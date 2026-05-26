W skrócie W Katowicach odbędzie się konferencja CYBERSEC EXPO & FORUM 2026, poświęcona cyberbezpieczeństwu w Europie Środkowo-Wschodniej i relacjonowana przez dziennikarzy Interii.

Wydarzenie obejmie panele dyskusyjne, sesje eksperckie, prezentacje raportów oraz wręczenie nagród branżowych CYBERSEC Awards.

Rejestracja na konferencję trwa do 12 czerwca 2026, a wydarzenie zaplanowano na 15-16 czerwca w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.

CYBERSEC EXPO & FORUM 2026 pod hasłem "We are the firewall"

Punktem wyjścia do dyskusji nad nowym kształtem cyberobrony stały się słowa Krzysztofa Gawkowskiego, które padły podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. "2025 rok definitywnie skończył okres, w którym życie w cyberprzestrzeni było beztroskie" - zauważył wicepremier i minister cyfryzacji. Nadchodzące wydarzenie CYBERSEC EXPO & FORUM 2026 stanowić będzie bezpośrednią kontynuację tej debaty, skupiając się na wypracowaniu skutecznych metod zabezpieczenia państwa, sektora biznesowego oraz obywateli Polski.

Tegoroczna edycja konferencji odbędzie się pod wymownym hasłem "We are the firewall" (dosł. "My jesteśmy zaporą ogniową"). Przesłanie to ma sugeruje, że odporność systemów, procesów, usług oraz danych to fundament stabilnego funkcjonowania współczesnego społeczeństwa i gospodarki, a odpowiedzialność za ten obszar spoczywa na nas wszystkich. W bogatym programie wydarzenia zaplanowano liczne panele dyskusyjne oraz sesje eksperckie z udziałem praktyków kształtujących politykę bezpieczeństwa w Polsce i na arenie europejskiej.

Konferencja odbywa się cyklicznie od wielu lat. W 2026 r. będzie to już 21. edycja. Na zdj. wydarzenie sprzed roku CYBERSEC EXPO & FORUM materiały prasowe

"Cyberbezpieczeństwo przestało być dziś tematem wyłącznie dla działów IT. To kwestia ciągłości działania firm, bezpieczeństwa państwa i zaufania obywateli. Skala zagrożeń rośnie, technologie rozwijają się szybciej niż kiedykolwiek, a do tego dochodzi rewolucja związana ze sztuczną inteligencją. Dlatego tak ważna jest rozmowa i wymiana doświadczeń - między biznesem, administracją, ekspertami i praktykami" - podsumowuje Aleksandra Helbin, redaktorka naczelna WNP.

"O cyberbezpieczeństwie nie da się myśleć wyłącznie przez pryzmat technologii. Kluczowi są ludzie: liderzy organizacji, zespoły bezpieczeństwa i pracownicy, od których codziennych decyzji często zależy najwięcej. Tę szeroką perspektywę chcemy pokazać podczas tegorocznego CYBERSEC EXPO & FORUM" - dodaje ekspertka.

Kluczowe zagadnienia i grono wybitnych specjalistów

CYBERSEC EXPO & FORUM 2026 zaplanowane zostało na dwa dni. Spotkanie zaoferuje uczestnikom wielotematyczną agendę. Zagadnienia zostaną przeanalizowane z wielu perspektyw - od regulacyjnej i strategicznej, aż po operacyjną i stricte technologiczną. Wśród kluczowych tematów znajdą się m.in.:

Wpływ geopolityki na suwerenność cyfrową.

Implementacja nowych regulacji, w tym dyrektywy NIS2, ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa (KSC) oraz Cyber Resilience Act.

Ochrona infrastruktury krytycznej - ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki sektora energetycznego, wodociągowego, łączności, obronności, administracji publicznej, przemysłu oraz ochrony zdrowia.

Wyzwania technologiczne i społeczne, w tym wdrażanie sztucznej inteligencji, technologie dual-use, bezpieczeństwo chmury obliczeniowej, centrów danych i rozwiązań smart cities, a także walka z dezinformacją i budowanie odporności społecznej.

Eksperci pochylą się również nad rolą edukacji, kwestią finansowania zabezpieczeń oraz problemem dostępności specjalistów na rynku. Nie zabraknie warsztatów o charakterze stricte praktycznym, dotyczących tworzenia struktur SOC i CSIRT, zarządzania ryzykiem, planowania ciągłości działania czy reagowania w sytuacjach kryzysowych.

