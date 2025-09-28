Brzydki widok niedopałków papierosów na ulicach wkrótce może zniknąć - wszystko dzięki nowemu pomysłowi. Naukowcy z Uniwersytetu w Granadzie i Uniwersytetu Bolońskiego zaproponowali wykorzystanie niedopałków jako element wzmacniający nowe mieszanki asfaltowe. Dzięki temu zmniejszy się potrzeba remontowania dróg.

Papierosy elektroniczne zmienią się w ulice

Skupiono się na e-papierosach, ponieważ zawierają więcej pożądanego materiału celulozowego i włókien kwasu polimlekowego (PLA) niż tradycyjne, chociaż można do tego wykorzystać niedopałki dowolnego rodzaju papierosów.

Naukowcy rozpoczęli od usunięcia popiołu z końcówek zużytych filtrów e-papierosów, a następnie rozdrobniono je i zmieszano z syntetycznym woskiem węglowodorowym, służącym za spoiwo. Mieszaninę, która powstała, sprasowano, podgrzano i pocięto na zimno w celu uzyskania granulatu.

Nowy asfalt stworzono przez wymieszanie tych granulek ze starym asfaltem zebranym z uszkodzonych dróg. W kontakcie granulek z gorącym asfaltem zawarty w nich syntetyczny wosk stopił się, uwalniając celulozę i włókna PLA do matrycy asfaltowej.

Włókna wzmacniały asfalt, czyniąc go jednocześnie bardziej elastycznym, co sprawiło, że był mniej podatny na pękanie przez obciążenie niż asfalt konwencjonalny. W dodatku wosk zawarty w granulkach umożliwił wytwarzanie ulepszonego asfaltu w niższych temperaturach.

Dlaczego nowe propozycje tworzenia dróg są istotne?

Asfalt to materiał o szczególnie dużej zawartości węgla, który może być mieszaniną wielu różnych substancji chemicznych. Jest wykorzystywany na milionach dróg i innych nawierzchni na całym świecie. Proces tworzenia asfaltu powoduje ogromne ilości emisji dwutlenku węgla. W latach 2009-2019 było to ponad 220 milionów ton, co stanowiło ok. 0,3 proc. całego zanieczyszczenia CO2 w USA w zeszłym roku. Dlatego ważne jest, aby szukać bardziej ekologicznych rozwiązań.

Dzięki włączeniu materiałów pochodzących z recyklingu do mieszanek asfaltowych możemy zapewnić bardziej odporną alternatywę dla wciąż rozwijającej się infrastruktury transportowej przy jednoczesnym dbaniu o środowisko.

Badanie opublikowano w czasopiśmie Construction and Building Materials.

