Wiesz, że zamek w drzwiach może zostać pokonany bez wiercenia czy wyważania? Europejscy złodziej wykorzystują cichą metodę, co potwierdzają niemieccy eksperci. Wykorzystuje kwas azotowy, a włamania tego typu obserwuje się w Europie od 2023 roku.

Nie potrzeba wytrycha. Zamek w drzwiach poddaje się w 22 minuty

Europejskie zamki bębenkowe mają wewnątrz pary mosiężnych bolców. Po włożeniu właściwego klucza ustawiają się one tak, aby można było obrócić wkładkę. Mosiądz jest odporny na korozję i wybierany ze względu na łatwość obróbki, ale reaguje z kwasem azotowym. Substancja niszczy elementy mechanizmu, przez co zamek traci swoje właściwości.

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Lars Oliver Meisel i Matthias Weber z niemieckiego Federalnego Urzędu Kryminalnego sprawdzili tę metodę na czterech standardowych zamkach. Trzy z nich udało się pokonać, a najkrótszy czas potrzebny do uzyskania dostępu wyniósł 22 minuty. Badanie opublikowane w Journal of Forensic Sciences potwierdziło, że sposób działa na zwykłych zamkach.

Co ważne, tradycyjne zabezpieczenia potwierdzane certyfikatami mogą tutaj nie pomóc. Chronią przede wszystkim przed mechanicznym atakiem, a nie przed działaniem substancji chemicznej.

Ostatnie przypadki tego typu włamań z sierpnia

Pierwsze opisane przypadki pojawiły się w Paryżu. W 2023 roku francuskie służby postawiły zarzuty pięciu obywatelom Gruzji w związku z ponad tuzinem włamań. W 2024 roku policja w Sztokholmie zarejestrowała 49 takich zdarzeń.

Temat ujrzał ponownie światło dzienne, z powodu podobnych włamań, które miały miejsce w 2026 roku. Metoda pojawiła się w Wiedniu, gdzie od lutego 2026 roku śledczy odnotowali około 19 włamań. W sierpniu 2026 roku podobne ataki opisano także w Rzymie.

Metoda jest już stosowana w pięciu europejskich krajach - Austrii, Niemczech, Francji, Szwecji i Włoszech, w tym Paryżu, Sztokholmie, Wiedniu i Rzymie.

W jaki sposób kwas azotowy niszczy zamki?

W kontakcie z mosiądzem kwas azotowy reaguje, tworząc azotan miedzi.

Cu + HNO₃ → Cu(NO₃)₂ + NO₂ + H₂O*

Uwalniany jest przy tym dwutlenek azotu i woda jako produkty uboczne.To właśnie dwutlenek azotu odpowiada za charakterystyczny zapach, który może być wyczuwalny w całej klatce schodowej. Problem w tym, że zanim ktokolwiek zdąży zareagować (o ile w ogóle, bo konia z rzędem temu, kto rozpozna zapach i zorientuje się, że może właśnie dochodzić do włamania u sąsiada) złodzieje mogą być już daleko od budynku.

Natomiast w samym zamku dochodzi do stosunkowo szybkiej korozji, która niszczy precyzyjne ustawienie sworzni i pozwala otworzyć drzwi śrubokrętem.

* Dla chemicznych geeków i purystów, którym powyższy uproszczony zapis "wypala" wzrok nie mniej niż kwas, podaję też prawidłowo zbilansowane równanie reakcji chemicznej: Cu + 4HNO₃ → Cu(NO₃)₂ + 2NO₂ + 2H₂O

Jak ochronić własne mieszkanie lub dom przed włamaniem?

Według ekspertów, złodzieje mogą wcześniej sprawdzać, czy mieszkanie jest puste, zostawiając przy drzwiach cienką nitkę. Jeśli po kilku godzinach czy nawet dobie pozostaje nienaruszona, może to sugerować, że mieszkanie stoi puste.

Przed dłuższym wyjazdem warto więc sprawdzić okolice ościeżnicy i zwrócić uwagę na cienkie włókna, ślady cieczy, zabrudzenia lub korozję przy zamku.

Nieznanej cieczy nie wolno dotykać ani usuwać. Kwas azotowy może powodować poważne oparzenia.

W razie kontaktu skórę należy natychmiast i dokładnie spłukać samą wodą (bez mydła ani innych dodatków, które mogą pogorszyć oparzenia kwasem) i powiadomić służby.

Co ważne, kwasu azotowego nie kupimy ot tak, w pierwszym lepszym sklepie chemicznym. Wymienia się go jako prekursor materiałów wybuchowych podlegający ograniczeniom zgodnie z prawem UE. Do roztworów o stężeniu powyżej 3 proc. mogą mieć dostęp wyłącznie licencjonowani odbiorcy (Rozporządzenie UE 2019/1148 ogranicza sprzedaż detaliczną), co jest dla policji wyraźnym sygnałem, że mamy do czynienia albo z działalnością zorganizowaną, albo naruszeniem procedur w łańcuchu dostaw.

Publikacja wspomniana w tekście: Meisel LO, Weber M. Acid attacks on pin-tumbler locks. J Forensic Sci. 2025; 70: 340-348. https://doi.org/10.1111/1556-4029.15647.



