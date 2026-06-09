Spis treści: Upał jest problemem zdrowotnym, a nie tylko kwestią komfortu Czym się różni pompa ciepła od klimatyzacji z funkcją grzania? Jaki rodzaj pompy ciepła chłodzi mieszkanie jak klimatyzacja? Czy pompa ciepła jest bardziej ekologiczna od klimatyzacji? Ile kosztuje chłodzenie mieszkania klimatyzatorem lub pompą ciepła? Jak ograniczyć nagrzewanie mieszkania, zanim włączysz chłodzenie?

Upał jest problemem zdrowotnym, a nie tylko kwestią komfortu

Europa coraz szybciej wchodzi w sezon wysokich temperatur. Jeszcze zanim lato zdąży się na dobre rozkręcić, termometry pokazują wartości, które do niedawna kojarzyły się raczej z pełnią wakacji. Sewilla w maju 2026 mierzy się z upałem dochodzącym do 39 st. C, a Bilbao z temperaturą około 37 st. C. Fala gorąca przesuwa się także na kraje, które zwykle nie są pierwszym skojarzeniem z majowym skwarem. W Stuttgarcie prognozowane są temperatury sięgające 32 st. C, w Düsseldorfie i Bonn około 31 st. C, a na południu Anglii nawet 35 st. C. I nie mamy do czynienia z lokalnym wybrykiem pogody, lecz z zapowiedzią kolejnego sezonu, w którym przegrzewanie mieszkań będzie jednym z najważniejszych domowych problemów.

Najdotkliwiej odczuwają to mieszkańcy bloków, poddaszy i lokali z dużymi przeszkleniami. W dzień słońce nagrzewa szyby i elewację, wieczorem ciepło wraca ze ścian, betonu i asfaltu, a noc przestaje dawać ulgę. Jeśli temperatura w mieszkaniu przez dłuższy czas utrzymuje się powyżej 28-30 st. C, organizm zaczyna pracować pod presją. Sen jest płytszy, serce bije szybciej, łatwiej o ból głowy, osłabienie i odwodnienie. Dla zdrowej osoby to męczące, a dla seniora, dziecka albo osoby z chorobami serca, płuc czy cukrzycą może być już realnym zagrożeniem zdrowia i życia.

Kwestia chłodzenia domów czy mieszkań nie dotyczy już tylko wygody. Klimatyzacja, pompa ciepła z funkcją chłodzenia, rolety zewnętrzne czy zacienienie okien coraz częściej stanowią element ochrony zdrowia. Szczególnie w miastach, gdzie upał kumuluje się mocniej niż na terenach wiejskich. Beton, asfalt, ciemne dachy i mała ilość zieleni tworzą miejską wyspę ciepła. W takim otoczeniu mieszkanie szybciej nagrzewa i wolniej oddaje ciepło, nawet gdy po zachodzie słońca temperatura na zewnątrz zaczyna spadać.

Czym się różni pompa ciepła od klimatyzacji z funkcją grzania?

Brytyjski Komitet ds. Zmian Klimatu ostrzega, że mechaniczne chłodzenie budynków w wielu miejscach stanie się koniecznością, szczególnie w szpitalach, domach opieki i szkołach. To wyraźny sygnał zmiany. Klimatyzacja przestaje być postrzegana jako sezonowy luksus kojarzony z kilkoma gorącymi dniami w roku, a coraz częściej odgrywa rolę infrastruktury chroniącej zdrowie i życie podczas fal upałów. Problem w tym, że im częściej chłodzimy mieszkania, tym bardziej obciążona będzie sieć energetyczna.

W tym właśnie momencie do gry wracają pompy ciepła. Przez lata traktowano je głównie jako technologię ogrzewania domu zimą, lecz modele powietrze-powietrze podczas upałów działają niemal identycznie jak nowoczesna klimatyzacja typu split. Jednostka wewnętrzna odbiera ciepło z mieszkania, a zewnętrzna oddaje je poza budynek. Zimą obieg można odwrócić i pobierać energię z powietrza na zewnątrz. Technicznie oba urządzenia korzystają z tych samych elementów: sprężarki, czynnika chłodniczego i wymienników ciepła. Różnica tkwi bardziej w filozofii projektowania niż w samej zasadzie działania.

Klimatyzator ma przede wszystkim szybko schłodzić pomieszczenie podczas letniego skwaru, a funkcja grzania jest dodatkiem przydatnym jesienią czy wiosną. Pompa ciepła powietrze-powietrze została przygotowana do stabilnej pracy przez większą część roku. Ma chłodzić dom latem, ogrzewać go zimą i utrzymywać dobrą sprawność także przy niższych temperaturach zewnętrznych. Dlatego coraz więcej osób patrzy na nią nie tylko jak na źródło ogrzewania, lecz jak na całoroczny system zarządzania temperaturą w domu.

Widać to w sprzedaży. Europejskie Stowarzyszenie Pomp Ciepła podało, że w pierwszym kwartale 2026 roku sprzedaż urządzeń domowych wzrosła średnio o 17 proc. w 11 analizowanych krajach, a we Francji, Niemczech i Polsce nawet o około 25 proc. Brytyjski dostawca energii Octopus Energy informował z kolei o ponad 50-procentowym wzroście sprzedaży po gwałtownych skokach cen ropy i gazu związanych z napięciami wokół cieśniny Ormuz.

Jaki rodzaj pompy ciepła chłodzi mieszkanie jak klimatyzacja?

Pompa powietrze-woda i gruntowe zwykle współpracują z instalacją wodną, np. ogrzewaniem podłogowym, klimakonwektorami albo systemem sufitowym. Chłód nie trafia wtedy od razu do powietrza w pokoju, lecz najpierw do wody krążącej w instalacji, a dopiero potem przez podłogę, ścianę, sufit lub wymiennik odbiera ciepło z wnętrza. Przy podłogówce dochodzi jeszcze bezwładność wylewki, która nagrzewa się i wychładza powoli. System musi też pilnować wilgotności, ponieważ zbyt niska temperatura powierzchni mogłaby powodować wykraplanie pary wodnej. Taki sposób chłodzenia jest łagodniejszy i bardziej równomierny, ale zwykle nie daje tak szybkiego efektu jak klimatyzator albo pompa powietrze-powietrze z nawiewem.

Pompy powietrze-powietrze zajmują stosunkowo mało miejsca, nie wymagają grzejników ani instalacji podłogowej, a w układzie z kilkoma jednostkami wewnętrznymi mogą obsługiwać więcej niż jedno pomieszczenie. Z tego względu warto brać je pod uwagę w mieszkaniach, małych domach i budynkach, w których przepisy albo układ techniczny ograniczają montaż bardziej rozbudowanych systemów. Ich ograniczeniem jest jednak brak funkcji przygotowania ciepłej wody użytkowej, zatem kuchnia czy łazienka nadal wymagają osobnego źródła służącego do podgrzewania wody.

Czy pompa ciepła jest bardziej ekologiczna od klimatyzacji?

W trybie chłodzenia pompa ciepła powietrze-powietrze i klimatyzator wykonuj tę samą pracę: odbierają ciepło z wnętrza i oddają je na zewnątrz. Jeśli oba urządzenia mają podobną sprawność i są zasilane tym samym prądem, sama zamiana klimatyzatora na pompę ciepła nie przyniesie dużej różnicy dla klimatu. Największy zysk pojawia się dopiero wtedy, gdy pompa ciepła zastąpi ogrzewanie oparte na gazie, oleju, węglu albo bezpośrednim grzaniu prądem.

Problemem nie jest samo chłodzenie jednego mieszkania, lecz skala zjawiska. Międzynarodowa Agencja Energetyczna szacuje, że chłodzenie pomieszczeń, głównie przez klimatyzatory i wentylatory, już w 2022 roku pochłaniało około 7 proc. światowego zużycia energii elektrycznej. A to dopiero początek wzrostu.

Wraz z coraz częstszymi falami upałów i bogaceniem się części społeczeństw liczba urządzeń klimatyzacyjnych może zwiększyć się z około 2 mld do ponad 5,5 mld w 2050 roku. To oznacza nie tylko więcej sprzętu na ścianach budynków, lecz także większe szczyty poboru prądu w najgorętszych godzinach dnia. Jeśli ta energia będzie nadal pochodzić głównie z paliw kopalnych, chłodzenie mieszkań jeszcze mocniej obciąży klimat, który próbujemy przed upałem łagodzić.

Dochodzi jeszcze miejski efekt uboczny chłodzenia. Klimatyzator i pompa ciepła powietrze-powietrze odbierają ciepło z mieszkania, ale oddają je na zewnątrz budynku. Przy jednym lokalu to niewielka ilość energii, lecz podczas fali upałów, gdy w gęstej zabudowie pracują setki takich urządzeń, gorące powietrze trafia między nagrzane elewacje, balkony, dachy i ulice. W ten sposób chłodzenie mieszkań może wzmacniać miejską wyspę ciepła, czyli zjawisko, w którym miasto jest wyraźnie cieplejsze niż okoliczne tereny podmiejskie lub wiejskie.

Ile kosztuje chłodzenie mieszkania klimatyzatorem lub pompą ciepła?

Koszt chłodzenia mieszkania zależy głównie od mocy urządzenia, sprawności, czasu pracy i ceny energii. Najczęstszy błąd polega na tym, że użytkownicy mylą moc chłodniczą z poborem prądu. Klimatyzator opisany jako 3,5 kW nie pobiera zwykle 3,5 kWh w każdej godzinie pracy. To jego moc chłodnicza, czyli zdolność do odbierania ciepła z pomieszczenia. Realny pobór prądu w nowoczesnych urządzeniach inwerterowych bywa kilkukrotnie niższy i zmienia się w czasie: wzrasta przy szybkim schładzaniu pokoju, a spada przy podtrzymywaniu temperatury.

Przy prostym szacunku można przyjąć, że typowy klimatyzator lub pompa powietrze-powietrze używana do chłodzenia jednego pokoju zużyje w intensywnej pracy około 0,8-1,5 kWh na godzinę, a po ustabilizowaniu temperatury mniej. Jeśli jedna kilowatogodzina z pełnymi opłatami kosztuje gospodarstwo domowe około 0,90-1,20 zł, godzina chłodzenia może kosztować orientacyjnie od kilkudziesięciu groszy do około 1,50-1,80 zł. Różnice między mieszkaniami będą jednak duże: poddasze z oknami na zachód zużyje więcej energii niż zacieniony pokój w dobrze izolowanym budynku.

Na rachunek mocno wpływa też sposób użytkowania. Ustawienie 21 st. C podczas fali upałów będzie kosztowniejsze niż utrzymywanie 24-26 st. C, ponieważ urządzenie musi dłużej pracować z wyższą mocą i stale zbijać dużą różnicę między temperaturą w mieszkaniu a tą na zewnątrz. Zużycie prądu podnoszą także brudne filtry, zasłonięta jednostka wewnętrzna, nieszczelne okna i ciągłe otwieranie balkonu, przez które do środka wraca gorące powietrze. Najtańszą opcją jest chłodzenie ustawione na rozsądny, stały poziom, bez gwałtownego wychładzania mieszkania.

Jak ograniczyć nagrzewanie mieszkania, zanim włączysz chłodzenie?

Klimatyzatory i pompy ciepła pracują najciężej wtedy, gdy mieszkanie zdąży się już mocno nagrzać. Największym źródłem ciepła są zwykle okna, zwłaszcza te od południa i zachodu. Pierwszą barierą powinny być zatem osłony montowane po zewnętrznej stronie szyby: rolety, żaluzje fasadowe, markizy albo folie przeciwsłoneczne. Zatrzymują część promieniowania, zanim przejdzie przez szkło i zamieni się w ciepło w pokoju. Zasłony i rolety wewnętrzne również ograniczają nagrzewanie, lecz działają słabiej niż osłony zewnętrzne. Promienie słońca najpierw przechodzą przez szybę, nagrzewają ją i dopiero wtedy zatrzymują się na materiale od strony pokoju.

Drugim elementem jest właściwe wietrzenie. W czasie upału okna najlepiej otwierać dopiero wtedy, gdy na zewnątrz robi się chłodniej niż w mieszkaniu, zwykle późnym wieczorem, nocą albo wcześnie rano. W środku dnia uchylone okno często pogarsza sytuację - wpuszcza gorące powietrze, podnosi temperaturę ścian, mebli i podłogi, a później klimatyzator musi to wszystko od nowa schładzać. W mieszkaniach dwustronnych warto robić krótki przeciąg, ale tylko w chłodniejszych godzinach. Długie wietrzenie w pełnym słońcu wpuszcza jest więcej ciepła do środka.

Znaczenie mają też domowe źródła ciepła, które łatwo przeoczyć. Piekarnik, płyta grzewcza, suszarka bębnowa, mocny komputer, stare oświetlenie czy ładowarki pozostawione w gniazdkach w nagrzanym mieszkaniu dokładają kolejne waty ciepła. W najgorętsze dni lepiej gotować rano lub wieczorem, używać krótszych programów w sprzętach AGD, wyłączać niepotrzebną elektronikę i nie suszyć prania w pomieszczeniu, które i tak ma wysoką wilgotność. Im mniej ciepła powstaje w środku, tym łatwiej utrzymać stabilną temperaturę.

Dopiero po takim przygotowaniu możemy korzystać z chłodzenia mechanicznego. Urządzenie nie musi wtedy ratować mieszkania nagrzanego do 30 st. C, tylko podtrzymuje temperaturę w bezpiecznym zakresie, np. 24-26 st. C. To różnica odczuwalna w komforcie, ale też widoczna na rachunku. Klimatyzator i pompa ciepła pracują krócej, rzadziej wchodzą na wysoką moc i ciszej utrzymują zadane warunki.





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