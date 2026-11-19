W skrócie Cyberprzestępcy sprzedają w dark webie gotowe zestawy złośliwego oprogramowania, które pozwalają na kradzież danych pod przykrywką rzekomego instalatora gry GTA 6 na PC.

Fałszywe instalatory kradną pliki cookie przeglądarek, przejmują portfele kryptowalutowe oraz potajemnie wykorzystują moc obliczeniową urządzeń do kopania kryptowalut.

Oficjalnie GTA 6 nie posiada jeszcze wersji na PC, więc wszelkie oferty pobrania gry lub klucze do wersji beta są oszustwami służącymi do kradzieży danych i pieniędzy.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu , otwiera się w nowym oknie

Niepokojące odkrycie w dark webie. "To zupełnie inny poziom"

Każde głośne wydarzenie ze świata technologii czy rozrywki staje się dla cyberprzestępców doskonałym pretekstem do ataków na nieostrożnych użytkowników. Nie inaczej jest w przypadku premiery Grand Theft Auto 6, która po niemal 13 latach od debiutu poprzedniej części wzbudza ogromne emocje wśród graczy na całym świecie. Eksperci z zakresu cyberbezpieczeństwa ostrzegają, że oszuści masowo wykorzystują to zamieszanie, tworząc zaawansowane pułapki wymierzone w najbardziej niecierpliwych fanów serii.

Zespół NordVPN Threat Intelligence wykrył w dark webie ("ukrytej" części internetu niedostępnej dla zwykłych przeglądarek) gotowy zestaw narzędzi do przeprowadzania ataków, który trafił do sprzedaży tuż przed premierą gry na konsole, która miała miejsce dzisiaj, 19 listopada 2026 r. Pakiet scammerski wyceniony na 200 dolarów, płatny wyłącznie w bitcoinach lub kryptowalucie Tether, pozwala nawet początkującym cyberprzestępcom (tzw. script kiddies) na kradzież danych bez konieczności pisania własnego kodu.

"Obserwowaliśmy oszustów wykorzystujących GTA 6 od miesięcy, ale to zupełnie inny poziom. Ktoś spakował cały scam i sprzedaje go każdemu, kto ma 200 dolarów. Nie potrzebujesz już żadnych umiejętności technicznych. Przestępcy mogą po prostu kupić zestaw i czekać na dzień premiery" - powiedział Marijus Briedis, dyrektor ds. technologii w NordVPN.

Główną przynętą stosowaną przez twórców tego zestawu jest obietnica dostępu do wersji GTA 6 na PC. Rockstar Games udostępnił tytuł wyłącznie na konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S, nie podając jeszcze oficjalnej daty premiery edycji na komputery z Windows, co bezwzględnie wykorzystują twórcy złośliwego oprogramowania. "Osoby grające na PC czekają na wiadomości, a każdy link obiecujący wczesną wersję na PC zdobędzie kliknięcia. 19 listopada nie ma wersji na PC. Jeśli jakąś zobaczysz, to oszustwo" - ostrzega Briedis.

Fałszywe instalatory GTA 6 na PC kradną dane i kryptowaluty

Zestaw odkryty 16 listopada 2026 r. zawiera kilka groźnych modułów zaprojektowanych do maksymalizacji zysków przestępców. Pierwszym z nich jest narzędzie do opróżniania portfeli kryptowalutowych, które atakuje sieci Ethereum, BNB Smart Chain, Solana i Polygon, przynosząc oszustom szacunkowo od 100 do 500 dolarów z każdego przejętego konta. Uruchomienie rzekomego instalatora powoduje również aktywację programu kradnącego pliki cookie, ukrytego pod nazwą "GTA6 Keygen.exe".

Złośliwy plik przechwytuje tokeny sesji przeglądarki, co umożliwia przestępcom przejmowanie kont użytkowników bez konieczności znajomości ich haseł. W tle na zainfekowanym komputerze instalowane jest także oprogramowanie XMRig, które potajemnie wykorzystuje moc obliczeniową urządzenia do kopania kryptowalut. Aby dotrzeć do jak najszerszego grona odbiorców, cyberprzestępcy wspomagają się zautomatyzowanymi botami, które masowo publikują linki do fałszywych plików w serwisie YouTube Shorts.

Rozwiń

W sieci pojawiły się też bardziej zaawansowane kampanie wykorzystujące klony popularnych stron z pirackimi kopiami gier. W jednej z próbek przeanalizowanych przez badaczy w maju 2026 r. plik "Setup.exe" wykorzystywał legalny program uruchamiający gry (tzw. launcher) o nazwie Ren'Py do załadowania złośliwej biblioteki "nvdrs.dll" podszywającej się pod sterownik firmy NVIDIA. Taki mechanizm pozwala na modyfikację pamięci urządzenia, pobieranie kolejnych złośliwych programów i łączenie się z zewnętrznymi serwerami kontrolnymi, które często są rejestrowane zaledwie kilkanaście dni przed startem kampanii.

