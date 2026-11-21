Kiedy sprawdzamy, czy lek nadaje się do stosowania, patrzymy na jego datę ważności. Mało kto myśli o tym, że mógł uszkodzić się podczas transportu przez zbyt wysoką temperaturę. A nie jest to niemożliwe. Może wyglądać zupełnie tak samo, jednak w przypadku niektórych reakcji już dodatkowe 10 st. C wystarczy, aby je podwoić. Kiedy pudełko z lekami spędza parę godzin w ciężarówce lub dni w magazynie, może dojść do utraty ich właściwości.

Degradacja leków w upale. Dlaczego wzrost temperatury jest groźny?

Wraz ze wzrostem średnich globalnych temperatur na świecie potrzeba nowych analiz, ile ciepła mogą wytrzymać leki, nim zaczną tracić skuteczność. Dobrym przykładem jest oksytocyna - lek stosowany m.in. w celu zapobiegania krwawieniom po porodzie. Musi być on przechowywany w lodówce od opuszczenia fabryki aż do oddziału położniczego - jeżeli lek się nagrzeje, może stracić swoją skuteczność. Położna nie jest w stanie stwierdzić, czy dany lek dalej działa, a konsekwencje mogą pojawić się dopiero później, na sali porodowej.

Większość leków jednak jest dopuszczona do przechowywania w "temperaturze pokojowej". Założono, że będzie to temp. nie wyższa niż 30 stopni Celsjusza. A kiedy limit ten zostanie przekroczony np. w magazynie? Badacze już zwracają na to uwagę.

Naukowcy szukają sposobów na ratowanie kluczowych substancji przed degradacją

Podczas tegorocznego Szczytu Klimatycznego COP31 globalna inicjatywa na rzecz zdrowia publicznego Unitaid uruchomiła projekt "Safeguarding Heat Stability in Essential Life-Saving Drugs and Diagnostics" ("Ochrona stabilności termicznej kluczowych leków ratujących życie i środków diagnostycznych").

Naukowcy zamierzają mierzyć temperaturę i wilgotność, na jakie narażone są leki od momentu produkcji aż do podania pacjentowi, aby zidentyfikować te, które są zagrożone. Planują opracować sposoby ich ochrony - za pomocą lepszego opakowania, lepszej cząsteczki lub lepszego łańcucha dostaw. Zgromadzone informacje mają być dostępne bezpłatnie dla każdego kraju.



