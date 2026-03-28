Spis treści: Jak dobrać moc fotowoltaiki do domu? Ile kosztuje fotowoltaika do domu jednorodzinnego? Ile kosztuje magazyn energii do domu?

Jak dobrać moc fotowoltaiki do domu?

Przed zakupem paneli fotowoltaicznych, niezbędne okazuje się określenie rocznego zapotrzebowania na energię elektryczną. W tym celu warto posłużyć się zużyciem prądu z lat ubiegłych. Dobrze również wziąć pod uwagę to, że moc nominalna fotowoltaiki nie zawsze odpowiada produkowanej przez nie mocy faktycznej, bowiem wpływ na nią ma natężenie promieniowania słonecznego, usytuowanie paneli względem słońca i temperatura pracy. Wobec tego, w celu doboru mocy fotowoltaiki do domu, warto przemnożyć moc nominalną przez współczynnik 0,8.

Zgodnie z informacjami podanymi na stronie lepiej.tauron.pl, w przypadku fotowoltaiki bez magazynu energii, jedynie 20 procent wytwarzanej przez panele energii jest zużywane na bieżąco. Pozostała część trafia do sieci energetycznej. Z tego względu trzeba wziąć pod uwagę autokonsumpcję i dobrać instalację w taki sposób, by odpowiadała rzeczywistemu zapotrzebowaniu.

Jak czytamy na wspomnianej stronie internetowej Tauronu, jeśli autokonsumpcja utrzymuje się na poziomie 20-25 procent, to wówczas w obliczaniu mocy paneli w systemie rozliczeń net-billing (stanowiącego obowiązkowy system dla wszystkich nowych prosumentów) może pomóc zastosowanie przelicznika 1,2 kWp na na 1000 kWh zapotrzebowania energetycznego.

Ile kosztuje fotowoltaika do domu jednorodzinnego?

Większa moc planowanej instalacji fotowoltaicznej zwykle przekłada się na wyższy koszt inwestycji. Najmniej zapłacą mieszkańcy niewielkich domów jednorodzinnych, w których nie ma elektrycznego ogrzewania (na przykład pompy ciepła). Z kolei duże budynki ogrzewane elektrycznie mogą wymagać fotowoltaiki o większej mocy.

Ile kosztuje fotowoltaika do domu jednorodzinnego? Przyjrzyjmy się przybliżonym cenom instalacji o mocy 3, 4, 5, 6 i 10 kWp:

3 kWp -około 16-17 tys. zł;

4 kWp - około 18-23 tys. zł;

5 kWp - około 19-26 tys. zł;

6 kWp - około 22-28 tys. zł;

10 kWp - około 28-40 tys. zł.

Pamiętajmy, że końcowy koszt inwestycji zależy również od jakości użytych komponentów, trudności i miejsca montażu oraz renomy firmy instalacyjnej. Powyższe ceny mają jedynie charakter poglądowy.

Ile kosztuje magazyn energii do domu?

W zwiększeniu autokonsumpcji może pomóc nam montaż magazynu energii do domu. Tego typu rozwiązanie, jak sama nazwa wskazuje, pozwala magazynować energię wytworzoną przez panele i wykorzystać ją na przykład w nocy lub w trakcie awarii zasilania z sieci.

Koszt magazynu energii do domu zależy w głównej mierze od jego pojemności. Mniejsze urządzenie (od 5 do 10 kWh) to wydatek od około 8 tys. zł do około 25 tys. zł. Z kolei większe magazyny energii (20 kWh) mogą kosztować nawet 30-35 tys. zł.

Najstarsze nagranie śpiewu wieloryba może pomóc w rozwikłaniu tajemnic oceanu © 2026 Associated Press