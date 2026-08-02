Spis treści: Fotowoltaika czy turbina wiatrowa. Koszty inwestycji i czas zwrotu Kiedy przydomowa elektrownia wiatrowa ma większy sens niż panele słoneczne? Ostateczny werdykt. Co bardziej opłaca się zainstalować w polskim domu?

Fotowoltaika czy turbina wiatrowa. Koszty inwestycji i czas zwrotu

Panele fotowoltaiczne oraz przydomowa turbina wiatrowa to rozwiązania umożliwiające uzyskanie ekologicznej energii. Co jednak ważne, różnią się one nie tylko zasadą działania, ale również kosztem inwestycji oraz czasem jej zwrotu.

Koszt paneli fotowoltaicznych wynosi zwykle od około 15 tys. zł do 40 tys. zł. Cena mniejszych instalacje do niewielkich domów (około 3 kWp) to około 15-16 tys. zł. Z kolei solary o większej mocy (około 6 kWp) kosztują zazwyczaj 23-36 tys. zł. Pamiętajmy, że decydując się na montaż magazynu energii zapłacimy jeszcze więcej. Średnio koszt fotowoltaiki zwraca się po 5-6 latach.

W przypadku turbiny wiatrowej, ceny mogą okazać się dużo wyższe. Instalacja przydomowego wiatraka o mocy 3-5 kWp to koszt rzędu 40-80 tys. zł. Średni zwrot inwestycji wynosi w tym przypadku 12-16 lat.

Kiedy przydomowa elektrownia wiatrowa ma większy sens niż panele słoneczne?

Logicznie rzecz biorąc - fotowoltaika najlepiej sprawdzi się w pełni nasłonecznionych miejscach, a przydomowa elektrownia wiatrowa w lokalizacjach dość wietrznych. W tym drugim przypadku dobrze, gdy przez większość czasu średnia prędkość wiatru wynosi przynajmniej 4-5 m/s. Przydomowe elektrownie wiatrowe lepiej radzą sobie w odsłoniętych, otwartych terenach, z dala od miejskiej zabudowy.

Jak czytamy na stronie lepiej.tauron.pl: "Najlepsze warunki dla przydomowych elektrowni wiatrowych w naszym kraju panują na obszarach wzdłuż wybrzeża Morza Bałtyckiego oraz na Suwalszczyźnie. Turbiny zdecydowanie gorzej sprawdzą się na Mazurach oraz na południu Polski - na Górnym i Dolnym Śląsku".

Co więcej, przydomowe elektrownie wiatrowe mają większy sens w okresie jesienno-zimowym, gdy nasłonecznienie jest mniejsze, a wiatr intensywniejszy. Z tego względu wiele osób decyduje się łączyć te dwa rozwiązania - wówczas panele fotowoltaiczne mogą pomóc pokryć niedobór energii w okresach, gdy wieje słabszy wiatr.

Ostateczny werdykt. Co bardziej opłaca się zainstalować w polskim domu?

W większości przypadków bardziej opłaca się zainstalować w polskim domu instalację fotowoltaiczną. Wynika to z niższego kosztu początkowego oraz szybszego zwrotu inwestycji. Panele fotowoltaiczne odznaczają się większą uniwersalnością, bowiem w przeciwieństwie do przydomowych wiatraków, można je zamontować praktycznie w każdym miejscu w Polsce. Co więcej, fotowoltaikę da się zainstalować również w nieco gęstszej zabudowie miejskiej, co nie jest wskazane w przypadku wiatraków.

W obydwóch przypadkach dobrze jest skorzystać z oferty programów zapewniających dofinansowanie do montażu poszczególnych rodzajów energii. Dzięki temu można znacznie zmniejszyć koszt inwestycji.

Co istotne - dobrze jest zapoznać się z wymaganiami regulacyjnymi w kontekście instalacji fotowoltaiki oraz turbiny wiatrowej. W tym drugim przypadku liczy się przede wszystkim jej moc oraz wysokość wiatraka. W niektórych przypadkach montaż może wymagać zgłoszenia bądź uzyskania pozwolenia na budowę.



