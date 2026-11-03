Spis treści: Przydomowa elektrownia wiatrowa. Czy może zastąpić fotowoltaikę? Turbina wiatrowa jako uzupełnienie paneli fotowoltaicznych Ile energii elektrycznej wytwarza przydomowa turbina wiatrowa?

Przydomowa elektrownia wiatrowa. Czy może zastąpić fotowoltaikę?

Przydomowa elektrownia wiatrowa może stać się doskonałym źródłem energii elektrycznej. Warto jednak wiedzieć, że takie rozwiązanie wiąże się z dość sporym kosztem. Montaż urządzenia o mocy 3-5 kW to wydatek rzędu 30-70 tys. zł. Wprawdzie możemy spotkać się z licznymi ofertami turbin w cenie 3-4 tys. zł, jednak warto zaznaczyć, że jest to sprzęt o znacznie mniejszej mocy, który służy raczej do zasilania pojedynczych urządzeń, a nie całego domu.

Przydomowy wiatrak w większości przypadków nie zastąpi fotowoltaiki. Wynika to ze specyfiki polskich warunków pogodowych. Jak czytamy na stronie lepiej.tauron.pl: "Najlepsze warunki dla przydomowych elektrowni wiatrowych w naszym kraju panują na obszarach wzdłuż wybrzeża Morza Bałtyckiego oraz na Suwalszczyźnie". W innych miejscach montaż przydomowej turbiny wiatrowej może nie mieć sensu ekonomicznego - zwłaszcza biorąc pod uwagę wcześniej wspomniane koszty.

Turbina wiatrowa jako uzupełnienie paneli fotowoltaicznych

Przydomową elektrownię wiatrową lepiej jest traktować jako uzupełnienie paneli fotowoltaicznych. Wówczas energia elektryczna może być wytwarzana w różnych warunkach pogodowych - zarówno w słonecznych okresach pozbawionych wiatru, jak i jesienią i zimą, gdy słońca jest mniej, ale wieje bardziej i częściej.

Choć turbina wiatrowa i panele fotowoltaiczne mogą przyczynić się do zmniejszenia rachunków za prąd, dobrze pamiętać o wyższych kosztach takiej inwestycji. Przeciętnie instalacja fotowoltaiczna 5 kW kosztuje, wraz z montażem, około 25-30 tys. zł. Tymczasem przydomowa elektrownia wiatrowa o tej samej mocy to koszt około 60-70 tys. zł (również z montażem). Wobec tego, takie rozwiązanie hybrydowe może nas kosztować nawet 100 tys. zł.

Ile energii elektrycznej wytwarza przydomowa turbina wiatrowa?

Konkretna ilość energii elektrycznej wytwarzanej przez przydomową elektrownię wiatrową może się różnić w zależności od mocy urządzenia oraz pogody.

W przeciętnych, polskich warunkach sprzęt o mocy 1 kW wytwarza średnio 300-700 kWh energii rocznie. W bardziej wietrznych regionach (np. pas nadmorski) jest to od około 800 do 1500 kWh rocznie.

Co istotne - ilość wytwarzanego prądu może również zależeć od zlokalizowania masztu. Im turbina jest wyżej położona, tym silniejszy i stabilniejszy wiatr na nią oddziałuje. Sąsiednie budynki lub drzewa mogą zaburzać jego przepływ, a tym samym negatywnie wpływać na ilość wytwarzanej energii.



