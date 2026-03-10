Czy odpady plastikowe staną się cennym surowcem? To przełom według badaczy

Julia Król

Julia Król

Naukowcy z Uniwersytetu w Waterloo opracowali nową metodę, która pozwala na wykorzystanie światła słonecznego do przekształcania odpadów plastikowych, nawet tych w postaci mikroplastików, w kwas octowy - substancję powszechnie wykorzystywaną w przemyśle spożywczym i chemicznym. Metoda ta, oparta na procesie fotokatalizy z udziałem atomów żelaza, jest skuteczna dla różnych rodzajów plastików. Choć technologia jest w fazie laboratoryjnej, może w przyszłości znaleźć zastosowanie na większą skalę, stanowiąc alternatywę dla spalania plastiku.

Czy nowa metoda recyklingu zmieni oblicze wysypisk śmieci?
Czy nowa metoda recyklingu zmieni oblicze wysypisk śmieci?pitinan123RF/PICSEL

Odpady plastikowe zamienione w kwas octowy

Naukowcy opracowali nową metodę przetwarzania odpadów plastikowych, która pozwala je zamieniać w kwas octowy - główny składnik octu. Proces wykorzystuje światło słoneczne i może jednocześnie ograniczać zanieczyszczenie środowiska oraz produkować wartościowe substancje chemiczne.

Badania przeprowadzono na Uniwersytecie w Waterloo, gdzie zespół opracował technikę opartą na fotokatalizie, czyli reakcjach chemicznych napędzanych promieniowaniem UV. Inspiracją były naturalne procesy zachodzące w przyrodzie - podobne mechanizmy wykorzystują niektóre organizmy do rozkładu materii organicznej. W tym przypadku specjalny materiał zawierający atomy żelaza przyśpiesza reakcje, które rozkładają tworzywa sztuczne do prostszych związków chemicznych.

Schemat reakcji fotokatalitycznego rozkładu plastiku w wodzie, przedstawiający udział światła, różnych rodzajów plastiku i mechanizmu przemian chemicznych prowadzących do powstania produktów końcowych oraz emisji CO2.
Układ eksperymentalny procesu recyklingu plastiku.Wei Wei, Cheng Du, Jiawei Ge i in. (CC BY-NC-ND 4.0)materiał zewnętrzny

Pod wpływem promieniowania słonecznego plastik przekształca się w kwas octowy w środowisku wodnym. To szczególnie istotne, ponieważ mikroplastiki często gromadzą się właśnie w rzekach, jeziorach i oceanach.

Jak światło słoneczne pomaga zamienić plastik w ocet

- Naszym celem było rozwiązanie problemu zanieczyszczenia plastikiem poprzez przekształcanie odpadów mikroplastikowych w produkty o wysokiej wartości przy użyciu światła słonecznego - powiedział dr Yimin Wu, profesor inżynierii mechanicznej i mechatronicznej. Badaniami kierowała doktorantka Wei Wei z Waterloo pod kierunkiem Wu.

Osoba w białym fartuchu laboratoryjnym wykonuje eksperymenty lub badania przy stanowisku wyposażonym w sprzęt laboratoryjny, komputery, butelki oraz naczynia z odczynnikami chemicznymi, a otoczenie sugeruje nowoczesne laboratorium badawcze.
Kierująca badaniami studentka doktorancka Uniwersytetu Waterloo Wei Wei pracuje w laboratorium nad recyklingiem plastikuUniwersytet Waterloomateriał zewnętrzny

Zaletą tej technologii jest jej uniwersalność - działa w przypadku różnych typów plastiku, takich jak PVC, polietylen, polipropylen, a nawet pomieszanych. To sprawia, że rozwiązanie może być przydatne w rzeczywistych systemach przetwarzania śmieci, oferując alternatywę dla spalania plastiku.

- Zarówno z biznesowego, jak i społecznego punktu widzenia, korzyści finansowe i ekonomiczne związane z tą innowacją wydają się obiecujące - stwierdził Roy Brouwer, współautor badań.

Czy odpady plastikowe staną się cennym surowcem?

Kwas octowy powstający w tym procesie ma wiele zastosowań - wykorzystuje się go m.in. w przemyśle spożywczym, chemicznym i energetycznym. Dzięki temu odpady plastikowe mogłyby stać się surowcem do produkcji użytecznych substancji, zamiast trafiać na wysypiska śmierci lub do spalarni.

Zobacz również:

Plastikowe reklamówki w asfalcie
Ekotechnologia

Plastikowe reklamówki wzmacniają drogi. Nowa nadzieja dla środowiska

Julia Król
Julia Król

Chociaż metoda znajduje się jeszcze na etapie laboratoryjnym, naukowcy liczą, że w przyszłości uda się ją dostosować do działania na większą skalę. Jeśli tak się stanie, energia słoneczna mogłaby posłużyć nie tylko do produkcji prądu, ale także do przekształcania plastikowych odpadów w cenne produkty chemiczne.

Strefa 51 w Nevadzie. Astrobiolog: Teorie spiskowe nadal istnieją© 2026 Associated Press

Najnowsze