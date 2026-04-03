Stella Juva nie jest zwykłym pojazdem, to mobilna stacja energetyczna, która łączy transport z funkcją wsparcia medycznego. Centralnym elementem projektu są ogniwa ABC AIKO, które zapewniają energię zarówno dla napędu pojazdu, jak i sprzętu medycznego.

Stella Juva przesuwa granice tego, co technologia solarna może osiągnąć w praktyce - mówi David Komdeur, inżynier fotowoltaiki w Solar Team Eindhoven.

Energia słoneczna w służbie ratownictwa

Ogniwa ABC charakteryzują się pełnym tylnym kontaktem, bez metalizacji z przodu, co maksymalizuje absorpcję światła. Brak srebra w strukturze ogniw zmniejsza ryzyko powstawania mikropęknięć i zwiększa trwałość, a niski współczynnik temperaturowy pozwala utrzymać stabilną wydajność w szerokim zakresie warunków środowiskowych.

Zrównoważona mobilność w praktyce

Solar Team Eindhoven ma już na swoim koncie imponujące osiągnięcia. Drużyna czterokrotnie wygrała klasę Cruiser podczas World Solar Challenge, a jej projekty, jak Stella Vita (solarny kamper) czy Stella Terra (pierwszy solarny pojazd terenowy), wyznaczały nowe standardy w pojazdach napędzanych energią słoneczną.

Stella Juva to kolejny krok w kierunku praktycznych zastosowań energii słonecznej, tym razem w sektorze medycznym - pojazd ma rozpocząć jazdę już w lipcu 2026 roku. Jednocześnie integracja paneli w funkcjonalnym pojeździe ratunkowym to dowód, że fotowoltaika może wychodzić poza tradycyjne instalacje i przynosić realne korzyści także w mniej oczywistych dziedzinach.

AIKO podkreśla, że projekt Stella Juva to kolejny etap w realizacji strategii umożliwiającej wykorzystanie wysokowydajnych ogniw słonecznych w nowych zastosowaniach - od mobilności po zrównoważoną infrastrukturę, pokazując jak energia słoneczna może wspierać codzienne życie i ratować ludzkie życie.

