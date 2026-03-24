Holcim Polska rozpoczyna budowę Centrum Badawczo-Rozwojowego

Holcim Polska rozpoczął budowę nowoczesnego Centrum Badawczo-Rozwojowego przy Cementowni Kujawy w woj.kujawsko-pomorskim. Projekt, którego całkowita wartość wynosi niemal 35 mln zł, jest współfinansowany z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. Inwestycja ma wzmocnić zaplecze badawcze firmy i stworzyć jeden z najważniejszych ośrodków rozwoju technologii budowlanych w Europie Środkowo-Wschodniej.

Dofinansowanie dotyczy zarówno wsparcia prac badawczych, jak i rozbudowy potrzebnej do tego infrastruktury. Nowe centrum będzie działać jako hub innowacji dla regionu CEE, skupiając się na niskoemisyjnych materiałach, rozwoju technologii cyrkularnych oraz rozwiązań wspierających transformację klimatyczną branży budowlanej.

Nowy ośrodek badawczy w Polsce przyspieszy rozwój innowacji w budownictwie

Budowę Centrum Badawczo-Rozwojowego uroczyście rozpoczęto 23 marca 2026 r. Nowy ośrodek ma być miejscem łączącym działalność naukową, rozwój technologii oraz współpracę z biznesem i uczelniami, tworząc spójne środowisko dla innowacji w budownictwie. Jego funkcjonowanie oprze się na trzech filarach:

inkubatorze innowacji rozwijającym niskoemisyjne materiały i rozwiązania budowlane;

centrum szkoleniowo-demonstracyjnym, które posłuży do dzielenia się wiedzą i prezentacji innowacji;

centrum badawczym wspierającym współpracę z uczelniami, jednostkami naukowymi i technologicznymi, co zapewni rozwój nowych kierunków badań.

- Jest to inwestycja, która przyniesie bardzo dużo dobrego zarówno dla regionu, kraju, jak również dla polskiej nauki - powiedziała prof. dr hab. inż. Maria Mrówczyńska, podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Inwestycja warta niemal 35 mln wzmocni pozycję Polski w europejskim przemyśle

Nowoczesna infrastruktura badawcza umożliwi wzmacnianie pozycji Polski jako jednego z ważnych ośrodków innowacji w europejskim przemyśle materiałów budowlanych, podaje Holcim Polska w komunikacie prasowym.

- Współczesna gospodarka buduje swoją konkurencyjność na fundamencie innowacji, a w centrum tych zmian są badania i rozwój. Nasze centrum na Kujawach to wyraźna deklaracja, że polska nauka i przemysł mogą wspólnie wyznaczać globalne standardy w dekarbonizacji i cyrkularności. Chcemy, aby to miejsce stało się platformą otwartej innowacji, gdzie rygor metodologii naukowej spotyka się z dynamiką wdrożeń przemysłowych - mówi Magdalena Dobiszewska, Dyrektor ds. Nauki, Badań i Rozwoju w Holcim Polska.

"Całkowity koszt projektu, który oprócz budowy Centrum Badawczo-Rozwojowego, obejmuje także prace badawczo-rozwojowe, wynosi 34 976 736,92 zł, z czego koszty kwalifikowane to 29 740 326,88 zł, a wysokość wkładu z Funduszy Europejskich sięga 13 355 215,54 zł. Realizacja projektu zakończy się 31 grudnia 2027 roku. Rozbudowane Centrum Badawczo-Rozwojowe na Kujawach będzie najbardziej nowoczesnym laboratorium i centrum szkoleniowym w Grupie Holcim. Ta inwestycja pokazuje długoterminowe zaangażowanie Grupy w rozwój biznesu w Polsce", poinformowano.