Ważnym punktem programu będzie także premiera najnowszego raportu "Cyberportret Polskiego Biznesu", przygotowanego przez ESET i Dagma Bezpieczeństwo IT. Publikacja ta zobrazuje realny poziom przygotowania krajowych przedsiębiorstw na ewoluujące cyberataki.

Wydarzenie, które zostało objęte oficjalnym patronatem Ministra Cyfryzacji, zgromadzi elitę polskiej i międzynarodowej sceny cyberbezpieczeństwa. Swój udział w panelach potwierdzili wybitni eksperci z różnych sektorów, m.in.: Maciej Jan Broniarz - Cyber Incident Response Expert, Adam Cieślak - komendant Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości w latach 2022-2026, Andrzej Dulka - prezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, Marcin Dudek - kierownik CERT Polska, Michał Gramatyka oraz Dariusz Standerski - sekretarze stanu w Ministerstwie Cyfryzacji, Agnieszka Gryszczyńska - dyrektor Departamentu do Spraw Cyberprzestępczości i Informatyzacji w Prokuraturze Krajowej, Andy Garth - Director of Government Affairs ESET, Jarosław Homa - wicedyrektor Centrum Cyberbezpieczeństwa Politechniki Śląskiej, Ireneusz Jazownik - CISO IBK Bank Polska, Paweł Jurek - dyrektor rozwoju biznesu DAGMA Bezpieczeństwo IT, Karol Paciorek - kierownik CSIRT, Komisja Nadzoru Finansowego, Joanna Pawełek-Mendez - radca-minister ds. cyberbezpieczeństwa w MSZ, Agnieszka Ulanowska - dyrektorka Działu Nadzoru Wewnętrznego i Bezpieczeństwa IT Noble Funds, Jarosław Wacko - główny specjalista Dowództwa Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni, Mirosław Wróblewski - prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych i inni.

Strefa EXPO i rozdanie nagród CYBERSEC Awards

Oprócz paneli dyskusyjnych integralną część forum stanowić będzie przestrzeń wystawiennicza EXPO oraz liczne wydarzenia towarzyszące, sprzyjające networkingowi i integracji międzysektorowej.

Podczas konferencji poznamy również laureatów pierwszej edycji konkursu CYBERSEC Awards. Celem tego przedsięwzięcia jest nagrodzenie osób oraz podmiotów wyznaczających standardy w dziedzinie ochrony cyfrowej - zarówno doświadczonych ekspertów, jak i młodych innowatorów. Statuetki zostaną wręczone w następujących kategoriach: Innowacja Roku, Firma Roku, Lider w Cyberedukacji, Mistrz Cyberbezpieczeństwa oraz w ramach specjalnej nagrody kapituły.

"Naszą intencją jest wyróżnienie liderów, innowatorów i instytucji realnie wzmacniających odporność cyfrową Polski i Europy. Docenimy odwagę technologiczną, skuteczność oraz realny wpływ na rozwój branży cyberbezpieczeństwa" - wyjaśnia Aleksandra Helbin z WNP.

Informacje organizacyjne i rejestracja na wydarzenie

Proces rejestracyjny dla uczestników już trwa. Zgłoszenia chęci udziału w CYBERSEC EXPO & FORUM 2026 można dokonywać za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej w terminie do 12 czerwca, do godziny 15:00. Konferencja odbędzie się w dniach 15-16 czerwca 2026 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym (MCK) w Katowicach.

Organizatorem wydarzenia jest Grupa PTWP, spółka specjalizująca się w zintegrowanych rozwiązaniach komunikacyjnych, mediach internetowych oraz organizacji prestiżowych eventów gospodarczych, w tym Europejskiego Kongresu Gospodarczego (EEC). W strukturach grupy znajduje się także spółka PTWP Event Center, która odpowiada za zarządzanie Międzynarodowym Centrum Kongresowym oraz Halą Widowiskowo-Sportową Spodek w Katowicach.

Na wydarzeniu będą też obecni dziennikarze Interii. Możecie się spodziewać naszych relacji zarówno w GeekWeeku, jak w Interii Biznes.





