz. 10:00 neutralizacja niewybuchu w okolicy ul. Szosa Stargardzka oraz A6 przy węźle Kijewo. Nie zbliżaj się do zagrożonego obszaru - przekazano w alercie.
Akcja saperów w Szczecinie. Jak ominąć zamknięte drogi?
W związku z wyłączeniem odcinka ul. Szosa Stargardzka - węzeł Kijewo, wyznaczono objazdy.
Pierwszy: Szosa Stargardzka - Profesora Żuka - przekierowanie ruchu od strony Stargardu (trasa: DK10 - Szosa Stargardzka - Profesora Żuka - Bałtycka - Tczewska - Irydowa - Goleniowska - Gierczak - Krzywoń - Gryfińska - Hangarowa).
Drugi: ul. Struga - Gryfińska - przekierowanie ruchu od strony ul. Gdańskiej oraz od strony Ronda Ułanów Podolskich (trasa: Gryfińska - Krzywoń - Gierczak - Goleniowska - Irydowa - Tczewska - Bałtycka - Profesora Żuka DK 10 kierunek Stargard).
Po wyłączeniu odcinka autostrady A6 pomiędzy węzłem Dąbie i węzłem Podjuchy również będą obowiązywały dwa objazdy.
Pierwszy: węzeł Dąbie - przekierowanie ruchu na A6 od Goleniowa (trasa: węzeł Dąbie - Irydowa - Goleniowska - Gierczak - Krzywoń - Gryfińska - Batalionów Chłopskich - Granitowa - Radosna - Rondo Żołnierzy Wyklętych - A6 kierunek Kołbaskowo).
Drugi: węzeł Podjuchy - przekierowanie ruchu na A6 od Kołbaskowa (trasa: Rondo Żołnierzy Wyklętych - Radosna - Granitowa - Batalionów Chłopskich - Gryfińska - Krzywoń - Gierczak - Goleniowska - Irydowa - A6 kierunek Gdańsk).
Urzędnicy apelują o zachowanie szczególnej uwagi, planowanie podróży z odpowiednim zapasem oraz stosowanie się do poleceń służb.