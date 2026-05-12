Polska inwestuje w energię z Bałtyku. Rozpoczęto budowę farmy wiatrowej Baltica 2

Rozpoczęła się budowa jednej z największych inwestycji energetycznych w historii Polski. Na Bałtyku ruszyły prace przy gigantycznej morskiej farmie wiatrowej Baltica 2, która po uruchomieniu ma dostarczać energię elektryczną nawet do około 2,5 miliona gospodarstw domowych.

Projekt realizują wspólnie PGE oraz duński koncern Orsted. Farma powstaje około 40 kilometrów od polskiego wybrzeża pomiędzy Ustką a Łebą i będzie składać się z ponad stu nowoczesnych turbin wiatrowych osadzonych na fundamentach wbitych w dno Bałtyku. Łączna moc instalacji wyniesie niemal 1,5 GW.

Budowa weszła właśnie w kluczowy etap związany z instalacją monopali, czyli potężnych konstrukcji stanowiących podstawę dla turbin. To operacja wymagająca wykorzystania specjalistycznych statków oraz zaawansowanej technologii, ponieważ pojedyncze elementy ważą nawet 2000 ton. Cały proces prowadzony jest w trudnych warunkach morskich i wymaga precyzji co do centymetra. Jednocześnie jest on zgodny z rygorystycznymi standardami bezpieczeństwa oraz ochrony środowiska. Podczas prac stosowane są m.in. kurtyny bąbelkowe ograniczające hałas podwodny oraz monitoring obecności ssaków morskich. Rozwiązania te pozwalają ograniczać wpływ inwestycji na ekosystem Morza Bałtyckiego.

Elementy do budowy wiatraków Karol Makurat East News

Baltica 2 zasili miliony polskich domów

- Wejście w prace na morzu to dla tego projektu przełomowy moment. Jesteśmy coraz bliżej uruchomienia turbin wiatrowych, które dostarczą czystą energię dla 2,5 miliona polskich gospodarstw domowych - powiedział Minister Energii Miłosz Motyka.

Pierwszy prąd z nowej farmy ma popłynąć do krajowej sieci już w 2027 roku. Według inwestorów projekt ma odegrać ważną rolę w transformacji energetycznej Polski, zwiększając udział odnawialnych źródeł energii w krajowym miksie energetycznym. Oprócz samej produkcji energii inwestycja ma przynieść także tysiące miejsc pracy i pobudzić rozwój portów, przemysłu oraz sektora usług związanego z energetyką morską.

© 2026 Associated Press