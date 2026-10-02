W skrócie W Świnoujściu odnaleziono niewybuchy z okresu II wojny światowej o łącznej wadze blisko 3500 kg.

Operację neutralizacji brytyjskich min morskich przeprowadzą od 5 do 8 października 2026 roku nurkowie-minerzy z 12 Dywizjonu Trałowców 8. Flotylli Obrony Wybrzeża.

Wprowadzono strefy bezpieczeństwa prowadzące od Ahlbecku po Międzyzdroje, gdzie w godzinach operacji obowiązuje m.in. zakaz wchodzenia do wody.

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Niewybuchy o łącznej wadze blisko 3500 kg znalezione w Świnoujściu

Podczas prac związanych z budową falochronu dla nowego portu zewnętrznego w Świnoujściu znaleziono niewybuchy z czasów II wojny światowej. Prace były prowadzone na zlecenie Urzędu Morskiego.

Niewybuchy o łącznej wadze blisko 3500 kg znajdują się na głębokości ok. 10 metrów, ok. 1 km od falochronu Terminala LNG w Świnoujściu.

Zaplanowano operację neutralizacji - w związku z tym będą obowiązywać ograniczenia i zostaną wyznaczone strefy bezpieczeństwa.

Brytyjskie miny z czasów II wojny światowej. Operacja neutralizacji

Specjaliści od podwodnych zadań z 8. Flotylli Obrony Wybrzeża dokonali rozpoznania zgłoszonych obiektów.

- W wyniku przeprowadzonych oględzin oraz po analizie zebranego materiału wykryte w wodzie obiekty sklasyfikowano jako: brytyjskie lotnicze miny morskie typu Mark IV, V i VI - podano w komunikacie, otwiera się w nowym oknie.

Jak wyjaśnili eksperci, rozpoznane miny o kształcie walca mierzą około 3 m długości i zawierają od 350 do 550 kilogramów materiału wybuchowego. Pięć takich obiektów ma ładunek wybuchowy odpowiadający około 2500 kilogramom trotylu.

- W działaniach wojennych miny tego typu zrzucane były z samolotów celem zaminowania danego obszaru i wyłączenia go z żeglugi. Reagowały na pola akustyczne i magnetyczne przepływających jednostek. Pomimo upływu lat w dalszym ciągu stanowią realne zagrożenie dla bezpieczeństwa żeglugi i przyszłych inwestycji w tym rejonie - wyjaśniają specjaliści.

Operację neutralizacji niewybuchów zaplanowano od poniedziałku 5 października do czwartku 8 października. Przeprowadzą je nurkowie-minerzy z 12 Dywizjonu Trałowców, oddziału taktycznego 8. Flotylli Obrony Wybrzeża.

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Eksperci z 8. Flotylli Obrony Wybrzeża alarmują, że "z uwagi na dużą masę ładunków wybuchowych i promień oddziaływania, mając na uwadze ochronę życia i zdrowia" konieczne jest wprowadzenie stref bezpieczeństwa. W czasie operacji wprowadzony zostanie bezwzględny zakaz wchodzenia ludzi do wody:

NA ZATOCE POMORSKIEJ : W dniach 5-8 października 2026 r., w godzinach 8-15 na odcinku linii brzegowej Ahlbeck - Świnoujście - Międzyzdroje do 8,8 km w głąb morza przebywanie w wodzie w godzinach operacji zagraża życiu i zdrowiu.

NA WODZIE : Strefa bezpieczeństwa ruchu statków to 821 m od miejsca neutralizacji. Podczas operacji obowiązuje bezwzględny zakaz prowadzenia prac podwodnych i nurkowych w porcie.

NA LĄDZIE: Przebywanie na plażach oraz w ich okolicy, na terenach otwartych i nieosłoniętych nie stanowi zagrożenia dla życia i zdrowia.



