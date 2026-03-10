Odpady plastikowe zamienione w kwas octowy

Naukowcy opracowali nową metodę przetwarzania odpadów plastikowych, która pozwala je zamieniać w kwas octowy - główny składnik octu. Proces wykorzystuje światło słoneczne i może jednocześnie ograniczać zanieczyszczenie środowiska oraz produkować wartościowe substancje chemiczne.

Badania przeprowadzono na Uniwersytecie w Waterloo, gdzie zespół opracował technikę opartą na fotokatalizie, czyli reakcjach chemicznych napędzanych promieniowaniem UV. Inspiracją były naturalne procesy zachodzące w przyrodzie - podobne mechanizmy wykorzystują niektóre organizmy do rozkładu materii organicznej. W tym przypadku specjalny materiał zawierający atomy żelaza przyśpiesza reakcje, które rozkładają tworzywa sztuczne do prostszych związków chemicznych.

Układ eksperymentalny procesu recyklingu plastiku. Wei Wei, Cheng Du, Jiawei Ge i in. (CC BY-NC-ND 4.0) materiał zewnętrzny

Pod wpływem promieniowania słonecznego plastik przekształca się w kwas octowy w środowisku wodnym. To szczególnie istotne, ponieważ mikroplastiki często gromadzą się właśnie w rzekach, jeziorach i oceanach.

Jak światło słoneczne pomaga zamienić plastik w ocet

- Naszym celem było rozwiązanie problemu zanieczyszczenia plastikiem poprzez przekształcanie odpadów mikroplastikowych w produkty o wysokiej wartości przy użyciu światła słonecznego - powiedział dr Yimin Wu, profesor inżynierii mechanicznej i mechatronicznej. Badaniami kierowała doktorantka Wei Wei z Waterloo pod kierunkiem Wu.

Kierująca badaniami studentka doktorancka Uniwersytetu Waterloo Wei Wei pracuje w laboratorium nad recyklingiem plastiku Uniwersytet Waterloo materiał zewnętrzny

Zaletą tej technologii jest jej uniwersalność - działa w przypadku różnych typów plastiku, takich jak PVC, polietylen, polipropylen, a nawet pomieszanych. To sprawia, że rozwiązanie może być przydatne w rzeczywistych systemach przetwarzania śmieci, oferując alternatywę dla spalania plastiku.

- Zarówno z biznesowego, jak i społecznego punktu widzenia, korzyści finansowe i ekonomiczne związane z tą innowacją wydają się obiecujące - stwierdził Roy Brouwer, współautor badań.

Czy odpady plastikowe staną się cennym surowcem?

Kwas octowy powstający w tym procesie ma wiele zastosowań - wykorzystuje się go m.in. w przemyśle spożywczym, chemicznym i energetycznym. Dzięki temu odpady plastikowe mogłyby stać się surowcem do produkcji użytecznych substancji, zamiast trafiać na wysypiska śmierci lub do spalarni.

Chociaż metoda znajduje się jeszcze na etapie laboratoryjnym, naukowcy liczą, że w przyszłości uda się ją dostosować do działania na większą skalę. Jeśli tak się stanie, energia słoneczna mogłaby posłużyć nie tylko do produkcji prądu, ale także do przekształcania plastikowych odpadów w cenne produkty chemiczne.