Kampanie phishingowe uderzają w użytkowników Androida

Badacze zabezpieczeń zidentyfikowali również szereg zagrożeń wymierzonych w użytkowników telefonów z Androidem, a także osoby szukające dostępu do wersji testowej Grand Theft Auto 6. W sieci krąży fałszywa aplikacja o nazwie "GTA 6 Beta", która po uruchomieniu wyświetla autentycznie wyglądające logo Rockstar Games i krótki materiał wideo, a w rzeczywistości jest pustą powłoką stworzoną na silniku Unity. Po kliknięciu przycisku pobierania plików gry użytkownik jest przekierowywany w przeglądarce Chrome na domeny znane z dystrybucji trojanów bankowych, oprogramowania szpiegującego oraz szyfrującego pliki i wymuszającego okup (tzw. ransomware).

Fałszywa aplikacja "Grand Theft Auto 6 - GTA 6 Mobile" w postaci pakietu APK na Androida została wyposażona w zaawansowane mechanizmy utrudniające jej wykrycie. Stosuje ona m.in. obfuskację (zaciemnianie) kodu IL2CPP, wykrywanie emulatorów czy ukrywanie ruchu sieciowego poprzez protokół DNS-over-HTTPS. W tle program wyświetla pełnoekranowe reklamy i zmusza ofiary do przechodzenia przez fałszywe weryfikacje tożsamości, które prowadzą do kosztownych subskrypcji SMS lub instalacji kolejnych niechcianych aplikacji. Inną powszechną metodą są pułapki obiecujące ekskluzywne klucze do wersji beta na konsole, mimo że Rockstar prowadzi jedynie wewnętrzne testy.

Zagrożeniem są także setki amatorskich stron phishingowych podszywających się pod platformę Rockstar Social Club. Witryny te są często hostowane na zaufanych usługach, takich jak GitHub czy Vercel, co pozwala im omijać podstawowe filtry bezpieczeństwa i wyłudzać dane logowania graczy. Przejęte w ten sposób konta trafiają później na sprzedaż na forach w dark webie lub służą do dalszych oszustw, a same strony często zawierają fałszywe przyciski pobierania rzekomych dodatków do gry.

Gdzie można kupić GTA 6 i na jakie źródła trzeba uważać?

Eksperci od cyberbezpieczeństwa zwracają uwagę, że nawet najlepszy pakiet chroniący (nazywany potocznie antywirusem) lub sieć VPN nie uchronią użytkownika przed stratą pieniędzy, jeśli ten samodzielnie uruchomi niezweryfikowany plik wykonywalny lub zatwierdzi podejrzaną transakcję.

Podstawową zasadą bezpieczeństwa jest całkowite unikanie stron oferujących pliki instalacyjne GTA 6 na komputery PC, torrentów i zewnętrznych witryn z tzw. repackami. Legalne cyfrowe kopie gry są dystrybuowane wyłącznie za pośrednictwem oficjalnych sklepów PlayStation Store oraz Xbox Store. U autoryzowanych sprzedawców detalicznych prowadzona jest także dystrybucja pudełkowa. Produkt ten ma jednak znaczenie jedynie kolekcjonerskie, jako że nie zawiera fizycznego nośnika z instalatorem, a jedynie kod do aktywacji i pobrania gry na wybraną konsolę.

Gracze powinni podchodzić z dużą rezerwą do wszelkich ofert obiecujących darmowe klucze dostępu do wersji beta, wcześniejszy dostęp do wersji na PC czy wyjątkowo atrakcyjne oferty przedsprzedażowe. Wszelkie testy dużych produkcji są ogłaszane wyłącznie oficjalnymi kanałami wydawcy, a prośby o weryfikację tożsamości poprzez podanie numeru telefonu lub pobranie dodatkowej aplikacji są jednoznacznym sygnałem próby wyłudzenia danych. Przed wpisaniem loginu i hasła na jakiejkolwiek stronie związanej z grą należy dokładnie sprawdzić adres URL w pasku przeglądarki.

Warto również korzystać z internetowych skanerów linków, które pozwalają w kilkanaście sekund zweryfikować, czy dany odnośnik nie prowadzi do znanej witryny dystrybuującej złośliwe oprogramowanie. Osoby korzystające z portfeli kryptowalutowych powinny bezwzględnie odłączać je od nieznanych domen, bowiem żaden legalny instalator gry wideo nie wymaga dostępu do zasobów Web3. W przypadku nagłego spadku wydajności komputera lub głośnej pracy wentylatorów w stanie spoczynku należy niezwłocznie uruchomić Menedżer zadań i przeskanować system w poszukiwaniu ukrytych koparek kryptowalut.

Trzeba pamiętać, że oficjalna data premiery GTA 6 na komputery PC nie została jeszcze podana. Kiedy zapadną decyzje dotyczące tej wersji, stosowny komunikat zostanie opublikowany bezpośrednio przez twórców i wydawcę gry, czyli studio Rockstar Games. Wiarygodne informacje na ten temat pojawią się wyłącznie w oficjalnych kanałach firmy, takich jak jej strona internetowa, platforma Rockstar Social Club i zweryfikowane profile w mediach społecznościowych, dlatego jakiekolwiek doniesienia z zewnętrznych źródeł należy traktować z najwyższą ostrożnością.

[QUIZ] Uważasz się za fana GTA? Sprawdź, czy zdobędziesz komplet punktów Rozpocznij quiz



