Żabka zhakowana. Dane klientów i pracowników zagrożone

Marcin Jabłoński

Marcin Jabłoński

Jak informuje Niebezpiecznik.pl popularna sieć sklepów Żabka została zhakowana. Wyciec miały dane osobowe pracowników i partnerów, którzy mieli dostęp i konta na infrastrukturze Żabki. Prawdopodobnie też wyciekły dane części klientów. Tłumaczymy, co to może oznaczać.

Szyld sklepu Żabka Nano z zielonym logo i napisem '24/7', na tle elewacji i balonów w bieli i zieleni.
Niebezpiecznik.pl donosi, że zhakowana została infrastruktura Żabki - popularnej sieci sklepów.Żabka Groupmateriał zewnętrzny

Atak hakerski na Żabkę. Mogły wyciec dane klientów

Jak podaje Niebezpiecznik.pl hackerzy mieli uzyskać dostęp do kodu źródłowego (kilkadziesiąt repozytoriów) oraz dokumentacji i danych z różnych krytycznych systemów oraz serwerów, z których część przetwarzało dane klientów Żabki. Stąd ich dane mogły wyciec.

Na ten moment nie wiadomo czy atak ma związek z awarią, jaka dotknęła sieć sklepów Żabka w niedzielę (02.08), kiedy to klienci mieli otrzymywać nieoczekiwane rabaty, czego efektem było nawet zamykanie części sklepów. Nieznana jest też skala możliwego wycieku.

Żabka zhakowana. Oto, o czym należy pamiętać

Jeśli jesteśmy klientami Żabki, powinniśmy uwzględnić zmianę haseł w miejscach, gdzie jest ono takie samo jak do konta Żabki. Ponadto należy zachować ostrożność w ocenie komunikatów ze strony firmy. Jak podaje Niebezpiecznik.pl oszuści wciąż mogą mieć dostęp i możliwość wiarygodnych prób kontaktu. Ponadto nie powinniśmy instalować poprawek do aplikacji Żappka.

O dodatkowe szczegóły na temat sytuacji zapytaliśmy biuro prasowe Żabka Group. Na moment publikacji artykułu nie otrzymaliśmy informacji zwrotnych.

Zobacz, jak oczyszcza się szkielet ogromnego płaza sprzed 240 milionów lat© 2026 Associated Press
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze