Polski wkład w reaktor ITER. Fuzja termojądrowa powoli staje się rzeczywistością

Chociaż fuzja termojądrowa to dla wielu fantastyka naukowa, naukowcy przybliżają tę obietnicę praktycznie nieograniczonego źródła energii do realizacji, dokonując kolejnych postępów. Teraz międzynarodowa grupa naukowców, w tym polski zespół, zaprezentowała krytycznie ważny element systemu diagnostyki plazmy w reaktorze ITER - spektrometr neutronów wysokiej rozdzielczości (HRNS).

Eksperymentalny reaktor ITER budowany jest od ponad dekady i stanowi kamień milowy w rozwoju energetyki termojądrowej. Ma zostać pierwszym urządzeniem wykorzystującym syntezę jądrową, zdolnym do generowania wielokrotnie większej mocy niż jest to niezbędne do jego działania.

Projekt spektrometru jest wspólnym dziełem fizyków i inżynierów z Instytutu Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk (IFJ PAN) w Krakowie, Uniwersytetu w Uppsali oraz Istituto per la Scienza e Tecnologia dei Plasmi w Mediolanie, opracowanym w ścisłej współpracy z Organizacją ITER.

Rozwiń

- Zaprojektowany przez nas spektrometr pozwala mierzyć zarówno liczbę, jak i energię neutronów emitowanych przez plazmę w pełnym zakresie mocy fuzji przewidywanej dla reaktora ITER. Dostarcza nam to informacji o proporcjach deuteru i trytu, czyli izotopów wodoru, które łączą się ze sobą w komorze reakcyjnej - mówi dr Jan Dankowski (IFJ PAN), pierwszy autor artykułu.

- Pomiar populacji szybkich neutronów pochodzących z dwóch dominujących reakcji w plazmie jest bezpośrednim wskaźnikiem składu paliwa, temperatury jonów i jakości spalania. W reaktorze ITER i przyszłych reaktorach będzie to kluczowe narzędzie do kontroli i optymalizacji ich pracy. Brak tych informacji oznaczałby utratę jednego z najważniejszych narzędzi diagnostycznych plazmy, co znacznie utrudniłoby zarówno badania naukowe w reaktorze ITER, jak i bezpieczną eksploatację przyszłych reaktorów energetycznych - wyjaśnia dalej.

Choć brzmi to skomplikowanie, w praktyce oznacza to, że aby wykorzystać ogromne ilości energii wytwarzanej podczas syntezy jądrowej, konieczne jest monitorowanie z dużą dokładnością tego, co dzieje się wewnątrz reakcji jądrowej.

Zielona energia to konieczność dla dobra naszej planety

Energię termojądrową określa się mianem "zielonej", ponieważ jest to energia wytwarzana w sposób podobny do tego, w jaki powstaje wewnątrz gwiazd. Co więcej, reakcja syntezy nie może doprowadzić do eksplozji i rozproszenia dużych ilości szkodliwych materiałów radioaktywnych - ryzyko jest minimalne. Pomimo ogromnego potencjału wciąż pozostaje w fazie badań i rozwoju.

Ludzie wciąż poszukują nowych źródeł energii, które mogłoby zastąpić te nieodnawialne - takie jak ropa naftowa, gaz czy węgiel - a jednocześnie zaspokoić stale rosnące światowe zapotrzebowanie na energię elektryczną.

W porównaniu z rozszczepieniem jądrowym, które napędza dzisiejsze reaktory jądrowe, fuzja jądrowa jest mniej radioaktywna, nie wytwarza odpadów radioaktywnych i nie stwarza zagrożenia katastrofą nuklearną na dużą skalę, a jednocześnie uwalnia znacznie większe ilości energii.

''Wydarzenia'': Niezwykły eksponat w Legnicy. Pergamin sprzed 400 lat Polsat News Polsat News