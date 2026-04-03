Pierwszy solarny ambulans na świecie. Za kilka miesięcy na drodze
Stella Juva to pierwszy na świecie pojazd ratunkowy, który ma działać całkowicie w oparciu o energię słoneczną, jednocześnie obsługując sprzęt medyczny zainstalowany na pokładzie. Projekt powstał w ramach pracy studentów z Eindhoven University of Technology i ma na celu zapewnienie opieki medycznej w regionach o ograniczonej infrastrukturze.
Stella Juva nie jest zwykłym pojazdem, to mobilna stacja energetyczna, która łączy transport z funkcją wsparcia medycznego. Centralnym elementem projektu są ogniwa ABC AIKO, które zapewniają energię zarówno dla napędu pojazdu, jak i sprzętu medycznego.
Stella Juva przesuwa granice tego, co technologia solarna może osiągnąć w praktyce - mówi David Komdeur, inżynier fotowoltaiki w Solar Team Eindhoven.
Energia słoneczna w służbie ratownictwa
Ogniwa ABC charakteryzują się pełnym tylnym kontaktem, bez metalizacji z przodu, co maksymalizuje absorpcję światła. Brak srebra w strukturze ogniw zmniejsza ryzyko powstawania mikropęknięć i zwiększa trwałość, a niski współczynnik temperaturowy pozwala utrzymać stabilną wydajność w szerokim zakresie warunków środowiskowych.
Zrównoważona mobilność w praktyce
Solar Team Eindhoven ma już na swoim koncie imponujące osiągnięcia. Drużyna czterokrotnie wygrała klasę Cruiser podczas World Solar Challenge, a jej projekty, jak Stella Vita (solarny kamper) czy Stella Terra (pierwszy solarny pojazd terenowy), wyznaczały nowe standardy w pojazdach napędzanych energią słoneczną.
Stella Juva to kolejny krok w kierunku praktycznych zastosowań energii słonecznej, tym razem w sektorze medycznym - pojazd ma rozpocząć jazdę już w lipcu 2026 roku. Jednocześnie integracja paneli w funkcjonalnym pojeździe ratunkowym to dowód, że fotowoltaika może wychodzić poza tradycyjne instalacje i przynosić realne korzyści także w mniej oczywistych dziedzinach.
AIKO podkreśla, że projekt Stella Juva to kolejny etap w realizacji strategii umożliwiającej wykorzystanie wysokowydajnych ogniw słonecznych w nowych zastosowaniach - od mobilności po zrównoważoną infrastrukturę, pokazując jak energia słoneczna może wspierać codzienne życie i ratować ludzkie życie.