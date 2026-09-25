Najwyższa zapora świata powstaje w Chinach

Jeszcze w tym roku ma zakończyć się budowa największej na świecie tamy o wysokości 315 metrów. Zapora Shuangjiangkou znajduje się w górnym biegu rzeki Dadu, około 2200 metrów n.p.m. w sercu gór Syczuanu. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planami, tama przewyższy o 10 metrów najwyższą dotychczas zaporę Jinping-I, która także znajduje się w Syczuanie.

Jednym z głównych wyzwań przy budowie tego kolosa okazały się niskie temperatury. Zimą spadają do nawet -20 stopni Celsjusza, co znacząco utrudnia zagęszczanie zamarzniętego materiału używanego do budowy glinianego rdzenia zapory.

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Używają gigantycznych luster, by pokonać ekstremalny mróz

Chińscy inżynierowie wpadli na pomysł, jak mogliby rozwiązać problem mrozu. Zainstalowali 27 heliostatów - luster zdolnych do śledzenia ruchu Słońca i skupiania jego promieni na rdzeniu - dzięki temu temperatura materiału jest wyższa o około trzy stopnie, a czas pracy wydłuża się o nawet trzy godziny, gdy warunki na to pozwalają. Bez tego osiągnięcie wymaganej gęstości materiału, kiedy temperatura spada poniżej zera, byłoby praktycznie niemożliwe.

Po uruchomieniu czterech generatorów, z których każdy ma moc 500 megawatów, elektrownia ma wytwarzać około 7,7 miliarda kilowatogodzin energii elektrycznej rocznie. Oprócz wytwarzania energii zbiornik umożliwi magazynowanie wody i regulację dostaw w okresach wzmożonego zapotrzebowania lub suszy. Pomoże także zrównoważyć wahania w zakresie energii słonecznej i wiatrowej.

Do budowy tamy potrzeba będzie ponad 46 milionów metrów sześciennych materiału. Pojemność zbiornika gotowego projektu wyniesie 2,9 miliarda metrów sześciennych wody.

Tytuł najwyższej zapory nie utrzyma się długo - tama Rogun w Tadżykistanie ma mieć 335 metrów wysokości, a jej ukończenie przewiduje się na lata 30. XXI wieku.



