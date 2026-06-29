Spis treści: Czy w trakcie burzy wyjmować wtyczki z kontaktu? Wtyczka w gniazdku podczas burzy. Czy wyłączać telewizor? Przepięcie w sieci. Jak zabezpieczyć domową elektronikę przed burzą? Jakie urządzenia odłączyć podczas burzy? Czy listwa antyprzepięciowa chroni przed uderzeniem pioruna?

Czy w trakcie burzy wyjmować wtyczki z kontaktu?

Specjaliści zajmujący się bezpieczeństwem elektrycznym są zgodni: jeśli zbliża się silna burza, warto odłączyć od sieci urządzenia, które nie są w danym momencie potrzebne.

Powód jest prosty. Uderzenie pioruna w linię energetyczną lub jej pobliże może spowodować gwałtowny wzrost napięcia w instalacji elektrycznej. Takie przepięcie trwa bardzo krótko, ale może uszkodzić elektronikę wartą nawet kilka tysięcy złotych.

Odłączenie urządzenia od gniazdka eliminuje ryzyko przedostania się nadmiernego napięcia do sprzętu.

Szczególnie dotyczy to:

telewizorów,

komputerów stacjonarnych,

konsol do gier,

modemów internetowych,

routerów ,

dekoderów,

sprzętu audio,

urządzeń podłączonych do sieci przez przewody.

Jeżeli prognozy zapowiadają intensywne wyładowania atmosferyczne, warto zrobić to jeszcze przed rozpoczęciem burzy.

Wtyczka w gniazdku podczas burzy. Czy wyłączać telewizor?

Samo wyłączenie telewizora pilotem nie zapewnia pełnej ochrony.

Wiele osób zakłada, że gdy ekran jest wygaszony, urządzenie jest bezpieczne. W rzeczywistości większość nowoczesnych telewizorów pozostaje w trybie czuwania i nadal jest połączona z instalacją elektryczną.

Jeżeli dojdzie do przepięcia, energia może dotrzeć do podzespołów nawet wtedy, gdy telewizor wydaje się wyłączony.

Najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest całkowite odłączenie urządzenia od zasilania poprzez wyjęcie wtyczki z kontaktu.

Warto pamiętać, że zagrożenie nie dotyczy wyłącznie przewodu zasilającego. Uszkodzenia mogą powstać również poprzez przewody antenowe, internetowe czy telewizyjne.

Dlatego podczas bardzo silnych burz zaleca się odłączenie także kabli sygnałowych.

Przepięcie w sieci. Jak zabezpieczyć domową elektronikę przed burzą?

Przepięcie to nagły wzrost napięcia w instalacji elektrycznej. Może zostać wywołane bezpośrednim uderzeniem pioruna, ale również wyładowaniem w pobliżu linii energetycznej.

Skutki bywają różne. W najlepszym przypadku urządzenie wyłączy się i będzie działać dalej. W najgorszym może dojść do uszkodzenia płyty głównej, zasilacza lub innych elementów elektronicznych.

Aby ograniczyć ryzyko strat, warto stosować kilka zasad:

odłączaj niepotrzebne urządzenia - to najskuteczniejsza metoda ochrony sprzętu podczas burzy.

korzystaj z zabezpieczeń przeciwprzepięciowych - nowoczesne instalacje często wyposażone są w ograniczniki przepięć montowane w rozdzielni elektrycznej.

regularnie kontroluj instalację elektryczną - stara lub uszkodzona instalacja może być bardziej podatna na skutki przepięć.

wykonuj kopie zapasowe danych - przepięcie może doprowadzić nie tylko do uszkodzenia sprzętu, ale również utraty ważnych plików.

Jakie urządzenia odłączyć podczas burzy?

Nie zawsze trzeba odłączać wszystko, co znajduje się w domu. Największą uwagę warto zwrócić na sprzęt elektroniczny o wysokiej wartości lub zawierający ważne dane.

Na liście urządzeń szczególnie narażonych znajdują się:

telewizory,

komputery,

laptopy podłączone do ładowania,

monitory,

routery Wi-Fi

modemy światłowodowe,

dekodery telewizyjne,

drukarki,

sprzęt audio,

konsole do gier.

Jeżeli korzystasz z laptopa podczas burzy, bezpieczniej jest pracować na baterii niż przy podłączonym zasilaczu.

Podobna zasada dotyczy tabletów i smartfonów. Samo korzystanie z nich nie stanowi problemu, o ile nie są podłączone do ładowarki sieciowej.

Czy można korzystać z internetu podczas burzy?

To zależy od rodzaju połączenia.

Jeżeli internet działa przez światłowód, ryzyko jest zwykle mniejsze niż w przypadku starszych technologii wykorzystujących przewody miedziane.

Mimo to eksperci zalecają odłączanie routerów i modemów podczas szczególnie gwałtownych burz. Przepięcie może bowiem przedostać się nie tylko przez sieć energetyczną, ale również przez przewody telekomunikacyjne. A to oznacza, że nawet jeśli komputer jest wyłączony, uszkodzeniu może ulec sam router lub modem.

Czy listwa antyprzepięciowa chroni przed uderzeniem pioruna?

To jedno z najczęściej zadawanych pytań.

Odpowiedź brzmi: częściowo.

Listwa antyprzepięciowa może skutecznie chronić przed niewielkimi skokami napięcia pojawiającymi się w instalacji elektrycznej. Nie oznacza to jednak, że zapewni pełne bezpieczeństwo w przypadku bezpośredniego uderzenia pioruna.

Energia związana z takim wyładowaniem jest ogromna i często przekracza możliwości ochronne domowych listew.

Dlatego listwa antyprzepięciowa powinna być traktowana jako dodatkowe zabezpieczenie, a nie gwarancja całkowitej ochrony.

Podczas silnej burzy najlepszym rozwiązaniem nadal pozostaje fizyczne odłączenie sprzętu od sieci, dlatego warto robić to, do czego przywykliśmy w latach dzieciństwa. Bywa, że nie ma nas w domu w czasie burzy, śpimy albo zwyczajnie zapomnimy o odłączeniu elektroniki. Zachowajmy spokój, bo listwy antyprzepięciowe mogą ograniczyć ryzyko potencjalnych uszkodzeń.



