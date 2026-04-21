Tutaj nigdy nie podawaj PESEL-u. Prosta droga do kłopotów

Tomasz Wróblewski

Oprac.: Tomasz Wróblewski

Podawanie w niektórych miejscach numeru PESEL na głos to zaproszenie dla oszustów. Wystarczy chwila nieuwagi, by ktoś zaciągnął kredyt na twoje dane. Gdzie lepiej zachować dyskrecję i jak prosto zastrzec PESEL w mObywatelu?

Formularz nadania numeru PESEL i fragment dokumentu tożsamości z herbem Polski, lista miejsc do unikania podawania PESEL-u.
Lista miejsc, w których lepiej nie podawać PESEL-u, jest długa.ARKADIUSZ ZIOLEKEast News

Spis treści:

  1. Czy numer PESEL to dane wrażliwe?
  2. Do czego prowadzi wyciek PESEL?
  3. Gdzie podawanie PESEL-u to wielki błąd?

Czy numer PESEL to dane wrażliwe?

Dla wielu osób odpowiedź na takie pytanie może to być sporym zaskoczeniem, ale w świetle prawa - nie. Zgodnie z przepisami RODO (art. 9), do kategorii tzw. danych wrażliwych zalicza się m.in. informacje o stanie zdrowia, pochodzeniu etnicznym czy poglądach.
Numer PESEL traktowany jest jako dane zwykłe (podobnie jak imię i nazwisko), przez co nie podlega tej szczególnej ochronie prawnej.

Brak statusu "danych wrażliwych" nie oznacza jednak, że PESEL można traktować lekkomyślnie. Wręcz przeciwnie. Jeśli twój 11-cyfrowy numer wpadnie w niepowołane ręce - na przykład w wyniku wycieku z bazy danych - oszuści mogą go z łatwością wykorzystać. Właśnie dlatego tak ważna jest ostrożność oraz korzystanie z dostępnych form ochrony, takich jak zastrzeżenie numeru PESEL w mObywatelu.

Tomasz Wróblewski
Tomasz Wróblewski

Do czego prowadzi wyciek PESEL?

Statystyki są alarmujące. Ponad połowa z nas boi się kradzieży danych, prawie co drugi Polak zetknął się z próbą ich wyłudzenia, a aż 15% faktycznie padło ofiarą oszustów.
Te obawy są w pełni uzasadnione, ponieważ przejęcie ważnych informacji przez przestępców może mieć bardzo poważne skutki.

Największym i najczęstszym zagrożeniem jest oczywiście utrata pieniędzy. Skradziony numer PESEL to dla złodzieja gotowy klucz do zaciągnięcia na pożyczek online na twoje dane.
Niestety, mechanizm wyłudzenia sprawia, że przestępca znika z gotówką, a ty - jako niczego nieświadoma ofiara - musisz borykać się z wezwaniami do zapłaty i żmudnym udowadnianiem swojej niewinności przed instytucjami finansowymi.

Gdzie podawanie PESEL-u to wielki błąd?

Naszą najlepszą tarczą przed kradzieżą tożsamości jest codzienna ostrożność. I wcale nie chodzi tu tylko o cyberbezpieczeństwo.
Twój PESEL może zostać skradziony choćby podczas wizyty w aptece. Wystarczy, że farmaceuta poprosi o podyktowanie numeru do recepty, a ktoś stojący w kolejce uważnie go wysłucha i zapamięta.

Zamiast podawać dane na głos, znacznie bezpieczniej jest po prostu pokazać kod e-recepty w aplikacji na telefonie.

Ta sama zasada dotyczy wizyt w urzędach czy bankach. Najprostszym i najskuteczniejszym patentem jest zapisanie PESEL-u na kartce i podanie jej pracownikowi. Nigdy nie wiesz, kto stoi za twoimi plecami i czy akurat nie nasłuchuje. Zastanawiasz się, czy to nie paranoja? Zdecydowanie nie.
W przypadku ochrony tożsamości nadmierna ostrożność po prostu nie istnieje.

Anna Czowalla
Anna Czowalla
