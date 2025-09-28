Panele słoneczne w oknach? Naukowcy z Chin wynaleźli nowy rodzaj specjalnej powłoki, która to umożliwia. Według zespołu z Uniwersytetu Nankińskiego, który kierował badaniami, odkrycie to może znacząco przyśpieszyć globalne przejście na czystą energię.

Czysta energia wprost z naszych okien

Przełomowe jest tutaj zastosowanie dyfrakcyjnego koncentratora słonecznego (CUSC), który kieruje światło słoneczne na krawędź okna, gdzie zainstalowane są ogniwa fotowoltaiczne, by je przetworzyć na energię elektryczną. Nowa technologia CUSC oferuje większą wydajność i brak zniekształceń wizualnych, które charakteryzowały wcześniejsze konstrukcje. Urządzenie utrzymuje wysoką średnią transmisję widzialną (64,2 proc.) i współczynnik oddawania barw (91,3 proc.), umożliwiając wytwarzanie czystej energii bez zmiany wyglądu okna.

- Projekt CUSC to krok naprzód w integracji technologii solarnej ze środowiskiem zabudowanym bez poświęcania walorów estetycznych - powiedział inżynier optyk Wei Hu. -Jest to praktyczna i skalowalna strategia redukcji emisji dwutlenku węgla i samowystarczalności energetycznej.

Dlaczego to odkrycie jest tak ekscytujące?

Ta przełomowa technologia może zostać wykorzystana do przekształcania wieżowców i innych budynków w elektrownie wytwarzające czystą energię. Powłokę można wytwarzać metodą produkcji z rolki na rolkę, co zapewnia jej skalowalność.

Prototyp o średnicy 2,5 cm był w stanie zasilić wentylator o mocy 10 mW, gdy świeciło słońce. Naukowcy twierdzą, że produkcja nowej konstrukcji na większą skalę mogłaby zapewnić "globalne dostawy zielonej energii na skalę terawatów i roczną redukcję emisji dwutlenku węgla o miliardy ton, spełniając tym samym wymogi zrównoważonego rozwoju ludzkości".

Aby ta technologia była bardziej opłacalna komercyjnie, badacze chcą poprawić wydajność przetwarzania energii oraz zoptymalizować techniki produkcji. Pomimo wczesnego etapu projekt wydaje się przyszłościowy i potrzebny, szczególnie że konstrukcję można montować w istniejących oknach, by zapewnić zrównoważoną modernizację obszarów miejskich. Wizją naukowców jest przekształcenie szkła pasywnego w aktywne, generujące energię powierzchnie na całym świecie.

