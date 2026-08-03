Żabka zhakowana. Dane pracowników zagrożone? Firma odpowiada

Atak hakerski na Żabkę. Mogły wyciec dane klientów

Jak podał Niebezpiecznik.pl hackerzy mieli uzyskać dostęp do kodu źródłowego (kilkadziesiąt repozytoriów) oraz dokumentacji i danych z różnych krytycznych systemów oraz serwerów, z których część przetwarzało dane klientów Żabki. Stąd ich dane mogły wyciec.

Na ten moment nie wiadomo czy atak ma związek z awarią, jaka dotknęła sieć sklepów Żabka w niedzielę (02.08), kiedy to klienci mieli otrzymywać nieoczekiwane rabaty, czego efektem było nawet zamykanie części sklepów. Nieznana jest też skala możliwego wycieku.

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Żabka zhakowana. Oto, o czym należy pamiętać

Jeśli jesteśmy klientami Żabki, powinniśmy uwzględnić zmianę haseł w miejscach, gdzie jest ono takie samo jak do konta Żabki. Ponadto należy zachować ostrożność w ocenie komunikatów ze strony firmy. Jak podaje Niebezpiecznik.pl oszuści wciąż mogą mieć dostęp i możliwość wiarygodnych prób kontaktu. Ponadto nie powinniśmy instalować poprawek do aplikacji Żappka.

Żabka odpowiada na doniesienia o zhakowaniu

O dodatkowe szczegóły na temat sytuacji zapytaliśmy biuro prasowe Żabka Group. Otrzymaliśmy następujące oświadczenie, w którym potwierdzono przypadek nieautoryzowanego dostępu.

- Potwierdzamy, że pod koniec ubiegłego tygodnia wykryliśmy nieautoryzowany dostęp do wybranych zasobów technicznych wspierających wymianę informacji między franczyzodawcą a franczyzobiorcami. Do zdarzenia doszło przy wykorzystaniu konta zewnętrznego dostawcy usług. Nieuprawniony dostęp został wykryty i niezwłocznie zablokowany zgodnie z obowiązującymi procedurami bezpieczeństwa. Niezwłocznie po wykryciu incydentu wdrożyliśmy procedury reagowania na tego typu zdarzenia. Jednocześnie sprawa została zgłoszona Inspektorowi Ochrony Danych w Żabka Polska, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz do wyspecjalizowanych organów ścigania. Zapewniamy, że bezpieczeństwo danych transakcyjnych i usług konsumenckich, poufność danych aplikacji "Żappka" oraz działalność operacyjna pozostają nienaruszone. Współpracujemy z właściwymi instytucjami i ekspertami, aby wyjaśnić wszystkie okoliczności zdarzenia oraz wdrożyć działania, które pozwolą ograniczyć ryzyko wystąpienia podobnych incydentów w przyszłości - głosi treść komunikatu, jaki otrzymaliśmy od Biura Prasowego Żabka.