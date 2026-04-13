Fotowoltaika na dachu bloku. Nowy trend na tani prąd

W skrócie Na polskim rynku pojawiła się możliwość wykupienia przez lokatora części instalacji fotowoltaicznej montowanej na dachu bloku i wykorzystania energii na potrzeby własnego gospodarstwa domowego.

Mieszkańcy bloków szukają sposobów na zmniejszenie kosztów życia poprzez inwestycje w systemy OZE, w tym wykup części instalacji PV na dachu zamiast montażu paneli balkonowych.

Eksperci wskazują, że opłacalność inicjatywy zależy od parametrów sprzętu, magazynu energii i wybranej taryfy, a popularyzacja takiego modelu współpracy może zrewolucjonizować dostęp do odnawialnej energii w polskich miastach.

Fotowoltaika na dachu bloku. Możliwość wykupienia przez mieszkańca

Mieszkańcy bloków ruszają po oszczędności. Z powodu rosnących cen energii elektrycznej mieszkańcy budownictwa wielorodzinnego coraz częściej stawiają na OZE. Niewielkie systemy PV montowane na balkonach są względnie tanie i proste w obsłudze, jednak ich montaż w bloku może wiązać się z problemami administracyjnymi. Władze spółdzielni nie zawsze wyrażają zgodę na taką instalację, a w niektórych przypadkach mogą nawet nakazać jej demontażu. Alternatywą dla fotowoltaiki balkonowej są systemy montowane na dachach, czyli części budynku należącej do wspólnoty.

Dotychczas instalacje fotowoltaiczne na dachach polskich bloków służyły niemal wyłącznie do zasilania części wspólnych, takich jak windy czy oświetlenie klatek schodowych. Tymczasem na rynku pojawia się model umożliwiający lokatorom bezpośredni udział w inwestycji. To przełomowa zmiana, która może zapewnić dostęp do taniej energii milionom osób dotąd wykluczonych z rynku prosumenckiego ze względu na brak własnego dachu.

Nowość ta polega na możliwości wykupienia przez lokatora konkretnej części instalacji PV montowanej na wspólnym dachu. W przykładowym scenariuszu mieszkaniec za kwotę niespełna 30 tys. złotych otrzymuje zestaw o mocy 3,4 kW wraz z inwerterem i magazynem energii o pojemności 6 kWh. Szacowana roczna produkcja na poziomie 3200 kWh jest w stanie niemal w całości pokryć zapotrzebowanie typowego gospodarstwa domowego.

Polacy szukają oszczędności. Kiedy to się opłaca?

Polskie spółdzielnie mieszkaniowe eksplorują ten nowy model wykupu części instalacji fotowoltaicznej ze względu na drastyczne wahania cen prądu. W okresach świątecznych stawki potrafiły spadać do rekordowych poziomów ujemnych, podczas gdy standardowe taryfy dla odbiorców indywidualnych pozostają na wysokim, stabilnym poziomie. W obliczu takich anomalii rynkowych mieszkańcy bloków szukają sposobów na optymalizację kosztów życia, zwłaszcza w dobie przechodzenia na płyty indukcyjne i coraz powszechniejszego montażu klimatyzacji.

Specjaliści z branży fotowoltaicznej z zaskoczeniem, ale i aprobatą przyglądają się tej inicjatywie. Niektórzy są zdania, że przy odpowiedniej konfiguracji sprzętowej rozwiązanie proponowane przez spółdzielnie może być bardziej opłacalne niż popularne panele balkonowe "na wtyczkę", które często napotykają na opór administracji. Co więcej, przy optymalnych parametrach fotowoltaika na dachu może przynieść szybszy zwrot z inwestycji niż małe instalacje montowane samodzielnie na balkonie. Od czego to zależy?

Magazyn energii i taryfy. Od tego zależy sukces inicjatywy

Część ekspertów zwraca uwagę na to, jak kluczowy dla opłacalności przedsięwzięcia jest magazyn energii. Przy instalacji o mocy przekraczającej 3 kW pojemność rzędu 6 kWh może okazać się niewystarczająca dla potrzeb gospodarstwa domowego. Większy magazyn, np. 10 kWh, pozwoliłby prosumentowi (jednocześnie producentowi i konsumentowi energii) na znacznie efektywniejsze zatrzymanie wyprodukowanego prądu na własny użytek zamiast odsprzedawania nadwyżek do sieci po niskich cenach w słoneczne dni.

Czy proponowana inicjatywa przyjmie się na polskich osiedlach z wielkiej płyty? Jego sukces prawdopodobnie będzie zależał od parametrów sprzętu, przyjętego modelu rozliczeń oraz wybranej taryfy. Największe korzyści mają przynieść taryfy dwustrefowe lub dynamiczne, które pozwalają na inteligentne zarządzanie energią, tj. ładowanie magazynu w okresach najniższych cen i korzystanie z własnych zasobów w godzinach szczytu.

Jeśli ten model współpracy spółdzielni z mieszkańcami upowszechni się w całym kraju, może to oznaczać prawdziwą rewolucję i demokratyzację dostępu do odnawialnej energii w polskich miastach.

Warzywniak w każdym bloku. Innowacyjny pomysł Polaków Polsat News Polsat News