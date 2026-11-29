W skrócie Według doniesień The Washington Post, Iran wykorzystał system Starlink w operacjach wojskowych wymierzonych bezpośrednio przeciwko amerykańskim siłom.

Musk miał zareagować wściekłością na informacje o nieautoryzowanym wykorzystaniu jego technologii, co skłoniło SpaceX do zaostrzenia ograniczeń sprzedaży.

Amerykańskie wojsko miało korzystać z tańszej wersji systemu Starshield, co wywołało irytację Muska, choć Pentagon twierdzi, że nie zna raportu w tej sprawie.

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Iran miał wykorzystać internet satelitarny Starlink w działaniach wojskowych przeciwko amerykańskim siłom, jak wynika z informacji The Washington Post. Według gazety, która powołuje się na osoby zaznajomione ze sprawą, tajny raport przekazany sekretarzowi obrony Pete'owi Hegsethowi opisywał wykorzystanie systemu przez irańskie wojsko. To zaskakujący zwrot w historii technologii, która miała m.in. pomagać ludziom utrzymywać łączność mimo blokad i zniszczonej infrastruktury.

Starlink miał pomóc Iranowi w działaniach wojskowych

Jak opisuje Washington Post, Iran sięgnął po Starlink po tym, jak amerykańskie uderzenia miały zakłócić działanie tradycyjnych systemów komunikacji. Satelitarna sieć miała być wykorzystywana m.in. do koordynowania operacji z udziałem dronów. Szczegóły opisywanej sprawy nie zostały publicznie przedstawione, doniesienia opierają się na informacjach o tajnym raporcie.

Starlink to sieć satelitów na niskiej orbicie, która zapewnia dostęp do internetu za pomocą niewielkich terminali. Usługa nie jest oficjalnie dopuszczona do działania w Iranie. Elon Musk mówił jednak wcześniej, że jest tam aktywna. Władze kraju od lat ograniczają dostęp do internetu, a podczas protestów potrafią odcinać mieszkańców od sieci. Po styczniowych demonstracjach, jak podaje Wall Street Journal, rząd USA przemycił do Iranu tysiące terminali Starlink.

Elon Musk miał być wściekły. Problem dotyczył też USA

Washington Post informuje, że Musk miał zareagować wściekłością, gdy dowiedział się o dwóch nieautoryzowanych przypadkach wykorzystania Starlinka, które jego zespół powiązał z działaniami Iranu przeciwko amerykańskim siłom. Firma SpaceX i irańskie ministerstwo spraw zagranicznych nie odpowiedziały od razu na pytania Reutersa.

Zastrzeżenia miały dotyczyć również amerykańskiego wojska. Według relacji, armia korzystała z wojskowej wersji systemu, Starshield, ale w tańszym planie przeznaczonym do operacji naziemnych. To również miało zirytować Muska.

Pentagon przekazał Reutersowi, że nie wie o raporcie dotyczącym tej sprawy. Doniesienia o wykorzystaniu Starlinka w konfliktach, jego kontrolowaniu przez amerykański rząd oraz dostępie podmiotów objętych sankcjami już wcześniej budziły kontrowersje. Po ujawnieniach SpaceX miała zaostrzyć ograniczenia sprzedaży i wstrzymać program pośrednich resellerów.

Źródła: Reuters, TechCrunch



