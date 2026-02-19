Alternatywa dla szkła i plastiku. Przezroczyste drewno z Osaki

Julia Król

Japońscy naukowcy opracowali przezroczyste drewno, które nie zawiera plastiku i może w przyszłości stanowić alternatywę dla szkła i tworzyw sztucznych. Odkrycie to może przyczynić się do rozwoju energooszczędnych budynków, lekkiej optyki czy elastycznej elektroniki, a zrozumienie wpływu struktury drewna pozwoli na projektowanie bardziej ekologicznych materiałów.

Stosy ściętych pni drzew ułożone w lesie, w tle widoczne wysokie drzewa oraz zielone korony, na wstawce ręka trzyma przezroczyste soczewki nad żółtym kwiatem.
Przezroczyste drewno, które może zastąpić szkłoHitomi Yagyu i in. (CC BY 4.0)123RF/PICSEL

Przełom w materiale budowlanym. Przezroczyste drewno zamiast szkła

Naukowcy z Uniwersytetu w Osace opracowali nowy rodzaj przezroczystego drewna, które nie zawiera plastiku i może w przyszłości zastąpić szkło lub tworzywa sztuczne w wielu zastosowaniach.

Zwykłe drewno nie przepuszcza światła, ponieważ zawiera ligninę oraz mnóstwo mikroskopijnych pustych przestrzeni wypełnionych powietrzem. Te elementy rozpraszają światło, przez co materiał wydaje się nieprzezroczysty. Usunięcie ligniny sprawia, że drewno staje się jaśniejsze i półprzezroczyste, ale uzyskanie pełnej przejrzystości jest znacznie trudniejsze.

Badacze zastosowali obróbkę chemiczną z użyciem wodorotlenku potasu. Proces ten usuwa część składników ścian komórkowych i zmienia ich strukturę chemiczną, przez co drewno staje się bardziej miękkie na poziomie mikroskopijnym. Podczas suszenia ściany komórkowe zapadają się, a puste przestrzenie w środku drewna się zmniejszają. Dzięki temu światło jest mniej rozpraszane, a materiał staje się znacznie bardziej przejrzysty - i to bez dodatku plastiku.

Porównanie próbek materiałów roślinnych pod względem zawartości ligniny, hemicelulozy i celulozy, ze zdjęciami mikroskopowymi ukazującymi ich mikrostrukturę w różnych kierunkach ułożenia włókien.
Obróbka alkaliami sprawia, że drewno pozbawione ligniny staje się przezroczysteHitomi Yagyu i in. (CC BY 4.0)materiał zewnętrzny

Kierunek włókien ma znaczenie

Okazało się, że stopień przezroczystości zależy także od kierunku przecięcia drewna. Ma ono strukturę anizotropową, a więc różni się właściwościami w zależności od kierunku włókien. Próbki cięte stycznie przepuszczały więcej światła niż te cięte promieniowo, ponieważ ich struktura zapadała się bardziej równomiernie i tworzyła gęstszy materiał. W praktyce oznacza to, że odpowiednie przygotowanie drewna może zwiększyć jego przejrzystość nawet o kilkanaście procent.

Przezroczyste płytki o lekko matowym wykończeniu trzymane palcami przed żółtym kwiatem na zielonym tle.
Przezroczyste kompozyty drewniane z przekroju promieniowego (po lewej) i przekroju stycznego (po prawej).Hitomi Yagyu i in. (CC BY 4.0)materiał zewnętrzny

Nowa alternatywa dla szkła i plastiku

Przezroczyste drewno od dawna interesuje naukowców jako ekologiczna alternatywa dla szkła i plastiku. Nowa metoda może przyczynić się do powstania materiałów wykorzystywanych w energooszczędnych budynkach, lekkich elementach optycznych czy elastycznej elektronice. Lepsze zrozumienie tego, jak struktura drewna wpływa na przejrzystość, pozwoli projektować bardziej wydajne i przyjazne środowisku materiały w przyszłości.

Badanie zostało opublikowane w czasopiśmie Macromolecular Materials and Engineering.

